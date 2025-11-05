باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان بعدازظهر امروز -چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴- با حضور در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نشستی سهساعته با جمعی از مدیران شرکتهای استارتاپی و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال دیدار و گفتوگو کرد.
در این جلسه که وزرای ارتباطات، اقتصاد، علوم، رئیس دفتر رئیس جمهور، معاون علمی و فناوری، معاون امور زنان و خانواده و روسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی رئیس جمهور را همراهی میکردند، مسائل و موانع پیشروی زیستبوم نوآوری و اقتصاد دیجیتال در فضایی تخصصی و سازنده مورد بررسی قرار گرفت و دستوراتی برای پیگیری و رفع مشکلات صادر شد.
مدیران شرکتهای استارتاپی و فعالان اقتصاد دیجیتال نیز در فضایی صریح و صمیمی و در حضور رئیسجمهور و اعضای کابینه، به هفت چالش عمده این حوزه از جمله «نارسایی و ضعف در زیرساختهای اینترنت و ارتباطی»، «مسائل رگولاتوری و تعارض منافع در فرایندهای تصمیمسازی»، «امنیت فضای استارتاپی»، «پیچیدگی و کندی در فرآیند صدور مجوزها»، «لزوم حفظ، حمایت و پشتیبانی از نیروی انسانی نخبه و کارآمد»، «ضرورت تسهیلگری در تعاملات خارجی و برونمرزی» و «نیاز به همسوسازی سیاستها و هماهنگی میان نهادها برای ایجاد یک زیستبوم رقابتی و پایدار» در این حوزه پرداخته و در ادامه ۴ پیشنهاد و درخواست مشخص خود از جمله «همکاری نزدیک با دولت برای تدوین «چشمانداز ۲۰۳۰» در حوزه اقتصاد دیجیتال»، «نقشآفرینی فعال و مؤثر در فرایندهای تصمیمگیری دولت در این عرصه» و «اعلام آمادگی برای کمک به ساماندهی ناترازیهای موجود در کشور» را مطرح کردند.
پزشکیان در این نشست در سخنانی با ابراز خرسندی از حضور در جمع فعالان اقتصاد دیجیتال، این حوزه را از ارکان مهم توسعه اقتصادی کشور توصیف و با تاکید بر اهمیت موضوع وفاق به عنوان رویکرد محوری دولت در داخل کشور تاکید کرد: معتقدم اگر در داخل کشور به وفاق برسیم، قادر خواهیم بود مشکلات را حل کنیم چرا که فقدان وفاق است که سبب تراکم مسائل شده است.
رئیسجمهور هدف دولت را ایجاد زبان و نگاه مشترک میان مسئولان با سایر بخشهای کشور، به منظور حل مسائل از مسیر تعامل و همافزایی و جلوگیری از خنثیسازی نیروها توسط یکدیگر عنوان کرد و افزود: سیاست دولت «تصمیمگیری مبتنی بر شواهد» است. هر تصمیم باید بر پایه نتایج پایش، اندازهگیری و تجزیه و تحلیل دادهها اتخاذ شود تا مبتنی بر اطلاعات واقعی و قابل پیگیری باشد؛ وقتی بر اساس شواهد تصمیمگیری شود، اختلاف و نزاعی وجود نخواهد داشت.
پزشکیان با یادآوری آموزههای دینی و اصول اخلاقی، اظهار داشت که تکذیب حقیقت و ایستادن در برابر راه درست رفتاری ظالمانه است و تصریح کرد: راهحلها بر پایه شواهد علمی و تجربیات بینالمللی اتخاذ خواهد شد تا اتخاذ سیاستها و رویهها کارآمد و اصلاحگرانه باشد.
رئیسجمهور با بیان اینکه ترک کشور یا مهاجرت، راهحل مسائل نیست و باید ماند و کشور را آباد کرد، اظهار داشت: اگر در این مسئولیت قرار گرفتهایم، هدف ما آبادانی ایران است. ما ایران را متعلق به همه ایرانیان میدانیم نه یک قشر یا دسته خاص و رویههای نادرست را اصلاح خواهیم کرد. حل مسائل نه با تحکم و تصمیمات یکجانبه، بلکه با اتکا به راهکارهای علمی و همکاری ذینفعان انجام میشود.
پزشکیان با اشاره به سند چشمانداز ۲۰ ساله و اهداف بلندمدت آن مبنی بر قرار گرفتن کشور در جایگاه برتر منطقهای، خاطرنشان کرد: ما معتقدیم اهداف این سند مترقی قابل تحقق است و برای دستیابی به این اهداف نیازمند همراهی و پشتیبانی از بهترینها هستیم و دولت در این مسیر از همکاری نخبگان استقبال و حمایت خواهد کرد.
رئیسجمهور دلیل تمرکز بر ارتقای کیفیت آموزش را تربیت نسلی تعاملگرا، کارآمد و با انگیزه دانست و گفت: مهم است که نوجوانان ما مسائل را درست ببینند و نحوه تعامل صحیح را بیاموزند؛ ما قطعاً ساختار آموزش کشور را متحول خواهیم کرد و از طریق بهبود آموزش و توانمندسازی نسل جوان، پایههای رشد و استقرار اقتصاد دانشبنیان تقویت خواهد شد.
پزشکیان همچنین اعلام کرد که دولت در راستای تسهیل فعالیتهای حوزه اقتصاد دیجیتال و رفع مشکلات حقوقی، از رؤسای محترم مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه دعوت خواهد کرد تا جلسات مشابهی را با فعالان این حوزه برگزار کنند تا خلأهای قانونی و حقوقی با مشارکت نهادهای قانونگذاری و قضایی برطرف شود.
