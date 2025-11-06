در هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا، تیم‌های اینتر، منچسترسیتی و نیوکاسل از سد رقبا گذشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا با برگزاری ۹ مسابقه به پایان رسید.  منچسترسیتی با ارائه یک بازی برتر به پیروزی قاطع ۴ گله در مقابل دورتموند رسید. برای سیتی در این بازی؛ فیل فودن بریس (۲۲ و ۵۷) کرد و دیگر گل‌های این تیم نیز توسط ارلینگ هالند (۲۹) و رایان چرکی (۱+۹۰) به ثمر رسیدند. تک گل زنبور‌ها را نیز والدمار آنتون (۷۲) زد.

بارسلونا در خانه تیم جسور و جنگنده بروخه ۳ بار از حریف عقب افتاد، اما هر ۳ بار به بازی برگشت و در نهایت به لطف مردود شدن گل دیرهنگام حریف، با رهاورد یک‌امتیازی خاک بلژیک را ترک می‌کند. کارلوس فوربس ۲ بار دروازه ترشتگن را باز کرد و یک پاس گل داد. برای بلوگرانا در این مسابقه؛ فران تورس (۸)، لامین یامال (۶۱) و زولیس (۷۷-گل‌به‌خودی) گلزنی کردند.

اینتر در ورزشگاه خانگی خود، سن‌سیرو میزبان غیرت قزاقستان بود و در پایان به برتری ۲ بر یک رسید. این چهارمین برد پیاپی اینتری‌ها در کنار بایرن مونیخ و آرسنال در فصل جاری UCL بوده تا هر سه تیم (به ترتیب؛ بایرن، آرسنال و اینتر) با ۱۲ امتیاز کامل رده‌های بالای جدول فاز لیگی را اشغال کنند. لائوتارو مارتینس (۴۵) و کارلوس آگوستو (۶۷) برای نراتزوری در این بازی گلزنی کردند.

تیم فوتبال چلسی در خانه قره‌باغ به میدان رفت و با تساوی ۲-۲ متوقف شد. برای شیر‌های لندن در این بازی؛ استوائو (۱۶) و الخاندرو گارناچو (۵۳) گلزنی کردند.

نیوکاسل با پیروزی شیرین خانگی مقابل اتلتیک بیلبائو به جمع ۸ تیم برتر جدول صعود کرد. ضربه سر جادویی دن برن در ابتدای نیمه اول با ضربه سر موفق ژوئلینتون در آغاز نیمه دوم تکمیل شد. کایرن تریپیر به آمار ۲۵ پاس گل با پیراهن نیوکاسل در تمام رقابت‌ها رسید؛ بیشتر از هر مدافع لیگ برتری دیگر در دوران حضور او در تاین‌ساید و فقط کمتر از ترنت الکساندر آرنولد (۳۳) و اندرو رابرتسون (۲۵).

در سایر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:
آژاکس صفر - گالاتاسرای ۳
بنفیکا صفر - لورکوزن یک
مارسی صفر - آتالانتا یک
پافوس یک – ویارئال صفر

