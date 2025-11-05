باشگاه خبرنگاران جوان ـ شمشیربازان اسلحه سابر که برای حضور جام جهانی الجزایر عازم این کشور شده‌اند، باید روز پنجشنبه در جدول مقدماتی انفرادی به مصاف رقبای خود بروند.

گروه ۳: طا‌ها کارگرپور با حریفانی از ایتالیا، آلمان، ایسلند، روسیه، اسپانیا و چین روبه‌رو خواهد شد.

گروه ۴: نیما آقایی باید با نمایندگان اسپانیا، اوکراین، بلغارستان، ایتالیا، رومانی و الجزایر دیدار کند.

گروه ۸: محمد فتوحی با شمشیربازانی از کره جنوبی، ایتالیا، اسپانیا، ترکیه، لهستان و لیبی رقابت خواهد کرد.

گروه ۱۸: نیما زاهدی نیز در گروهی متشکل از رومانی، ازبکستان، اسپانیا، فرانسه، آلمان و الجزایر قرار گرفته است.