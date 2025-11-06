در بازدید سفیر هلند و نمایندگان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل از مراکز خدمات‌رسانی به مهاجران در تهران، مقام‌های ایرانی بر سیاست‌های انسان‌محور، توانمندسازی شغلی و رعایت کرامت انسانی حتی در برخورد با اتباع غیرمجاز تأکید و ابراز امیدواری کردند این سفر زمینه‌ساز تقویت همکاری‌های مشترک باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان- در جریان بازدید امیل دبونت، سفیر هلند در تهران، و نمایندگان کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از مرکز خدمات اداری و امور بین‌المللی خلیج فارس، سرپرست اداره اتباع تهران بر ضرورت گسترش همکاری‌های بین‌المللی برای حمایت از مهاجرین دارای مدارک اقامتی معتبر تأکید کرد.

وحید گلی‌کانی، سرپرست اداره‌کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران، در این بازدید با اشاره به سیاست‌های انسان‌محور جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت که ایران علی‌رغم فشارهای اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه، ارائه خدمات کرامت‌محور به مهاجرین مجاز را وظیفه انسانی و اسلامی خود می‌داند. وی توانمندسازی مهاجرین در حوزه اشتغال را یکی از اولویت‌های اصلی ایران دانست و افزود که مهاجر توانمند نه‌تنها در جامعه میزبان نقش‌آفرین خواهد بود، بلکه در آینده در بازسازی کشور خود نیز سهیم می‌شود.

گلی‌کانی با تأکید بر رعایت کرامت انسانی در برخورد با اتباع غیرمجاز، خاطرنشان کرد که این افراد طبق قوانین با حفظ احترام و حقوق انسانی به سمت مرز هدایت می‌شوند. وی همچنین به راه‌اندازی پایگاه هلال‌احمر در مرکز مراقبتی استان تهران برای ارائه خدمات بهداشتی و پزشکی به افراد در آستانه خروج از کشور و همچنین ایجاد اتاق مادر و کودک در مراکز بازگشت داوطلبانه اتباع غیرمجاز اشاره کرد.

سرپرست اداره‌کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران ابراز امیدواری کرد که این بازدید زمینه‌ساز تقویت همکاری میان نهادهای بین‌المللی و جمهوری اسلامی ایران در مسیر حمایت مؤثرتر از مهاجرین باشد.

در ادامه، هیئت بازدیدکننده از مرکز فنی و حرفه‌ای اسلامشهر نیز بازدید کردند و با روند ارائه آموزش‌های مهارتی و خدمات اشتغال‌محور به مهاجرین مجاز ساکن استان تهران آشنا شدند.

برچسب ها: حمایت از مهاجران ، کمیساریای عالی پناهندگان ، مهاجرین افغانستانی ، ساماندهی اتباع
