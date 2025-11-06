باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمد برزگر بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره بازی سرخپوشان پایتخت برابر تیم استقلال خوزستان در هفته دهم لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا اظهار کرد: به توجه به اینکه پرسپولیس در این بازی میزبان است وحضور سرمربی جدید که هواداران خواهان او بودند و نتیجه دلخواهی که مقابل تراکتور در دقایق پایانی گرفته شد، این بازی می‌تواند برای سرخپوشان روان و ساده باشد به شرطی که پرسپولیسی‌ها حریف خود را دستکم نگیرند.

او افزود: تیم استقلال خوزستان حریف قدری محسوب می‌شود و این تیم با انگیزه مقابل پرسپولیس ظاهر می‌شود. به طور حتم سرخپوشان با تفکرات اوسمار برای کسب ۳ امتیاز بازی به زمین مسابقه می‌روند.

برزگر درباره اینکه اوسمار برای اولین بار روی نیمکت پرسپولیس می‌نشیند و این مربی می‌تواند سرخپوشان را به موفقیت برساند، گفت: اوسمار مربی صاحب سبکی محسوب می‌شود و فوتبال هجومی در دستور کار این مربی هست و همان چیزی است که هواداران از تیم خود انتظار دارند. با توجه به اینکه اوسمار تجربه مربیگری و قهرمانی در پرسپولیس را دارد در نهایت می‌تواند خواسته هواداران را برآورده کند و حضورش روی نیمکت سرخپوشان می‌تواند موثرباشد و برنامه تاکتیکی خود را به نحو احسن به تیم القا کند.

بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه بازیکنان استقلال خوزستان اعتصاب و بیان کردند که پولی نگیرند برای بازی با پرسپولیس به تهران نمی‌آیند، اظهار کرد: بازیکنان پرسپولیس نباید گول این مسائل را بخورند و اسیر حاشیه‌های حریف شوند. ما ناراحت هستیم که چنین اتفاقاتی برای تیم حریف می‌افتد و استان خوزستان که سالیان سال درگیر جنگ تحمیلی بوده و همیشه در دفاع مقدس رشادت داشته است، بازیکنان اهوازی به خاطر نداشتن پول و شرایط نامناسب مالی نمی خواهند به تهران بیایند و این خیلی بد است. واقعا مسئولان استانی باید فکری کنند که بتوانند هزینه‌های تیم استقلال خوزستان را تقبل کنند. آبی پوشان اهوازی قابل احترام هستند و صددرصد بازیکنان این تیم به تهران می‌آیند، چون اگر نیایند با جریمه مواجه می‌شوند. به طور حتم مسئولان اهوازی فکری می‌کنندتا مشکلات تیم استان خود را مرتفع کنند.

برزگر درباره پیش بینی اش از نتیجه بازی پرسپولیس و استقلال خوزستان بیان کرد: به نظرم پرسپولیس ۳ بر هیچ این بازی را پیروز می‌شود.

بازیکن سابق پرسپولیس درباره تغییر و تحولات در مدیریت سرخپوشان و مدیرعاملی پیمان حدادی بیان کرد: گذر زمان مشخص می‌کند که حدادی می‌تواند باشگاه پرسپولیس را به خوبی مدیریت کند یا نه! بیلان و تراز مالی و پرداخت به موقع دستمزد بازیکنان مشخص می‌کند که عملکرد حدادی در مدیریت به چه صورت است. الان سرمربی جدید می‌تواند در تیم پرسپولیس تاثیر بگذارد.

او درباره اینکه به نظرش با وحید هاشمیان به خوبی برخورد شد و او با دلخوری از پرسپولیس جدا شد، گفت: به نظرم نباید به آن شکل با هاشمیان برخورد می‌کردند و قشنگ نبود که تیم هاشمیان بازی داشت، اما مدیران باشگاه مخفیانه با گزینه‌های سرمربیگری داشتند مذاکره می‌کردند و این حالت مخفیانه بعد از مدتی آشکار شد و این اتفاق در خور شخصیت هاشمیان نبود.

برزگر درباره اینکه پرسپولیس در اولین بازی خود در جام حذفی باید به مصاف تیم تراکتور برود، بیان کرد: این بازی به نوعی فینال است و پرسپولیس باید از عهده تراکتور بربیاید تا بتواند نیم نگاهی به جام حذفی داشته باشد.

او در پایان درباره اینکه پرسپولیس می‌تواند قهرمان شود، گفت: امیدوارم این اتفاق بیفتد و پرسپولیس قهرمان لیگ شود.