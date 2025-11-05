تیم والیبال زیر ۱۶ سال دختران ایران در نخستین دیدار مرحله دوم رقابت‌های قهرمانی آسیا موفق به شکست هند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در مرحله دوم رقابت‌های والیبال قهرمانی زیر ۱۶ سال دختر آسیا که به میزبانی کشور اردن در شهر امان و در سالن «پرنسس سمیه» در حال برگزاری است، تیم دختران ایران دومین پیروزی خود را ثبت کرد.

تیم دختران ایران از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه در دیداری از مرحله دوم این مسابقات به مصاف تیم هند رفت و با نتیجه سه بر صفر پیروز شد.

پیش از آغاز این دیدار، یک دقیقه سکوت به احترام درگذشت صابر کاظمی والیبالیست تیم ملی والیبال ایران برقرار شد و بازیکنان تیم ایران با مچ‌بند‌های مشکی وارد زمین شدند.

در این مسابقه تیم ایران در ست نخست با نتیجه ۲۵ بر ۱۰، در ست دوم ۲۵ بر ۱۷ و در ست سوم نیز با نتیجه ۲۵ بر ۶ موفق به پیروزی شد و سه بر صفر نتیجه را از آن خود کرد.

قضاوت این دیدار بر عهده جانیون جومانویزوف از ازبکستان (داور اول) و آریسا ناگاساکی از ژاپن (داور دوم) بود.

تیم دختران ایران در این مسابقه با پیراهن قرمز و با ترکیب آیناز بنی‌بوگری (مدافع میانی)، فاطیما همایون (مدافع میانی)، نیایش غیبی (پاسور)، ستایش نصراصفهانی (دریافت‌کننده قدرتی)، ترانه چامچی (دریافت‌کننده قدرتی)، زهرا جعفری (قطر پاسور) و عسل ولی‌پور (لیبرو) به میدان رفت.

دختران ایران فردا (پنج‌شنبه) از ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران در دومین دیدار مرحله دوم رقابت‌ها به مصاف استرالیا خواهد رفت.

اعضای کادر فنی تیم ملی زیر ۱۶ سال دختران ایران عبارت از: موهبه نجفی‌زاده (سرپرست)، فاطمه شعبان خمسه (سرمربی)، سید محمدامین شاکری (مشاور فنی)، بهاره نیازی، فاطمه ایدلخانی و تهمینه درگزنی (مربیان)، مرضیه کریمی (مربی بدنساز)، نگین ناطقی (فیزیوتراپ) و زهرا یلقی (آنالیزور).

