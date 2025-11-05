پازل ابزار‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا در بازار سرمایه با صدور موافقت اصولی سازمان بورس برای تأسیس صندوق «صدوری و ابطالی طلا»، کامل شد.

این اقدام راهبردی مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس، گامی مؤثر در رفع دغدغه‌های سرمایه‌گذاران بازار اوراق بهادار کالایی طلا و جذب بیشتر سرمایه‌های سرگردان به این بازار به شمار می‌رود.

به گفته رحمان آراسته، مدیر بازار مشتقه و ابزار‌های نوین مالی بورس کالای ایران تا کنون یک شرکت موفق به دریافت موافقت اصولی تأسیس این صندوق از سازمان بورس شده است.

آراسته افزود: این صندوق پس از دریافت مجوز پذیره‌نویسی و آغاز فعالیت، همانند سایر صندوق‌های طلا، در گواهی سپرده طلا سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

با این اقدام، زنجیره ابزارسازی اوراق بهادار مبتنی بر طلا در بازار سرمایه و بورس کالای ایران به‌طور کامل تکمیل شده و دیگر هیچ حلقه خالی در سازوکار توسعه این بازار وجود نخواهد داشت.

