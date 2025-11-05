آمریکا اوایل روز چهارشنبه، پس از درخواست ترامپ برای از سرگیری آزمایش‌ سلاح‌های هسته‌ای، یک موشک بالستیک قاره‌پیما را شلیک کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - نیروی هوایی ایالات متحده روز چهارشنبه یک موشک بالستیک قاره‌پیمای Minuteman III (ICBM) غیرمسلح با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را از پایگاه نیروی فضایی وندنبرگ در کالیفرنیا پرتاب کرد.

فرماندهی حمله جهانی نیروی هوایی اعلام کرد که این موشک، که بخشی از یک رزمایش از پیش برنامه‌ریزی شده بود، با موفقیت در نزدیکی سایت آزمایش دفاع موشکی بالستیک رونالد ریگان در جزایر مارشال فرود آمد.

این آزمایش اندکی پس از آن انجام شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از ارتش خواست برای اولین بار در بیش از ۳۰ سال گذشته، آزمایش سلاح‌های هسته‌ای را از سر بگیرد.

منبع: نیویورک پست

برچسب ها: موشک بالستیک ، سلاح هسته ای
خبرهای مرتبط
مدودف: آمریکا روسیه را مجبور به بررسی آزمایش‌های هسته‌ای می‌کند
روسیه از زیردریایی ساخته شده برای اژدر‌های هسته‌ای رونمایی کرد
پوتین دستور ارائه پیشنهاداتی در مورد از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای را صادر کرد
وزیر دفاع روسیه: مسکو باید فوراً آماده آزمایش هسته‌ای تمام‌عیار شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کاخ سفید در تب‌وتاب و اسرائیل در خشم؛ شهردار مسلمان نیویورک آمد!
فرانسه در شوک؛ راننده الکلی مردم را زیر گرفت
ترامپ رکورد طولانی‌ترین تعطیلی دولت در آمریکا را شکست
مادورو طرح مقابله مسلحانه با آمریکا را تصویب کرد
خشم اسرائیلی‌ها از انتخاب ممدانی به‌عنوان شهردار نیویورک
تنش بی‌سابقه روابط مصر و اسرائیل به دلیل غزه
طوفان شدید ۶۶ کشته در فیلیپین بر جای گذاشت
تحرکات نظامی گسترده در پایگاه‌های آمریکا در شمال شرقی سوریه
اردوغان از «مرحله جدیدی» در روند صلح با پ‌ک‌ک خبر داد
پوتین دستور ارائه پیشنهاداتی در مورد از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای را صادر کرد
آخرین اخبار
مدودف: آمریکا روسیه را مجبور به بررسی آزمایش‌های هسته‌ای می‌کند
آمریکا یک موشک بالستیک قاره‌پیما آزمایش کرد
هشدار رئیس سازمان جهانی بهداشت درباره قحطی سودان
حماس امشب جسد اسیر اسرائیلی دیگری را تحویل می‌دهد
اسرائیل دو مناقصه برای ساخت ۳۵۶ واحد مسکونی در کرانه باختری اشغالی برگزار کرد
وزیر دفاع روسیه: مسکو باید فوراً آماده آزمایش هسته‌ای تمام‌عیار شود
پوتین دستور ارائه پیشنهاداتی در مورد از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای را صادر کرد
ولیعهد سعودی بر حمایت عربستان از فلسطینیان تاکید کرد
تاکید گوترش بر لزوم مشروعیت بین‌المللی نیرو‌های مستقر در غزه
افزایش شمار شهدای غزه
اردوغان از «مرحله جدیدی» در روند صلح با پ‌ک‌ک خبر داد
سومین دور مذاکرات طالبان و پاکستان در ترکیه آغاز می‌شود
فرانسه در شوک؛ راننده الکلی مردم را زیر گرفت
ازبکستان متعهد به خرید تمام میوه‌های تازه افغانستان شد
یوتیوب بیش از ۷۰۰ ویدئوی افشاگر جنایات اسرائیل را حذف کرد
ورود طرح تامین امنیت انتخابات عراق به مراحل نهایی
کاخ سفید در تب‌وتاب و اسرائیل در خشم؛ شهردار مسلمان نیویورک آمد!
روسیه: تمام کانال‌های ارتباطی با ونزوئلا فعال هستند
تنش بی‌سابقه روابط مصر و اسرائیل به دلیل غزه
تحرکات نظامی گسترده در پایگاه‌های آمریکا در شمال شرقی سوریه
نشست اروپا و بلژیک برای تصرف دارایی‌های مسدود شده روسیه
ارسال نخستین محموله کمک‌های بشردوستانه ایران به زلزله‌زدگان افغانستان
عراق: امنیت کامل برای انتخابات ۱۱ نوامبر برقرار است
پیشنهاد آمریکا برای لغو تحریم‌های الجولانی پیش از دیدار با ترامپ
مادورو طرح مقابله مسلحانه با آمریکا را تصویب کرد
خشم اسرائیلی‌ها از انتخاب ممدانی به‌عنوان شهردار نیویورک
طوفان شدید ۶۶ کشته در فیلیپین بر جای گذاشت
ترامپ رکورد طولانی‌ترین تعطیلی دولت در آمریکا را شکست
ممدانی پس از پیروزی: نیویورک راه شکست ترامپ را نشان می‌دهد
حمله آمریکا به یک قایق دیگر در دریای کارائیب