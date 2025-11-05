رئیس جمهور آمریکا در واکنش به پیروزی یک مسلمان دموکرات به عنوان شهردار نیویورک، مدعی شد که از این پس مردم نیویورک به شهرهای دیگر خواهند رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در جریان سخنرانی جدید خود مدعی شد که پس از پیروزی «زهران ممدانی» شهردار نیویورک در روز سه‌شنبه، مردم این شهر به زودی به ایالت فلوریدا فرار خواهند کرد.

ترامپ گفت: «اکنون دموکرات‌ها آنقدر افراطی هستند که میامی به زودی پناهگاه کسانی خواهد شد که از کمونیسم در شهر نیویورک فرار می‌کنند. آنها فرار می‌کنند.»

او افزود: «کجا زندگی می‌کنی؟ شهر نیویورک، اما من سعی می‌کنم بروم، چون نمی‌خواهم در یک رژیم کمونیستی زندگی کنم.»

«زهران ممدانی» دموکرات که به عنوان شهردار نیویورک انتخاب شده است، اولین شهردار مسلمان در یکی از شهرهای بزرگ آمریکا خواهد بود. او همچنین جوان‌ترین شهردار این شهر از سال ۱۸۹۲ است.

ممدانی تبار هندی و اوگاندایی دارد. او در اوگاندا به دنیا آمده، مدتی در آفریقای جنوبی زندگی کرده و بعد در آمریکا بزرگ شده است. ممدانی در سخنرانی پیروزی خود خطاب به دونالد ترامپ، گفت: «ترامپ، چون می‌دانم داری تماشا می‌کنی، چهار کلمه برایت دارم: صدایت را بلند کن».

ممدانی همچنین گفته است که نیویورک راه شکست ترامپ را نشان خواهد داد.

منبع: نشریه هیل