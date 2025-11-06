خسروی، معاون بهره‌برداری آب شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: در شرایط عادی باید ۴۰ میلی‌متر بارندگی داشته باشیم که تاکنون اتفاق نیفتاده است.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۲ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
ی نگاهی تو آسمون تهران بندازید آیا با اون همه حجم دود چجوری ابر وارد شود دود حالت چربی داره آلودگی هوا جوری شده تو خونه ها هم اگر پنجره باز باشه بوی آلودگی و سرب را خوب حس می‌کنیم مازوت سوزی اینقدر ادامه دارد تا ۱۸ میلیون مردم ایران ریه ها شون مشکل ساز شود خدا نکرده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۰ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
کارکنان دولت ، دولت رو میچاپن ، بازاریام کارمندا رو میچاپن خلاصه ۹۰ میلیون دزد با خوبی و خوشی دارن از هم دزدی میکنن بعدم توقع دارن خدا اوورت برف و بارون بباره
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۷ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
وقتی همه دستشون تو جیب همه‌ و همه دارن از هم دزدی میکنن از وزیر به پایین بگیر تا نونوا معلومه که بارونی در کار نیست
۰
۲
پاسخ دادن
