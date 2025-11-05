باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - نیروی هوایی ایالات متحده روز چهارشنبه یک موشک بالستیک قارهپیمای Minuteman III (ICBM) غیرمسلح با قابلیت حمل کلاهک هستهای را از پایگاه نیروی فضایی وندنبرگ در کالیفرنیا پرتاب کرد.
فرماندهی حمله جهانی نیروی هوایی اعلام کرد که این موشک، که بخشی از یک رزمایش از پیش برنامهریزی شده بود، با موفقیت در نزدیکی سایت آزمایش دفاع موشکی بالستیک رونالد ریگان در جزایر مارشال فرود آمد.
این آزمایش اندکی پس از آن انجام شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از ارتش خواست برای اولین بار در بیش از ۳۰ سال گذشته، آزمایش سلاحهای هستهای را از سر بگیرد.
منبع: نیویورک پست