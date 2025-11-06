سرمربی منچستر سیتی بعد از رکورد خاصی که ارلینگ هالند به ثبت رساند به ستایش از این ستاره نروژی پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - منچستر سیتی یک پیروزی پر گل دیگر را در لیگ قهرمانان اروپا به دست آورد.

سیتی که در خانه از بوروسیا دورتموند پذیرایی کرد با نتیجه ۴ بر ۱ به پیروزی رسید. ارلینگ هالند در این بازی هم درخشید و توانست یکی از گل‌های تیمش را به ثمر رساند.

ارلینگ هالند توانست یک رکورد جدید را به نام خود به ثبت رساند. او نخستین بازیکن در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا لقب گرفت که در پنج بازی متوالی برای سه تیم مختلف گلزنی کرده است: ردبول سالزبورگ، بوروسیا دورتموند و منچستر سیتی.

پپ گواردیولا گفت: هر بار که به یک نشست خبری می‌روم رکورد جدیدی از هالند را به من خبر می‌دهند. من برای او خوشحالم، او سزاوار این موفقیت‌هاست. در باشگاه‌های بزرگ بازیکنان بزرگ کار را راحت می‌کنند. هالند در سیتی چنین بازیکنی است.

او به ستایش از فیل فودن پرداخت که در این بازی دو گل به ثمر رساند. گواردیولا گفت: فودن به بهترین سطح خود در منچستر سیتی بازگشته است. من بسیار کمبودش را احساس می‌کردم. خوشحالم که این بازیکن هم به اوج برگشته است. ما به او نیاز داریم.

گواردیولا درباره غیاب رودری در لیست منچستر سیتی مقابل دورتموند نیز گفت: چیزی جدی نیست. آسیب‌دیدگی بزرگی نیست، فقط یک اقدام احتیاطی بود.

او در مورد بازی آینده مقابل لیورپول نیز گفت: این تیم در ده سال گذشته بزرگ‌ترین رقیب ما بوده است ولی ما آماده‌ایم و امیدواریم عملکرد خوبی برابر هوادارانمان داشته باشیم.

منچستر سیتی در این فصل لیگ قهرمانان اروپا با سه پیروزی و یک تساوی با ۱۰ امتیاز در رده چهارم جدول رده بندی قرار دارد.

