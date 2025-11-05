سخنگوی وزارت امور خارجه، امروز میزبان بهشید برخوردار نماینده زرتشتیان، شارلی انویه تکیه نماینده آشوریان، همایون سامه‌یح نجف‌آبادی نماینده کلیمیان، آرا شاوردیان و گقارد منصوریان نمایندگان ارامنه در مجلس شورای اسلامی بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در این خصوص در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: امروز میزبان نمایندگان هم‌وطنان زرتشتی، کلیمی، آشوری، ارمنی در مجلس شورای اسلامی: سرکار خانم بهشید برخوردار و جناب آقایان همایون سامه یح نجف‌آبادی، شارلی انویه‌تکیه، آرا شاوردیان و گقارد منصوریان بودم.

وی افزود: در این نشست صمیمی، در مورد تقویت تعامل بین نمایندگان محترم با وزارت امور خارجه، و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فراوان هم‌وطنان زرتشتی، کلیمی، آشوری و ارمنی در داخل و خارج ایران برای آبادانی میهن‌مان گفت‌و‌گو کردیم.

بقائی خاطرنشان کرد: ایران، خانه همه ایرانیان است و قوام و غنا و سربلندی آن مدیون اتحاد و همبستگی بین همه اقوام و ادیان و اجزای تشکیل دهنده آن.

برچسب ها: سخنگوی وزارت امور خارجه ، زرتشتیان
خبرهای مرتبط
ابراز همدردی ایران با اندونزی و فیلیپین
ملت ایران مصمم به صیانت از استقلال، کرامت و حق سرنوشت خویش است
آزادی مشروط دو تبعه فرانسوی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آمریکا و اروپا باید با اثبات صداقت خود اعتماد ایران را جلب کنند
گزارش وزارت دفاع درخصوص جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به دولت ارائه شد
تاکید عراقچی بر همکاری سازنده چین، ایران و روسیه در مقابله با یک‌جانبه‌گرایی آمریکا
پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور در پی درگذشت صابر کاظمی
قیمت بنزین و وضعیت حقوقی کارکنان دولت از جمله محور‌های تذکرات نمایندگان مجلس
قالیباف: همکاری‌های تجاری، سیاسی و امنیتی در سفر به پاکستان پیگیری می‌شود
توجه به معیشت مردم خط قرمز دولت است
آیت‌الله جنتی: آمریکا تمام راه‌ها را برای شکست مردم ایران امتحان کرد
پیام تسلیت رئیس‌جمهور در پی درگذشت صابر کاظمی
نماینده مجلس: عده‌ای از سیاسیون به دنبال تنش هستند/ دعوای زرگری جواب نمی‌دهد
آخرین اخبار
مجلس شورای اسلامی در مسیر توسعه همکاری‌ها با پاکستان گام برمی‌دارد
نشست بقائی با نمایندگان هم‌وطنان زرتشتی، آشوری، کلیمی و ارمنی در مجلس
پزشکیان: ساختار آموزش کشور را متحول می‌کنیم تا پایه‌های اقتصاد دانش‌بنیان تقویت شود
استان‌ها باید تمرین و رزمایش پدافند غیرعامل را جدی بگیرند
پیام تسلیت رئیس‌جمهور در پی درگذشت صابر کاظمی
توجه به معیشت مردم خط قرمز دولت است
سفر غریب‌آبادی به عربستان با محوریت تقویت همکاری‌ها
ابراز همدردی ایران با اندونزی و فیلیپین
آمریکا و اروپا باید با اثبات صداقت خود اعتماد ایران را جلب کنند
پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور در پی درگذشت صابر کاظمی
تاکید پزشکیان بر ضرورت تداوم مسیر پیشرفت علمی و حمایت از رویکرد‌های دانش‌بنیان
قالیباف: همکاری‌های تجاری، سیاسی و امنیتی در سفر به پاکستان پیگیری می‌شود
قیمت بنزین و وضعیت حقوقی کارکنان دولت از جمله محور‌های تذکرات نمایندگان مجلس
تاکید عراقچی بر همکاری سازنده چین، ایران و روسیه در مقابله با یک‌جانبه‌گرایی آمریکا
عارف: تمرکز دولت بر فناوری‌های پیشرفته، مهارت آموزی و آموزش‌وپرورش است
آیت‌الله جنتی: آمریکا تمام راه‌ها را برای شکست مردم ایران امتحان کرد
قالیباف وارد اسلام‌آباد شد
نمایندگان مجلس: از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از ضابطان قانون استفاده می‌کنیم
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد اقامه می‌شود
مردم در جنگ ۱۲ روزه نشان دادند شعار سال ۵۸ پابرجاست/ ضرورت حل تورم
گزارش وزارت دفاع درخصوص جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به دولت ارائه شد
جمهوری اسلامی یک ساختار است، جلوی نفس این جوان رعنا را نگیریم
صمصامی: اسامی ۵۰۰ شرکت متخلف به دستگاه قضا ارسال شده است
عارف: علل سانحه سرویس مدارس دانش‌آموزان در تهران فورا بررسی شود
ارز ترجیحی را به جای واردات محصولات بی‌کیفیت، به دارو اختصاص دهید
نماینده مجلس: عده‌ای از سیاسیون به دنبال تنش هستند/ دعوای زرگری جواب نمی‌دهد
سوال ملی از وزرای ورزش و بهداشت اعلام وصول شد
تکالیف سازمان ملی هوش مصنوعی برای استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی تعیین شد
مقام نظامی: تقویت قدرت نظامی و علمی کشور ضرورتی انکارناپذیر است
اتهامات و ادعا‌های خضریان علیه رییس شورای اطلاع رسانی دولت