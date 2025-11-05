باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در این خصوص در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: امروز میزبان نمایندگان هم‌وطنان زرتشتی، کلیمی، آشوری، ارمنی در مجلس شورای اسلامی: سرکار خانم بهشید برخوردار و جناب آقایان همایون سامه یح نجف‌آبادی، شارلی انویه‌تکیه، آرا شاوردیان و گقارد منصوریان بودم.

وی افزود: در این نشست صمیمی، در مورد تقویت تعامل بین نمایندگان محترم با وزارت امور خارجه، و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فراوان هم‌وطنان زرتشتی، کلیمی، آشوری و ارمنی در داخل و خارج ایران برای آبادانی میهن‌مان گفت‌و‌گو کردیم.

بقائی خاطرنشان کرد: ایران، خانه همه ایرانیان است و قوام و غنا و سربلندی آن مدیون اتحاد و همبستگی بین همه اقوام و ادیان و اجزای تشکیل دهنده آن.