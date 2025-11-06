هیات وزیران با تصویب دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به‌صورت برخط (آنلاین)، چارچوب تازه‌ای برای فعالیت پلتفرم‌های معاملات طلا تعیین و مرکز اطلاعات مالی را به عنوان یکی از اعضای کارگروه هماهنگی و نظارت بر اجرای این مصوبه انتخاب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - طلا کالای ارزشمندی که از دیرباز مردم اغلب در کنار بخش زینتی به عنوان سرمایه‌گذاری به آن‌نگاه می‌کردند دارایی که گاهی بازیچه برخی سودجویان می‌شود در این بین حتی با هشدار‌های دستگاه‌های مختلف، افراد گرفتار می‌شوند.

مهمترین ریسک در فروش طلا، ‎خالی‌فروشی

در چند وقت اخیر شاهد تبلیغات محیطی بسیاری از سوی پلتفرم‌های برخط فروش طلا بودیم تبلیغات زیاد و استقبال از سوی مردم که کار را به جایی رساند که بانک مرکزی برای جلوگیری از تکرار اتفاقات تلخ گذشته فروش طلای برخط بدون ذخیره سازی در این بانک را ممنوع کرد و در همین راستا رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت امین کلاهدوزان نوشت: دغدغه‌هایی که اخیر در مورد فروش ‎طلا آنلاین مطرح شد؛ مهمترین ریسک در فروش طلا، ‎خالی‌فروشی است. یعنی کسب و کار پول را از مشتری دریافت می‌کند ولی طلا را در اختیار ندارد.

نظارت بر این حوزه که سرانجام هم پس از کش‌وقوس‌های فراوان به بانک مرکزی منتقل شد و رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی، در برنامه روی خط خبر در خصوص وضعیت پدیده «خالی‌فروشی» در حوزه طلا، از تصویب ضوابط جدید نظارتی در هیئت دولت خبر داد و اعلام کرد که ناظر اصلی این حوزه به بانک مرکزی منتقل شده است.

آیین‌نامه ساماندهی سکو‌های آنلاین طلا ابلاغ شد

حالا روز گذشته آیین‌نامه ساماندهی سکو‌های آنلاین طلا ابلاغ شد؛  بر اساس این مصوبه بانک مرکزی مکلف شد ظرف ۳ ماه سامانه‌ای برای نظارت بر عملکرد و تعهدات پلتفرم‌های آنلاین ایجاد کند.

این سامانه باید موجودی واقعی طلا، معاملات کاربران و نحوه نگهداری دارایی‌ها را به‌صورت مستمر پایش کند؛ بانک مرکزی علاوه بر نظارت، موظف است ساعت‌های مجاز معاملاتی را نیز تعیین و به پلتفرم‌ها ابلاغ کند مرکز اطلاعات مالی هم به‌عنوان عضو کارگروه هماهنگی و نظارت بر اجرای مصوبه انتخاب شده است.

همچنین پلتفرم‌ها باید گزارش‌های دوره‌ای خود را به نهاد‌های ناظر ارائه دهند تا از پولشویی و تخلفات احتمالی جلوگیری شود و مهم‌تر اینکه بر اساس ماده ۱۰ این آیین‌نامه اشخاص مشمول موظفند پیش از آغاز فعالیت طلا، نقره تحویلی به خزانه را جهت فروش، تحویل خزانه داده و پس از تأیید امکان فروش صرفاً تا میزان سقف طلا نقره تحویلی به خزانه که در تملک اشخاص مشمول قرار دارد توسط سامانه ناظر برای آنها ایجاد میشود.

گفتنی است، هدف این مصوبه افزایش شفافیت، امنیت معاملات و اعتماد عمومی در بازار آنلاین طلا و نقره است تا جلوی اقدامات سودجویانه گرفته و خالی فروشی صورت نگیرد.

برچسب ها: اتحادیه طلا ، طلا فروشی
خبرهای مرتبط
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۷ مهرماه ۱۴۰۴
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳ مهرماه ۱۴۰۴
نوسانات بازار طلا؛ توصیه به خریداران طلای آبشده
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جوی آرام برای اغلب مناطق کشور طی ۵ روز آینده
نرخ بیکاری تهران در تابستان ۱۴۰۴ به ۶.۴ درصد رسید
میزان پرشدگی سدهایی که آب تهران را تامین می‌کنند زیر ۱۱ درصد است
برچیده شدن بساط خالی‌فروشی برخی از سکو‌های برخط طلا با آیین‌نامه جدید
آخرین اخبار
برچیده شدن بساط خالی‌فروشی برخی از سکو‌های برخط طلا با آیین‌نامه جدید
میزان پرشدگی سدهایی که آب تهران را تامین می‌کنند زیر ۱۱ درصد است
نرخ بیکاری تهران در تابستان ۱۴۰۴ به ۶.۴ درصد رسید
جوی آرام برای اغلب مناطق کشور طی ۵ روز آینده
تا ۵ روز آینده خبری از باران نیست
مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو موافقت کرد + نرخ تعرفه‌ها
معاون وزیر راه: ۸۸۷ نقطه حادثه‌خیز تا پایان سال اصلاح می‌شود
ابزار جدید سرمایه‌گذاری طلا در بورس عملیاتی شد
سهم ایران از بازار آفریقا تنها یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است
ضرورت تسریع کشت گندم دیم در مناطق سردسیر
اولین سری از خودرو‌های سهمیه جانبازان تحویل داده شد
منابع مورد نیاز مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیک تامین شد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۴ آبان ماه
تشدید برخورد با اخلالگران توزیع نهاده های دامی/ واردکنندگان متخلف از سامانه حذف می شوند
پرداخت منظم یارانه تا پایان سال ادامه خواهد داشت
امسال قیمت بنزین سهمیه‌ای ۶۰ و ۱۰۰ لیتری تغییر نمی‌کند+ فیلم
سازمان حمایت: نرخ بلیت‌های هواپیما به وضعیت قبل بازگردد
سیگنالی از کاهش درآمد‌های نفتی دریافت نمی‌شود+ فیلم
زمان واگذاری رگولاتوری به بخش خصوصی فرا رسیده است
عوارضی آزادراه تهران- شمال از مالیات بر ارزش افزوده معاف شد
۳۲ هزار مگاوات برنامه تعمیرات و بهینه‌سازی نیروگاه‌ها آغاز شد
آغاز مجدد طرح تبدیل خودرو‌های بنزینی به دوگانه‌سوز پس از دو سال وقفه
سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد دلاری در حوزه معادن/ صادرات محصولات غیرنفتی به ۱۴ میلیارد دلار رسید
آغاز پیش‌فروش محصولات سایپا از ۱۸ آبان
هوش مصنوعی وارد آزادراه شیراز-اصفهان شد
مجوز صدور و عرضه بیمه‌نامه تکمیلی حوادث طبیعی صادر شد
۷۳۰ میلیون تومان پاداش برای ۹ نفر از گزارشگران فرار مالیاتی
اعلام دستورالعمل ابلاغی طبقه‌بندی ۶ گانه بانک‌ها
پایان عملیات اجرایی راه‌آهن چابهار- زاهدان تا ۶ ماه آینده