باشگاه خبرنگاران جوان - با صدور موافقت اصولی سازمان بورس و اوراق بهادار برای تأسیس صندوق «صدوری و ابطالی طلا»، پازل ابزار‌های سرمایه گذاری مبتنی بر طلا در بازار سرمایه کامل شد.

این اقدام راهبردی مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس، گامی مؤثر در رفع دغدغه‌های سرمایه‌گذاران بازار اوراق بهادار کالایی طلا و جذب بیشتر سرمایه‌های سرگردان به این بازار به شمار می‌رود.

به گفته رحمان آراسته، مدیر بازار مشتقه و ابزار‌های نوین مالی بورس کالای ایران تا کنون یک شرکت موفق به دریافت موافقت اصولی تأسیس این صندوق از سازمان بورس شده است.

آراسته افزود: این صندوق پس از دریافت مجوز پذیره‌نویسی و آغاز فعالیت، همانند سایر صندوق‌های طلا، در گواهی سپرده طلا سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

با این اقدام، زنجیره ابزارسازی اوراق بهادار مبتنی بر طلا در بازار سرمایه و بورس کالای ایران به‌طور کامل تکمیل شده و دیگر هیچ حلقه خالی در سازوکار توسعه این بازار وجود نخواهد داشت.

منبع: سازمان بورس و اوراق بهادار