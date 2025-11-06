رئیس جمهور فیلیپین پس از آنکه طوفان کالماگی جان حداقل ۱۱۴ نفر را گرفت، وضعیت اضطراری اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گزارش آسوشیتدپرس، فردیناند مارکوس جونیور، رئیس جمهور فیلیپین روز پنجشنبه پس از آنکه طوفان کالماگی جان حداقل ۱۱۴ نفر را گرفت، وضعیت اضطراری اعلام کرد.

۱۲۷ نفر دیگر همچنان مفقود هستند که عمدتاً در استان مرکزی سبو زندگی می‌کنند، در حالی که بیش از ۵۶۰ هزار روستایی آواره شده‌اند، از جمله ۴۵۰ هزار نفری که به پناهگاه‌ها منتقل شده‌اند.

این خبرگزاری اعلام کرد که اعلام وضعیت به اصطلاح "فاجعه ملی" به دولت مارکوس این امکان را می‌دهد که از احتکار و گران‌فروشی مواد غذایی جلوگیری کند و در عین حال امکان توزیع سریع‌تر بودجه اضطراری را فراهم کند.

برچسب ها: طوفان فیلیپین ، حوادث طبیعی
خبرهای مرتبط
درگیری خونین صهیونیست‌ها بر سر سربازی اجباری
طوفان شدید ۶۶ کشته در فیلیپین بر جای گذاشت
خشم اسرائیلی‌ها از انتخاب ممدانی به‌عنوان شهردار نیویورک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۶ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
یعنی چه مگه نباید قبلش یعنی زمانی که طوفان پیش بینی شده یا حد اقل زمانی که طوفان اومد وضعیت اضطراری اعلام بشه
که از تلفات و خسارات بیشتر جلو گیری بشه

بعد از طوفان مردن ۱۱۴ نفر دیگه چه فایده ای داره
۰
۰
پاسخ دادن
آمریکا یک موشک بالستیک قاره‌پیما آزمایش کرد
آمریکا پیش‌نویس قطعنامه سازمان ملل در مورد غزه را با اعضای شورای امنیت به اشتراک می‌گذارد
ادعای ترامپ: مردم نیویورک به خاطر ممدانی به فلوریدا فرار خواهند کرد
مظنون سرقت از لوور، بلاگر و نگهبان سابق یک موزه بوده است!
طرح ترامپ برای خلع سلاح هسته‌ای سه‌جانبه با روسیه و چین
حماس امشب جسد اسیر اسرائیلی دیگری را تحویل می‌دهد
مدودف: آمریکا روسیه را مجبور به بررسی آزمایش‌های هسته‌ای می‌کند
ترکیه و حماس در مورد مراحل بعدی طرح غزه گفت‌و‌گو کردند
هشدار رئیس سازمان جهانی بهداشت درباره قحطی سودان
آخرین اخبار
طرح ترامپ برای خلع سلاح هسته‌ای سه‌جانبه با روسیه و چین
ادعای ترامپ: مردم نیویورک به خاطر ممدانی به فلوریدا فرار خواهند کرد
آمریکا پیش‌نویس قطعنامه سازمان ملل در مورد غزه را با اعضای شورای امنیت به اشتراک می‌گذارد
مظنون سرقت از لوور، بلاگر و نگهبان سابق یک موزه بوده است!
ترکیه و حماس در مورد مراحل بعدی طرح غزه گفت‌و‌گو کردند
مدودف: آمریکا روسیه را مجبور به بررسی آزمایش‌های هسته‌ای می‌کند
آمریکا یک موشک بالستیک قاره‌پیما آزمایش کرد
هشدار رئیس سازمان جهانی بهداشت درباره قحطی سودان
حماس امشب جسد اسیر اسرائیلی دیگری را تحویل می‌دهد
اسرائیل دو مناقصه برای ساخت ۳۵۶ واحد مسکونی در کرانه باختری اشغالی برگزار کرد
وزیر دفاع روسیه: مسکو باید فوراً آماده آزمایش هسته‌ای تمام‌عیار شود
پوتین دستور ارائه پیشنهاداتی در مورد از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای را صادر کرد
ولیعهد سعودی بر حمایت عربستان از فلسطینیان تاکید کرد
تاکید گوترش بر لزوم مشروعیت بین‌المللی نیرو‌های مستقر در غزه
افزایش شمار شهدای غزه
اردوغان از «مرحله جدیدی» در روند صلح با پ‌ک‌ک خبر داد
سومین دور مذاکرات طالبان و پاکستان در ترکیه آغاز می‌شود
فرانسه در شوک؛ راننده الکلی مردم را زیر گرفت
ازبکستان متعهد به خرید تمام میوه‌های تازه افغانستان شد
یوتیوب بیش از ۷۰۰ ویدئوی افشاگر جنایات اسرائیل را حذف کرد
ورود طرح تامین امنیت انتخابات عراق به مراحل نهایی
کاخ سفید در تب‌وتاب و اسرائیل در خشم؛ شهردار مسلمان نیویورک آمد!
روسیه: تمام کانال‌های ارتباطی با ونزوئلا فعال هستند
تنش بی‌سابقه روابط مصر و اسرائیل به دلیل غزه
تحرکات نظامی گسترده در پایگاه‌های آمریکا در شمال شرقی سوریه
نشست اروپا و بلژیک برای تصرف دارایی‌های مسدود شده روسیه
ارسال نخستین محموله کمک‌های بشردوستانه ایران به زلزله‌زدگان افغانستان
عراق: امنیت کامل برای انتخابات ۱۱ نوامبر برقرار است
پیشنهاد آمریکا برای لغو تحریم‌های الجولانی پیش از دیدار با ترامپ
مادورو طرح مقابله مسلحانه با آمریکا را تصویب کرد