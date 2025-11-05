رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و آفریقا اعلام کرد: میزان داد و ستد ایران با قاره آفریقا تنها ۱.۸ میلیارد دلار است که سهم صادرات از این میزان یک میلیارد دلار و مابقی مربوط به واردات است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- مسعود برهمن، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و آفریقا، در مصاحبه با رادیو اقتصاد، درباره فعالیتهای اقتصادی و فرصتهای صادراتی در قاره آفریقا اظهار داشت: فرصت تجاری در قاره آفریقا بسیار گسترده است و در تمامی زمینهها وجود دارد.
برهمن با اشاره به ظرفیت بالای قاره آفریقا برای توسعه تجارت، اصلیترین موانع را کمبود زیرساخت حملونقل، چالشهای مصوبات و حمایت ناکافی دولت دانست.
وی افزود: دستگاههای مختلفی از جمله اتاق بازرگانی، بانک مرکزی، سازمان کشتیرانی، گمرک و صندوق توسعه صادرات، متولیانی هستند که میتوانند به صادرات و واردات مواد اولیه و اقلام مهم برای کشور کمک کنند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و آفریقا خاطرنشان کرد: قاره آفریقا بازاری بینظیر و ظرفیتی قابل توجه برای صادرات کالاها و خدمات فنی مهندسی است؛ اما متأسفانه تجار ایرانی، کمترین بهره را از این ظرفیت ناشناخته میبرند، در حالی که تولیدات و کالاهای ایرانی به میزان قابل توجهی میتواند نیازهای بازار قاره آفریقا را مرتفع سازد.
برهمن در خصوص بازار خدمات فنی و مهندسی عنوان کرد: این بازار در کشورهای همسایه گردش صادرات و واردات ۳۹۰۰ میلیارد دلار دارد، اما سهم ایران تنها ۳۸ میلیارد دلار است که تناسبی با ظرفیتها و قابلیتهای کشور ندارد.
وی درباره شرایط فعلی تجارت ایران با قاره آفریقا تصریح کرد: با توجه به همه مسائل و سختیهای تحریمها در همه زمینهها، مشکلات ما لزوماً ربطی به تحریم ندارد و حتی فعال شدن مکانیزم ماشه نیز مسائل اقتصادی ما را تحتالشعاع قرار نداده است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و آفریقا عنوان کرد: مهمترین مشکل ما «خودتحریمی» و مشکلات زیرساختی است و حل مسائلی نظیر تعهد ارزی، صدور ضمانتنامههای صادراتی، و حملونقل هوایی و دریایی، نیازمند همراهی گسترده دستگاههای مربوطه است.
برهمن اصلیترین مانع صادرات به آفریقا را حمل و نقل دانست و گفت: دولت باید به شکل دستوری به کشتیرانی ابلاغ کند که شما موظف هستید برای آفریقا (شمال، جنوب، شرق و غرب) کشتی اختصاص دهید، صرف نظر از اینکه استقبال کم باشد یا زیاد. تاجر اگر ببیند خطوط کشتیرانی برقرار شده، قطعاً سرمایهگذاری میکند.
وی ادامه داد: تاجر باید جسارت کند تا کار کند و بخش خصوصی باید جدی گرفته شود و در تصمیمگیریها از نظرات آنها استفاده شود.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و آفریقا یادآور شد: متأسفانه میزان داد و ستد ایران با این قاره تنها ۱.۸ میلیارد دلار است که یک میلیارد از این میزان به صادرات و مابقی به واردات اختصاص دارد.
برهمن با تأکید بر ظرفیتهای عظیم کشورهای آفریقایی گفت: ما میتوانیم تا ۷ برابر ظرفیت صادرات فعلی، یعنی ۳۵۰ میلیارد دلار، به آفریقا صادرات داشته باشیم؛ در حالی که کل صادرات غیرنفتی ما ۵۸ میلیارد دلار است.