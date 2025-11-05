وزارت ساخت و ساز و مسکن رژیم صهیونیستی دو مناقصه برای ساخت ۳۵۶ واحد مسکونی در کرانه باختری اشغالی صادر کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یک گروه ضد شهرک‌سازی اسرائیلی روز چهارشنبه اعلام کرد که وزارت ساخت و ساز و مسکن اسرائیل دو مناقصه برای ساخت ۳۵۶ واحد مسکونی در کرانه باختری اشغالی صادر کرده است.

جنبش «صلح اکنون» که بر فعالیت‌های شهرک‌سازی در کرانه باختری نظارت دارد، در بیانیه‌ای اعلام کرد که دو مناقصه برای ساخت یک محله جدید شهرک‌سازی در شهرک «گوا بنیامین» در جنوب شرقی رام‌الله منتشر شده است.

این جنبش اعلام کرد که مناقصه اول شامل ۳۴۲ واحد مسکونی در پنج مجتمع مسکونی است، در حالی که مناقصه دوم شامل ۱۴ خانه برای سربازان ذخیره است.

در این گزارش اشاره شده است که در تاریخ ۲ نوامبر، مناقصه دیگری برای ساخت یک مجتمع مسکونی در شهرک گیوون هاهاداشا، در جنوب رام‌الله، منتشر شده است.

این گزارش می‌گوید: «از ابتدای سال ۲۰۲۵، مناقصه‌هایی برای ساخت ۵۶۶۷ واحد مسکونی در شهرک‌ها منتشر شده است - رقمی بی‌سابقه، تقریباً ۵۰ درصد بیشتر از اوج قبلی سال ۲۰۱۸، زمانی که مناقصه‌هایی برای ۳۸۰۸ واحد صادر شد.»

این گزارش افزود: «اگر مناقصه‌های منتشر شده در سال جاری اجرا شوند، خانه‌های جدید تقریباً ۲۵۰۰۰ شهرک‌نشین را به کرانه باختری اضافه خواهند کرد.»

سازمان صلح اکنون کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم را به «سوءاستفاده از هر لحظه قدرت برای از بین بردن شانس اسرائیل برای آینده‌ای از صلح و رفاه» متهم کرد و هشدار داد که گسترش شهرک‌ها «فقط گودالی را که اسرائیل باید در نهایت از آن بیرون بیاید، عمیق‌تر می‌کند.»

این گروه افزود: «در حالی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که الحاق (کرانه باختری) انجام نخواهد شد، دولت اسرائیل تمام تلاش خود را می‌کند تا الحاق را در عمل محقق کند و اسرائیل را به یک دولت آپارتاید تبدیل کند.»

در ۲۴ اکتبر، ترامپ به خبرنگاران گفت نگران نباشند و گفت که اسرائیل «قرار نیست کاری با کرانه باختری انجام دهد.»

اظهارات او یک روز پس از آن مطرح شد که کنست (پارلمان) اسرائیل در بررسی مقدماتی دو لایحه برای الحاق کرانه باختری اشغالی و شهرک معاله آدومیم را تصویب کرد، اقدامی که قدس شرقی را منزوی کرده و کرانه باختری را به دو منطقه جداگانه تقسیم می‌کند.

سازمان ملل متحد بار‌ها تأیید کرده است که شهرک‌سازی‌های اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی است و هشدار داده است که آنها چشم‌انداز‌های راه‌حل دو دولتی را تضعیف می‌کنند.

فلسطینی‌ها بر اساس قطعنامه‌های بین‌المللی که اشغال ۱۹۶۷ یا الحاق این شهر توسط اسرائیل در ۱۹۸۰ را به رسمیت نمی‌شناسند، بر قدس شرقی به عنوان پایتخت کشور آینده خود تاکید دارند.

دیوان بین‌المللی دادگستری در ژوئیه گذشته در یک رأی تاریخی، اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل را غیرقانونی اعلام کرد و خواستار تخلیه همه شهرک‌های یهودی‌نشین در کرانه باختری و شرق بیت‌المقدس شد.

منبع: آناتولی