نشست ساماندهی نواقص زیرساختی و بهبود سیما و منظر شهری محور بزرگراهی آزادگان بعنوان بزرگترین شاهراه ارتباطی در جنوب پایتخت برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۱۸، در این نشست که با حضور رضا محمدی شهردار، تنی چند از معاونین ومدیران منطقه برگزار شد، محورهای کاری در جبهههای مختلف مطرح و نقاط ضعف وقوت هر بخش به تناسب جدول زمان بندی پروژه ترسیم شده مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفت.
برپایه این گزارش، واکاری فضای سبز، جانمائی احجام فلزی و سنگی، رنگ آمیزی جدارههای محیطی، نصب نیوجرسیهای بتنی، امحاء زوائد فیزیکی و بد منظر، بهبود سیستم روشنائی، رسیدگی به وضعیت آسفالت، استقرار جایگاههای پلیس راهور، بررسی جوانب لازم برای ابلاغ پیمان به برگزیدگان مناقصات مربوطه و احداث مجتمع فرهنگی، خدماتی و رفاهی برای تسهیل در امر سفر رانندگان و مسافرین از این محور از جمله مهمترین موضوعات در این نشست هم اندیشی بود.
گفتنی است: مدیریت شهری منطقه در دوره جدید در نظر دارد تا با بسیج همگانی درحوزه ها، دوائر و نواحی نواقص زیرساختی محدوده جغرافیائی ۲۶کیلومتری بصورت رفت و برگشت از طول مسیر کلی محور بزرگراهی آزادگان را برطرف و زمینه بهبود سیما و منظر شهری آن را فراهم نماید.