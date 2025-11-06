نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌گوید آمریکایی‌ها همین الان در حال تلاش هستند تا کسانی که نگاه غرب‌زده دارند در ساختار‌های رسمی ایران نفوذ کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عباس مقتدایی نایب‌رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی براینکه اختلاف ایران و آمریکا ذاتی است و نه تاکتیکی، گفت: آمریکایی‌ها طرفدار دولت‌های ضعیفی هستند که به واسطه آن دولت‌ها و اشخاص بتوانند فشار بیاورند و منافعی را برای خودشان کسب کنند. 

نماینده مردم اصفهان در مجلس بیان کرد: به تعبیری، اگر بخواهند غارت و چپاول خودشان را ادامه بدهند، قاعدتاً دولت‌های مستقل تأمین‌کننده منافع آنها نیستند به همین دلیل، قبل از انقلاب از حکومت پهلوی کاملاً حمایت می‌کردند و بعد از انقلاب، دست و پای آنها از منطقه به جهت استقلال و پیگیری‌های مستقلانه‌ای که ملت ایران همواره در کانون توجه خودش داشته است هم کوتاه‌تر شد البته آمریکایی‌ها دست از تلاش برنداشتند؛ هم به‌واسطه حضورشان در منطقه و گرفتن پایگاه از کشور‌های مختلف، ازجمله کشور‌هایی که در جنوب خلیج فارس هستند یا افغانستان و عراق لذا در بخش‌های مختلف تلاش کردند تا فشار خودشان را بر ایران حفظ کنند.

نایب‌رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: اینکه مقام معظم رهبری فرمودند اختلافات ما با آمریکا ریشه‌ای و ذاتی است و آنها با ما تقابل دارند یک واقعیت عینی است. اگر در جریان کودتای ۲۸ مرداد اقدام کردند، اگر بعد از انقلاب جنگ به راه انداختند، اگر اموال ایران را بلوکه کردند، اگر در خصوص جزایر سه‌گانه شیطنت می‌کنند، همه در جهت فشار بر ایران و شکستن اراده ایرانیان است؛ چیزی که تا الان به آن نرسیده‌اند.

این نماینده مجلس می‌گوید ما هم در جنگ تحمیلی پیروز شدیم و هم در جنگ ۱۲ روزه ایران دست برتر خودش را بر طرف مقابل نشان داد و اراده خودش را تحمیل کرد لذا همه اینها نشان می‌دهد که ما از نظر فهم عمیق سیاسی و اراده برای تحقق آرمان‌های خودمان به نقطه قابل اتکایی رسیده‌ایم و مردم ایران به بلوغ سیاسی رسیده‌اند و هوشیاری عظیمی دارند و وحدت ملت ایران هم این را نشان داد البته آمریکایی‌ها دائماً دارند تلاش خودشان را می‌کنند، شیطنت، فتنه‌گری و نفوذ می‌کنند، حتی آنها همین الان در حال تلاش هستند تا کسانی که نگاه غرب‌زده دارند و یا تحت تأثیر خودِ غربی‌ها پرورش پیدا کرده‌اند، در ساختار‌های رسمی ایران نفوذ کنند.

مقتدایی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در ارتباط با موضوع نفوذ، حساسیت‌های خودش را دارد و قاعدتاً ما برای اینکه بتوانیم در این نبرد جدی پیروزمندتر باشیم، نیازمندِ قوی‌تر شدن هستیم و باید قوی‌تر شویم. این در علم، فناوری، عرصه سیاسی، استقلال سیاسی و موضوعات مدیریتی داخلی باید پیگیری شود و در حال پیگیری است. برنامه هفتم با این رویکرد تدوین شده است.

مقتدایی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
