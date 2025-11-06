مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران گفت: نرخ بیکاری استان با وجود نوسانات جزیی، در سطح قابل‌قبول ۶.۴ درصد تثبیت شده و ساختار اشتغال پایتخت از پایداری نسبی برخوردار است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران، داود طبرسا در تحلیل شرایط بازار کار اظهار کرد: افزایش مشارکت اقتصادی مردم نتیجه اعتماد به بازار کار و گسترش فرصت‌های شغلی در بخش‌های خدمات، فناوری و تولید است.

وی ادامه داد: نرخ بیکاری در استان تهران طی تابستان ۱۴۰۴ به ۶.۴ درصد رسید، بر اساس تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی استان نیز ۴۲.۴ درصد اعلام شده که بیانگر پویایی و حضور گسترده جمعیت فعال در بازار کار پایتخت است.

وی افزود: تهران به‌عنوان محور اصلی اقتصاد کشور، از ظرفیت بالایی در جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برخوردار است و اجرای سیاست‌های حمایتی دولت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، آموزش مهارتی نیروی کار و بهبود فضای کسب‌وکار از عوامل موثر در کنترل نرخ بیکاری بوده است.

طبرسا با اشاره به رویکرد نظارتی این اداره کل افزود: ادامه رصد مستمر شاخص‌های بازار کار و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، مسیر پایداری اشتغال و رشد اقتصادی را در فصل‌های پیش‌رو تقویت خواهد کرد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۱ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
علاج بی کاری= اخراج تمامی اتباع افغان
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۱ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
تو این شهر مگه میشه بیکار موند؟؟ معتاد کارتن خوابم که باشی باید شاغل باشی خرجیت رو دربیاری
پس معتادین هم جز امار مثبت هستن
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۰ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
مابقی شهرا چی؟؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۵ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
مابقی هم بیگاری انجام میدن و حقوقشون بخور و نمیر هست.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۶ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
شما باید کسی رو شاغل حساب کنید که با درآمد اون شغل مشکلی در تامین مایحتاج زندگی و هزینه های درمان و آموزش و مسکن و حداقل های زندگی نداشته باشه.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۶ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
شما باید کسی رو شاغل حساب کنید که با درآمد اون شغل مشکلی در تامین مایحتاج زندگی و هزینه های درمان و آموزش و مسکن و حداقل های زندگی نداشته باشه.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۰ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
اگر نرخ بیکاری این باشه رشد اقتصاد باید بالای 10 باشه پس چرا منفی است
۰
۴
پاسخ دادن
Germany
منصور
۱۲:۰۵ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
من گشنمه
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
آشتیانی
۱۱:۳۴ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
متاسفانه آمار هایی که در کشور ما اعلام می‌شود با واقعیت فاصله زیادی دارد.
۰
۷
پاسخ دادن
Australia
ناشناس
۱۱:۰۱ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
من یک بیکار آمار ژاپن دادی بیرون
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۱ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
نمی بینی اکانتت از استرالیا است؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۷ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
من خودم چند وقته مغازمو رو به خاطر اینکه کرایه ام در نمی اومد رو تحویل دادم هر جا هم رفتم کار کنم اول گفتن بیا با حقوق پایه ۱۵ تومنی کار کن
خداییش الان با ۱۵ تومن زندگی میشه چرخوند؟
از ۸ بری تا ۵ بخاطر ۱۵ تومن؟؟
الان غروبها میرم اسنپ ققط نگن بیکار خونه نشسته
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهندس بیکار
۱۵:۲۹ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
من مهندس با فوق لیسانس مهندسی مکانیک از امیرکبیر و 3 تا مقاله ISI و 24 تا گواهی و دوره و... هر شرکت و کارخونه که میرم بهم همین حقوق رو میگن بی شرف ها. جالبه کارگر و نگهبانشون بالای 20 میدن. اونقدر تو مصاحبه ها تحقیر شدم که نگو. فساد و کثافت صنعت ایران رو گرفته...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۰ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
این عدد ها بر اساس آمار موسسات کاریابی است و اصلا مبنای درستی ندارد و حتی کسانی که به صورت پاره وقت مثل اسنپ و غیره را حساب میکنند ،حتی هزاران نفری را که خود برای اینده خود بیمه واربز می کنند را شاغل حساب میکنند
۰
۸
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۰۹:۳۷ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
چرنده من تو تهران بیکارم
۰
۱۳
پاسخ دادن
