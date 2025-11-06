باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - طلا کالای ارزشمندی که از دیرباز مردم اغلب در کنار بخش زینتی به عنوان سرمایهگذاری به آننگاه میکردند دارایی که گاهی بازیچه برخی سودجویان میشود در این بین حتی با هشدارهای دستگاههای مختلف، افراد گرفتار میشوند.
مهمترین ریسک در فروش طلا، خالیفروشی
در چند وقت اخیر شاهد تبلیغات محیطی بسیاری از سوی پلتفرمهای برخط فروش طلا بودیم تبلیغات زیاد و استقبال از سوی مردم که کار را به جایی رساند که بانک مرکزی برای جلوگیری از تکرار اتفاقات تلخ گذشته فروش طلای برخط بدون ذخیره سازی در این بانک را ممنوع کرد و در همین راستا رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت امین کلاهدوزان نوشت: دغدغههایی که اخیر در مورد فروش طلا آنلاین مطرح شد؛ مهمترین ریسک در فروش طلا، خالیفروشی است. یعنی کسب و کار پول را از مشتری دریافت میکند ولی طلا را در اختیار ندارد.
نظارت بر این حوزه که سرانجام هم پس از کشوقوسهای فراوان به بانک مرکزی منتقل شد و رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی، در برنامه روی خط خبر در خصوص وضعیت پدیده «خالیفروشی» در حوزه طلا، از تصویب ضوابط جدید نظارتی در هیئت دولت خبر داد و اعلام کرد که ناظر اصلی این حوزه به بانک مرکزی منتقل شده است.
آییننامه ساماندهی سکوهای آنلاین طلا ابلاغ شد
حالا روز گذشته آییننامه ساماندهی سکوهای آنلاین طلا ابلاغ شد؛ بر اساس این مصوبه بانک مرکزی مکلف شد ظرف ۳ ماه سامانهای برای نظارت بر عملکرد و تعهدات پلتفرمهای آنلاین ایجاد کند.
این سامانه باید موجودی واقعی طلا، معاملات کاربران و نحوه نگهداری داراییها را بهصورت مستمر پایش کند؛ بانک مرکزی علاوه بر نظارت، موظف است ساعتهای مجاز معاملاتی را نیز تعیین و به پلتفرمها ابلاغ کند مرکز اطلاعات مالی هم بهعنوان عضو کارگروه هماهنگی و نظارت بر اجرای مصوبه انتخاب شده است.
همچنین پلتفرمها باید گزارشهای دورهای خود را به نهادهای ناظر ارائه دهند تا از پولشویی و تخلفات احتمالی جلوگیری شود و مهمتر اینکه بر اساس ماده ۱۰ این آییننامه اشخاص مشمول موظفند پیش از آغاز فعالیت طلا، نقره تحویلی به خزانه را جهت فروش، تحویل خزانه داده و پس از تأیید امکان فروش صرفاً تا میزان سقف طلا نقره تحویلی به خزانه که در تملک اشخاص مشمول قرار دارد توسط سامانه ناظر برای آنها ایجاد میشود.
گفتنی است، هدف این مصوبه افزایش شفافیت، امنیت معاملات و اعتماد عمومی در بازار آنلاین طلا و نقره است تا جلوی اقدامات سودجویانه گرفته و خالی فروشی صورت نگیرد.