باشگاه خبرنگاران جوان - رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور از پیشرفت چشمگیر در اصلاح نقاط حادثهخیز کشور و برنامهریزی برای شناسایی هزار نقطه جدید خبر داد و گفت: طبق آخرین گزارشها، تاکنون حدود ۸۰۰ نقطه اصلاح شده که تا پایان امسال رفع حادثه خیزی از ۸۸۷ تکمیل خواهد شد.
اکبری با اشاره به برنامه این وزارتخانه برای رفع نقاط حادثه خیز کشور تصریح کرد: در تفاهم با پلیس راه مقرر شد هزار نقطه جدید برای برنامه آتی شناسایی شود. هماکنون جلسات کارشناسی در جریان است و همکاران ما در حال تحلیل سهساله آمار تصادفات کشور هستند تا نقاط پرریسک با دقت مشخص شود.
رئیس سازمان راهداری یادآور شد: آخرین فهرست احصا شده و مصوب کمیسیون ایمنی راههای کشور شامل ۸۸۷ نقطه حادثهخیز میشد که طبق آخرین گزارشها، تاکنون حدود ۸۰۰ نقطه اصلاح شده و تنها ۹۰ نقطه در حال اجراست. تلاش ما این است که تا پایان امسال پرونده ۸۸۷ نقطه را بهطور کامل ببندیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره روش اولویتبندی نقاط جدید گفت: در کنار این کار، شناسایی ۱۰۰ محور حادثهخیز کشور از منظر ایمنی، کیفیت رویه راه و پوشش دوربینهای جادهای نیز در حال انجام است. با تقاطع این دو مجموعه داده، نقاطی انتخاب میشوند که بیشترین اثر را در کاهش تصادفات دارند. نقطهای در اولویت نخست اصلاح قرار میگیرد که علاوه بر قرار داشتن در بین آن ۱۰۰ محور، حداقل دو شاخص از سه شاخص اصلیاش نیازمند ارتقا باشد.
وی درباره مدت زمان اجرای این پروژهها نیز توضیح داد: فرایند اصلاح هر بسته از این نقاط معمولاً ۲ تا ۳ سال طول میکشد؛ زیرا شامل مطالعات میدانی، طراحی مهندسی، انتخاب پیمانکار و تأمین اعتبار مالی است. برای نمونه، پروژه فعلی از فروردین ۱۴۰۲ آغاز شد و شش ماه نخست صرف مطالعات و طراحی شد. پس از انتخاب پیمانکار و تأمین اعتبار، از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ عملیات اجرایی آغاز شد؛ بنابراین اگر امسال به پایان برسد، در مجموع حدود دو سال و نیم تا سه سال زمان صرف شده است.
اکبری در پایان تأکید کرد: ما به سمت اصلاح کامل فهرست فعلی حرکت میکنیم و همزمان با پلیسراه کشور برای اجرای دور جدید شناسایی هزار نقطه حادثهخیز نیز برنامهریزی کردهایم تا بهصورت هدفمند و مؤثر، روند کاهش تصادفات جادهای در کشور تداوم یابد.