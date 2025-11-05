وزیر امور خارجه گفت: "ایران قوی" در بخش های مختلف و حفظ انسجام و وحدت ملی راه دور کردن تهدیدها از جمله جنگ و تحریم ها از سر میهن اسلامی و ملت است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سید عباس عراقچی پنجشنبه شب در نشست شورای اداری استان همدان با ادای احترام به شهدا به ویژه شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر از جمله شهدای همدان،گفت: شهدا و نیروهای مسلح ما با ایثار خود ما را سربلند کردند، به ویژه نیروی هوا فضای کشور که اقتدار موشکی ما را ایجاد کرده و حفظ کرد و در جنگ ۱۲ روزه موشک های پیشرفته خود را با اقتدار بر سر دشمنفرود آوردند و دشمن را در رسیدن به اهداف خود ناکام گذاشتند.

پیروزی ما در جنگ ۱۲ روزه بر دشمن مدیون شهدا و تلاش های نیروهای مسلحو کسانی که توانمندی های دفاعی ما را شکل دادند و حفظ کردند و به اوج رساندند، بود، نیروهای توانمند مسلح ما در جنگ ۱۲ روزه دفاع آفندی برای ما ایجاد کردند و دشمن را شکست دادند.

عراقچی گفت: این یک واقعیت است که دشمن در همه اهداف خود در این جنگ ۱۲ روزه شکست خورد،آنها روزهای اول جنگ پیغام مذاکره می دادند و می گفتند بیایید برای دیپلماسی و مذاکره اما پیام ما روشن بود که حین مذاکره بودیم که حمله کردید و تجاوز را متوقف کنید تا زمینه برای دیپلماسی روشن شود اما آنها گفتند شما بیایید سر میز مذاکره، توقف حملات می تواند یکی از نتایج مذاکره باشد که معنای آن مذاکره برای تسلیم بود.

درخواست "تسلیم بی قید و شرط" دشمن در روزهای اول جنگ در روز آخر به "آتش بس بی قید و شرط" تبدیل شد

وزیر امور خارجه ادامه داد: در همان روزهای ابتدایی جنگ رییس جمهور آمریکا در توییتی سه کلمه ای نوشت"تسلیم بی قید و شرط"، هدف آنها از شروع جنگ غافلگیری و ضربات ناگهانی بود و فکر می کردند ایران ظرف ۲-۳ روز دست ها را به نشانه تسلیم می برد بالا اما چنین چیزی با درایت مقام معظم رهبری و جایگزینی سریع فرماندهان نظامی و بازسازی نیروهای مسلح و ورود جدی دولت در مدیریت بحران و تامین نیازهای کشور محقق نشد.

وی خاطرنشان کرد: واکنش صحیح،به موقع و قدرتمندانه و همه جانبه نیروهای مسلح ما به تجاوز دشمن در ناکامی آنها نیز بسیار مهم بود، در ملاقات خود با سران کشورها به آنها گفتم خیلی ها در دوران جنگ ۱۲ روزه ادعا داشتند آسمان ایران در اختیار هواپیماهای اسراییل بود اما این بخش را که آسمان رژیم صهیونیستی در اختیار موشک های ایران بود و اینکه با وجود پدافند چندلایه با کمک های آمریکا و اروپا نتوانستند مانع از فرود موشک های ایرانی شود را اشاره نمی کنند.

عراقچی اضافه کرد: موشک های ما برای اولین بار در یک جنگ و هر روز با رفع نقاط ضعف خود دقیق تر و محکم تر به سرزمین های دشمن اصابت می کرد، چرا دشمنان تاکید بر نداشتن توان موشکی ما می کنند، چون این توانمندی ملی ماست که خودمان آنرا ایجاد کردیم و در جنگ به دردمان خورد.

وزیر امور خارجه گفت: ابزار جنگی برای ما سرنوشت ساز شد که خودمان تولید کردیم، نتیجه آن شد آن ها که می گفتند در روزهای اول جنگ تسیلم بی قید و شرط شود، در روز دوازدهم جنگ گفتند آتش بس بی قید و شرط، و درخواست کردند ما حملات را متوقف می کنیم و شما هم متوقف کنید و این فرق ملتی است که می تواند با توانمندی های خود مقاومت کند و بر دشمن پیروز شود.

درایت رهبری، اقتدار نیروهای مسلح، تلاش دولت و انسجام و ایستادگی ملی عامل پیروزی در جنگ ۱۲ روزه

وی اظهار کرد: در کنار درایت مقام معظم رهبری و اقتدار نیروهای مسلح و تلاش های دولت و تیم دیپلماسی، انسجام و ایستادگی ملی مردم از دیگر عوامل مهم پیروزی بر دشمن در جنگ ۱۲ روزه بود، مردم به دولت و حاکمیت خود اعتماد کردند و با غیرت و شرف ایرانی در مقابل دشمنی که همه مرزهای جنایت را رد کرده بود، ایستادند.

وزیر امور خارجه گفت: از حیث قواعد حقوقی و قوانین بین الملل هیچ جنابتی نیست که صهیونیست ها در غزه انجام نداده باشند، البته یک جنایت بزرگ را انجام ندادند بودند که حمله به تاسیسات اتمی یک کشور بود که آنرا نیز با حمایت آمریکا در جنگ اخیر انجام دادند.

عراقچی با بیان اینکه دشمن به شدت در تلاش است تا انسجامی که در جنگ ۱۲ روزه شاهد تقویت آن بودیم و یکی از عوامل اقتدار و پیروزی ما بود را خدشه دار کند،افزود: باید مراقب اختلافات و افرادی که دنبال ایجاد تفرقه و دوقطبی سازی هستند باشیم.

وزیر امور خارجه در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: دستگاه دیپلماسی ما نیز در جنگ ۱۲ روزه تلاش های خود را برای دفاع از حقانیت نظام و مردم ایران انجام داد و نتیجه آن این شد که ۱۲۰ کشور دنیا حمله آمریکا و اسراییل به خاک میهن اسلامی را محکوم کرده و از ملت ایران ابراز حمایت کردند.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بارها این مساله را تکرار کردند که پیشرفت و راه بقای ما و عزت ما در قوی شدن است،افزود: باید قوی شویم، این یک واقعیت در عرصه بین الملل است که هر کشوری که قوی باشد راه را برای خود باز می کند و ضعیف ترها سرکوب می شوند، باید خود را از همه جهت قوی کنیم تا سایه جنگ و تهدیدها و تحریم ها را از خود دور کنیم.

توان نیروهای مسلح، قدرت دفاعی و موشکی ایران قوی تر از دوران جنگ ۱۲ روزه

وزیر امور خارجه با اشاره به عملکرد نیروهای مسلح در جنگ ۱۲ روزه، اعلام کرد: نیروهای مسلح ما در این زمینه سنگ تمام گذاشتند و امروز با اطلاع می گویم که توان نیروهای مسلح، توان دفاعی و توان موشکی ما برگشته به قبل از ۲۳ خرداد و بلکه قوی‌تر است.

وی افزود: آنچه دشمنان را از جنگ پشیمان می‌کند و التهاب جنگ را از کشور دور می‌سازد، «آمادگی برای جنگ» است، دشمنان با این تصور غلط که جمهوری اسلامی پس از تحولات منطقه‌ای (مانند لبنان و سوریه) یا تحت فشار اقتصادی، دچار ضعف شده و انسجام ملی گذشته را ندارد، جنگ را آغاز کردند.

عراقچی ادامه داد: آن‌ها با سوءمحاسبات خود جنگ را شروع کردند اما اکنون می‌دانند که جمهوری اسلامی از همیشه برای دفاع از خود آماده تر است و همه این‌ها باعث شده که التهاب جنگ کاهش پیدا بکند و برای آن‌ها مسلم شده که در هیچ جنگی علیه مردم ایران، به اهداف خودشان نخواهند رسید.

وی،راهبرد ایران در این نبرد را مبتنی بر فرمایشات رهبری دانست و گفت:‌ما در طول جنگ ۱۲ روزه بر اساس این راهبرد مقام معظم رهبری حرکت کردیم که باید دشمنان خودمان را از جنگ با ایران مأیوس و پشیمان بکنیم و این درس را بدهیم که با تحمیل جنگ به ایران به هیچ یک از اهداف خود نخواهند رسید و این هدف تنها از طریق مقاومت محقق می شد که به بهترین شکل لازم خود در جنگ اخیر به نمایش گذاشته شد.

وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: حفظ انسجام ملی و وفاق دغدغه نخست رییس جمهور است، ایشان اعتقاد دارند وقتی اختلاف نباشد می توان همه مشکلات را حل کرد و بر آنها فائق آمد.

همدان باید در ابعاد بین المللی و جهانی مطرح شود

عراقچی در ادامه با اشاره به ویژگی های استان همدان،گفت: این استان به دلیل ظرفیت های خود باید بین المللی شود و در سطح جهان مطرح شود.

وی ادامه داد:‌ این استان زیرساخت های لازم را برای تحقق این هدف از جمله فرودگاه بین المللی، دانشگاه های با ظرفیت جهانی مانند بوعلی سینا و مراکز آموزش عالی را داراست.

وزیر امور خارجه در ادامه بر لزوم توسعه بین‌المللی استان همدان در محورهای گردشگری، برندسازی و صادرات تأکید کرد. وی جذب گردشگر خارجی را به دلیل ارزآوری، دارای ارزش بیشتری نسبت به گردشگری داخلی دانست و عنوان کرد که رقم ۱۱ هزار گردشگر خارجی همدان «خیلی کم» است و باید با ایجاد جاذبه‌های مناسب، به‌ویژه برای همسایگان، این رقم به شدت افزایش یابد.

وی به ظرفیت‌های قوی استان همدان در برندهایی مانند فرش ملایر و همدان، سفال، انگور و کشمش، گردو و سایر محصولات اشاره کرد و خواستار حمایت از شرکت‌های صادرات‌محور شد.

عراقچی برگزاری رویدادهای بین‌المللی نظیر اجلاس گردشگری اکو را بسیار مهم دانست و تاکید کرد دانشگاه‌ها باید فعال‌تر شده و میزبان همایش‌های علمی و بین‌المللی منطقه‌ای باشند.

وزیر امور خارجه با ذکر مثالی از دوران سفارت خود در ژاپن که طی آن پروژه‌ای برای صادرات زعفران به ژاپن بین دانشگاه فردوسی و یک شرکت ژاپنی شکل گرفته بود، اشاره کرد که برگزاری نمایشگاه‌ها و همایش‌های علمی در همدان می‌تواند برندهایی مانند گردو را به کالای صادراتی تبدیل کند.

وی با اشاره به تأسیس دفتر وزارت امور خارجه در همدان اشاره کرد و افزود: این مهم به طور مشخص به هدف بین‌المللی شدن شهر و استان همدان کمک می کند.

وزیر امور خارجه بر دیپلماسی استانی تأکید کرد و گفت: فراتر از ارتباطات مرزیشامل اتصال ظرفیت‌های استان‌های داخلی به ظرفیت‌های خارجی، به‌ویژه در حوزه همسایگی، برای تقویت اقتصاد کشور است، این دیپلماسی حتی برای استان‌های غیرمرزی نیز ضروری است.

در پایان این مراسم، دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در همدان با حضور وزیر امور خارجه، استاندار، نماینده ولی فقیه در استان و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی افتتاح شد.

منبع ایرنا