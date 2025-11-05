رئیس جمهور آمریکا احتمال داد که با چین و روسیه برای اجرای طرحی سه‌جانبه در زمینه خلع سلاح هسته‌ای همکاری کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت که ممکن است روی طرحی برای خلع سلاح هسته‌ای با چین و روسیه کار کند، اما جزئیاتی از این طرح ارائه نداد.

ترامپ در سخنرانی خود در مجمع تجاری آمریکا در میامی مدعی شد: «ما برنامه هسته‌ای خود را از نو تنظیم کردیم. ما قدرت هسته‌ای شماره یک هستیم، که از اعتراف به آن متنفرم، زیرا بسیار وحشتناک است.»

ترامپ در ادامه ادعا‌های خود، گفت: «روسیه دوم است. چین با فاصله زیادی سوم است، اما آنها ظرف چهار یا پنج سال به ما خواهند رسید. ما شاید روی طرحی برای خلع سلاح هسته‌ای کار کنیم، هر سه کشور. خواهیم دید که آیا این جواب می‌دهد یا خیر.»

 اظهارات ترامپ در حالی مطرح می‌شود که نیروی هوایی آمریکا روز چهارشنبه یک موشک بالستیک قاره‌پیمای مینوتمن ۳ با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را از پایگاه نیروی فضایی وندنبرگ در کالیفرنیا پرتاب کرد.

پیش از آن، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه به مقامات ارشد خود دستور داد تا پیشنهاداتی را در مورد آزمایش‌های احتمالی سلاح‌های هسته‌ای تهیه کنند. پوتین گفت که روسیه همیشه به تعهدات خود تحت پیمان جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای پایبند بوده است، اما اگر آمریکا یا هر قدرت هسته‌ای دیگری چنین سلاحی را آزمایش کند، روسیه نیز این کار را خواهد کرد.

ترامپ هفته گذشته دستور ازسرگیری آزمایش سلاح‌های هسته‌ای را پس از حدود ۳۰ سال توقف، صادر کرد. اندکی بعد، روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که تصمیم دولت آمریکا برای از سرگیری آزمایش‌های تسلیحات هسته‌ای ممکن است به عنوان کارت چانه زنی در مذاکرات مربوط به کنترل تسلیحات هسته‌ای با روسیه و چین استفاده شود.

برچسب ها: دونالد ترامپ ، آزمایش هسته‌ای ، روسیه و چین
تبادل نظر
