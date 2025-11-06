رئیس جمهور فیلیپین پس از آنکه طوفان کالماگی جان حداقل ۱۱۴ نفر را گرفت، وضعیت اضطراری اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گزارش آسوشیتدپرس، فردیناند مارکوس جونیور، رئیس جمهور فیلیپین روز پنجشنبه پس از آنکه طوفان کالماگی جان حداقل ۱۱۴ نفر را گرفت، وضعیت اضطراری اعلام کرد.
۱۲۷ نفر دیگر همچنان مفقود هستند که عمدتاً در استان مرکزی سبو زندگی میکنند، در حالی که بیش از ۵۶۰ هزار روستایی آواره شدهاند، از جمله ۴۵۰ هزار نفری که به پناهگاهها منتقل شدهاند.
این خبرگزاری اعلام کرد که اعلام وضعیت به اصطلاح "فاجعه ملی" به دولت مارکوس این امکان را میدهد که از احتکار و گرانفروشی مواد غذایی جلوگیری کند و در عین حال امکان توزیع سریعتر بودجه اضطراری را فراهم کند.