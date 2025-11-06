باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سازمان هواشناسی صادق ضیاییان رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، درباره وضعیت جوی کشور طی پنج روز آینده گفت: جو پایدار و آسمان صاف برای اغلب مناطق کشور پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: امروز (۱۵ آبان)، در نوار شرقی و برخی نقاط جنوب شرق کشور، وزش باد شدید و گاهی با گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود. همچنین دریای عمان مواج است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهار کرد: آسمان تهران، فردا (۱۶ آبان‌ماه) صاف تا کمی ابری، همراه با غبار محلی و گاهی وزش باد ملایم با حداقل دمای ۱۰ و حداکثر دمای ۱۹ درجه سانتیگراد و طی شنبه (۲۰ آبان‌ماه) صاف گاهی غبار محلی و گاهی وزش باد ملایم با حداقل دمای ۱۱ و حداکثر دمای ۲۱ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان در پایان گفت: طی فردا و پس فردا، بندرعباس با دمای ۳۲ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با کمینه دمای منفی ۵ و منفی ۴ درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور هستند.