باشگاه خبرنگاران جوان - «زهران ممدانی» شهردار منتخب شهر نیویورک در طول سخنرانی پیروزی خود در شامگاه سه‌شنبه به‌طور مستقیم خطاب به «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا صحبت کرد.

او در میان تشویق‌های کرکننده حامیانش گفت: «دونالد ترامپ، چون می‌دانم که تماشا می‌کنی، چهار کلمه برای تو دارم: صدا را زیاد کن.»

ممدانی که طی این مدت هدف اصلی انتقادات «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا بوده است، در صحبت‌های خود قول داد که از مهاجران محافظت کند و افزود: «نیویورک شهری از مهاجران، شهری ساخته شده توسط مهاجران و از امشب، به رهبری مهاجران باقی خواهد ماند.»

زهران ممدانی که متولد اوگاندا و مسلمان است، در میان تشویق حضار افزود: «پس حرف من را بشنوید! رئیس جمهور ترامپ، می‌گویم؛ برای رسیدن به هر یک از ما باید از میان همه ما عبور کنید.»

ترامپ که تهدید کرده بود در صورت پیروزی ممدانی، بودجه فدرال به شهر نیویورک را کاهش خواهد داد، در طول سخنرانی ممدانی در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «.. و این‌طور شروع می‌شود!»

دونالد ترامپ همچنین در گفت‌و‌گو با فاکس نیوز گفته است که زهران ممدانی با سخنرانی پیروزی در انتخابات «شروع بدی» داشته و این شهردار منتخب «باید با او مهربان» باشد.

روز سه‌شنبه، ممدانی، نامزد ۳۴ ساله دموکرات‌ها، با بیش از ۵۰ درصد آرا در انتخابات شهرداری نیویورک پیروز شد و به اولین شهردار مسلمان بزرگترین شهر ایالات متحده تبدیل شد. ترامپ در انتقاد از ممدانی بی‌رحم بوده و بار‌ها او و دموکرات‌ها را «کمونیست و سوسیالیست» خطاب کرده و تهدید به کاهش بودجه فدرال برای نیویورک کرده است.

ترامپ به فاکس نیوز گفت: «فکر می‌کنم او باید با من خیلی خوب رفتار کند. می‌دانید، من کسی هستم که باید خیلی از چیز‌هایی که به او می‌رسد را تأیید کنم، بنابراین او شروع بدی داشته است... به نظر من او باید با ما تماس بگیرد. واقعا. فکر می‌کنم باید با ما تماس بگیرد. من اینجا هستم. خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد، اما فکر می‌کنم مناسب‌تر است که او با ما تماس بگیرد.»

ترامپ در ادامه گفت: «ممدانی باید احترام بیشتری به واشنگتن نشان دهد، وگرنه شانسی برای موفقیت نخواهد داشت. سخنرانی ممدانی با خشم و عصبانیت از من همراه بود و فکر می‌کنم او باید با من مهربان‌تر باشد. دوست دارم شهردار جدید نیویورک خوب عمل کند، چون عاشق این شهر هستم.»

رئیس جمهور آمریکا همچنین به فاکس نیوز گفت که انتخابات را از نزدیک دنبال کرده و همچنین انتظار داشته نتیجه نیوجرسی بهتر باشد و از همین رو «ناامید» شده است. در انتخابات فرمانداری نیوجرسی، نامزد دموکرات‌ها پیروز شده و این ضربه دیگری به پایگاه جمهوری‌خواهان است.

ترامپ همچنین به فاکس نیوز با اشاره به تعطیلی ادامه‌دار دولت فدرال که رکورد بر جا گذاشته و یک رویه قانونگذاری عجیب که با سخنرانی‌های ممتد در روند کار تاثیر می‌گذارد و به «فیلیباستر» (اطاله بررسی) معروف است، گفت: «به جمهوری‌خواهان می‌گویم از شر این بن‌بست قانونگذاری خلاص شوند، اما بسیاری از آنها مخالفند.»

