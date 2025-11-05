باشگاه خبرنگاران جوان ـ جلسه مشترک کارگروه پدافند غیرعامل وزارت کشور و شورای پدافند غیرعامل استانداریها عصر چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ با حضور علیاکبر پورجمشیدیان قائممقام و معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور برگزار شد.
پورجمشیدیان در پایان این نشست ضمن گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل گفت: با توجه به اینکه مسئولیت اصلی پیگیری امور پدافند غیرعامل و دفاع غیرنظامی در استانها بر عهده استانداران محترم است، جلسه بسیار خوبی با حضور استانداران و اعضای شورای پدافند غیرعامل استانها برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه، هم گزارشهای خوبی ارائه شد و هم بر اموری که باید در استانهای مختلف در حوزه پدافند غیرعامل مدنظر قرار گیرد، تأکید شد.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور اظهار کرد: استانهای ما بهویژه با توجه به جنگ ۱۲ روزه اهمیت پدافند غیرعامل را بهخوبی درک کردند و در آن دوران، اقدامات مؤثری در حوزه ارائه خدمت به مردم انجام شد.
پورجمشیدیان عنوان کرد: اینکه در هر شرایطی، ارائه خدمات به مردم قطع نشود و بهصورت مستمر ادامه یابد، فوقالعاده مهم است.
وی ادامه داد: یکی از نکات اساسی، توجه به زیرساختهای حیاتی است که مورد نیاز مردم و دستگاههاست؛ از جمله آب، برق، گاز، زیرساختهای حملونقل و انرژی که همگی از محورهای مورد تأکید سازمان پدافند غیرعامل هستند.
قائممقام وزیر کشور تصریح کرد: در وزارت کشور مصمم هستیم که پیگیری امور و دستورالعملهای مورد نظر سازمان پدافند غیرعامل را با جدیت دنبال کنیم.
پورجمشیدیان افزود: بنا شد استانداران محترم علاوه بر اجرای تمرینها و رزمایشها، نسبت به راستیآزمایی گزارشهایی نیز که در حوزه پدافند غیرعامل دریافت میکنند اهتمام بیشتری داشته باشند تا آمادگی خود را در این حوزه ارتقا دهند.
وی گفت: امیدواریم در سال پیشرو، بتوانیم سالی موفقتر نسبت به گذشته در حوزه پدافند غیرعامل داشته باشیم.
سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور نیز در خصوص این جلسه گفت: در روز پایانی هفته پدافند غیرعامل، با محوریت و هماهنگی وزارت محترم کشور و معاونت امنیتی انتظامی این وزارتخانه، جلسه شورای پدافند غیرعامل استانها برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه، استانداران محترم دیدگاههای مثبتی بیان و تعدادی از استانها گزارشهای خوبی از عملکرد و اقدامات مورد توجه خود ارائه کردند.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور تصریح کرد: اولین موضوع مطرحشده، ارائه سناریوهای تهدیدات احتمالی و همچنین ضرورتها و نکاتی بود که در این زمینه مورد تأکید قرار گرفت.
سردار جلالی عنوان کرد: در این جلسه همچنین بر حوزه تمرینات، رزمایشها و آمادگیها در بخشهای مختلف، چه در جنبههای مردمی، چه استانی و چه در سطح ملی تاکید شد. گزارشی هم از اقداماتی که باید در این زمینه انجام گیرد ارائه و بر اهمیت اجرای آنها تأکید شد.
وی گفت: در ادامه جلسه، رویکردهای مصوب در سطح ملی که در حال پیگیری است، برای استانداران محترم تشریح شد.
منبع: ایسنا