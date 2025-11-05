پورجمشیدیان گفت: وزارت کشور مصمم است دستورالعمل‌های سازمان پدافند غیرعامل را به‌صورت جدی پیگیری کند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ جلسه مشترک کارگروه پدافند غیرعامل وزارت کشور و شورای پدافند غیرعامل استانداری‌ها عصر چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ با حضور علی‌اکبر پورجمشیدیان قائم‌مقام و معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور برگزار شد. 

پورجمشیدیان در پایان این نشست ضمن گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل گفت: با توجه به اینکه مسئولیت اصلی پیگیری امور پدافند غیرعامل و دفاع غیرنظامی در استان‌ها بر عهده استانداران محترم است، جلسه بسیار خوبی با حضور استانداران و اعضای شورای پدافند غیرعامل استان‌ها برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه، هم گزارش‌های خوبی ارائه شد و هم بر اموری که باید در استان‌های مختلف در حوزه پدافند غیرعامل مدنظر قرار گیرد، تأکید شد.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور اظهار کرد: استان‌های ما به‌ویژه با توجه به جنگ ۱۲ روزه اهمیت پدافند غیرعامل را به‌خوبی درک کردند و در آن دوران، اقدامات مؤثری در حوزه ارائه خدمت به مردم انجام شد.

پورجمشیدیان عنوان کرد: اینکه در هر شرایطی، ارائه خدمات به مردم قطع نشود و به‌صورت مستمر ادامه یابد، فوق‌العاده مهم است.

وی ادامه داد: یکی از نکات اساسی، توجه به زیرساخت‌های حیاتی است که مورد نیاز مردم و دستگاه‌هاست؛ از جمله آب، برق، گاز، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی که همگی از محور‌های مورد تأکید سازمان پدافند غیرعامل هستند.

قائم‌مقام وزیر کشور تصریح کرد: در وزارت کشور مصمم هستیم که پیگیری امور و دستورالعمل‌های مورد نظر سازمان پدافند غیرعامل را با جدیت دنبال کنیم.

پورجمشیدیان افزود: بنا شد استانداران محترم علاوه بر اجرای تمرین‌ها و رزمایش‌ها، نسبت به راستی‌آزمایی گزارش‌هایی نیز که در حوزه پدافند غیرعامل دریافت می‌کنند اهتمام بیشتری داشته باشند تا آمادگی خود را در این حوزه ارتقا دهند.

وی گفت: امیدواریم در سال پیش‌رو، بتوانیم سالی موفق‌تر نسبت به گذشته در حوزه پدافند غیرعامل داشته باشیم.

سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور نیز در خصوص این جلسه گفت: در روز پایانی هفته پدافند غیرعامل، با محوریت و هماهنگی وزارت محترم کشور و معاونت امنیتی انتظامی این وزارتخانه، جلسه شورای پدافند غیرعامل استان‌ها برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه، استانداران محترم دیدگاه‌های مثبتی بیان و تعدادی از استان‌ها گزارش‌های خوبی از عملکرد و اقدامات مورد توجه خود ارائه کردند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور تصریح کرد: اولین موضوع مطرح‌شده، ارائه سناریو‌های تهدیدات احتمالی و همچنین ضرورت‌ها و نکاتی بود که در این زمینه مورد تأکید قرار گرفت.

سردار جلالی عنوان کرد: در این جلسه همچنین بر حوزه تمرینات، رزمایش‌ها و آمادگی‌ها در بخش‌های مختلف، چه در جنبه‌های مردمی، چه استانی و چه در سطح ملی تاکید شد. گزارشی هم از اقداماتی که باید در این زمینه انجام گیرد ارائه و بر اهمیت اجرای آنها تأکید شد.

وی گفت: در ادامه جلسه، رویکرد‌های مصوب در سطح ملی که در حال پیگیری است، برای استانداران محترم تشریح شد.

منبع: ایسنا

برچسب ها: وزارت کشور ، پدافند غیرعامل
خبرهای مرتبط
استاندار آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
وحدت فرماندهی و تصمیم‌گیری پایه پدافند غیرعامل
تدوین اهداف اجرایی پدافند غیرعامل در فرودگاه شهرکرد
صدرا پیشگام در پدافند غیرعامل/تأسیس اداره تخصصی و تأکید بر تاب‌آوری شهری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تذکر تند کوچک‌زاده به نحوه اداره مجلس/ حاجی بابایی: تا ظهر هم داد بزنید عصبانی نمی‌شوم
آمریکا و اروپا باید با اثبات صداقت خود اعتماد ایران را جلب کنند
گزارش وزارت دفاع درخصوص جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به دولت ارائه شد
اتهامات و ادعا‌های خضریان علیه رییس شورای اطلاع رسانی دولت
تاکید عراقچی بر همکاری سازنده چین، ایران و روسیه در مقابله با یک‌جانبه‌گرایی آمریکا
قیمت بنزین و وضعیت حقوقی کارکنان دولت از جمله محور‌های تذکرات نمایندگان مجلس
نایب رئیس مجلس: پرداختی‌ها مستقیم توسط دستگاه‌های اجرایی به نیرو‌های شرکتی انجام شود
پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور در پی درگذشت صابر کاظمی
قالیباف: همکاری‌های تجاری، سیاسی و امنیتی در سفر به پاکستان پیگیری می‌شود
آیت‌الله جنتی: آمریکا تمام راه‌ها را برای شکست مردم ایران امتحان کرد
آخرین اخبار
استان‌ها باید تمرین و رزمایش پدافند غیرعامل را جدی بگیرند
پیام تسلیت رئیس‌جمهور در پی درگذشت صابر کاظمی
توجه به معیشت مردم خط قرمز دولت است
سفر غریب‌آبادی به عربستان با محوریت تقویت همکاری‌ها
ابراز همدردی ایران با اندونزی و فیلیپین
آمریکا و اروپا باید با اثبات صداقت خود اعتماد ایران را جلب کنند
پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور در پی درگذشت صابر کاظمی
تاکید پزشکیان بر ضرورت تداوم مسیر پیشرفت علمی و حمایت از رویکرد‌های دانش‌بنیان
قالیباف: همکاری‌های تجاری، سیاسی و امنیتی در سفر به پاکستان پیگیری می‌شود
قیمت بنزین و وضعیت حقوقی کارکنان دولت از جمله محور‌های تذکرات نمایندگان مجلس
تاکید عراقچی بر همکاری سازنده چین، ایران و روسیه در مقابله با یک‌جانبه‌گرایی آمریکا
عارف: تمرکز دولت بر فناوری‌های پیشرفته، مهارت آموزی و آموزش‌وپرورش است
آیت‌الله جنتی: آمریکا تمام راه‌ها را برای شکست مردم ایران امتحان کرد
قالیباف وارد اسلام‌آباد شد
نمایندگان مجلس: از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از ضابطان قانون استفاده می‌کنیم
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد اقامه می‌شود
مردم در جنگ ۱۲ روزه نشان دادند شعار سال ۵۸ پابرجاست/ ضرورت حل تورم
گزارش وزارت دفاع درخصوص جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به دولت ارائه شد
جمهوری اسلامی یک ساختار است، جلوی نفس این جوان رعنا را نگیریم
صمصامی: اسامی ۵۰۰ شرکت متخلف به دستگاه قضا ارسال شده است
عارف: علل سانحه سرویس مدارس دانش‌آموزان در تهران فورا بررسی شود
ارز ترجیحی را به جای واردات محصولات بی‌کیفیت، به دارو اختصاص دهید
نماینده مجلس: عده‌ای از سیاسیون به دنبال تنش هستند/ دعوای زرگری جواب نمی‌دهد
سوال ملی از وزرای ورزش و بهداشت اعلام وصول شد
تکالیف سازمان ملی هوش مصنوعی برای استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی تعیین شد
مقام نظامی: تقویت قدرت نظامی و علمی کشور ضرورتی انکارناپذیر است
اتهامات و ادعا‌های خضریان علیه رییس شورای اطلاع رسانی دولت
تذکر تند کوچک‌زاده به نحوه اداره مجلس/ حاجی بابایی: تا ظهر هم داد بزنید عصبانی نمی‌شوم
نایب رئیس مجلس: پرداختی‌ها مستقیم توسط دستگاه‌های اجرایی به نیرو‌های شرکتی انجام شود
قالیباف عازم پاکستان شد