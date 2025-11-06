باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از شرکت آب و فاضلاب استان تهران، محسن اردکانی با بیان اینکه امسال ششمین خشکسالی پیاپی را تجربه میکنیم و با وجود گذشت ۴۵ روز از سال آبی جدید، حتی یک قطره بارندگی در تهران رخ نداده است، ادامهداد: این در حالی است که در زمان مشابه سال گذشته ۲۰ میلیمتر و در دوره مشابه درازمدت بهطور میانگین ۳۰ میلیمتر بارش در تهران ثبت شده است.
وی افزود: همه تلاشها تاکنون بر این بوده است که به وضعیت بحران مطلق نرسیم و این در صورتی محقق خواهد شد که همکاری شهروندان در صرفهجویی مصرف آب تداوم یابد و با ۱۰ درصد صرفهجویی بیشتر و آغاز بارندگیها در یکی دو ماه آینده بتوانیم از شرایط کنونی گذر کنیم.
مدیرعامل آبفای استان تهران خاطرنشان کرد: تاکنون همه اقدامهای لازم در زمینه تامین آب انجام شده است که اجرای خط دوم انتقال آب سد طالقان به تهران، آخرین اقدام در این زمینه محسوب میشود.
اردکانی گفت: این خط به میزان پنج مترمکعب بر ثانیه بخشی از آب مورد نیاز تهران را تامین میکند، ضمن آنکه ۱۶ مترمکعب بر ثانیه نیز از منابع زیرزمینی استحصال میشود، اما نیاز آبی تهران ۴۰ مترمکعب بر ثانیه است و با وجود بهرهبرداری از منابع یادشده و ظرفیت سایر سدها، هماکنون حدود چهار تا پنج مترمکعب بر ثانیه ناترازی بین منابع و مصارف وجود دارد که تاکنون مدیریت شده است.
وی صرفهجویی ۱۰ تا ۱۲ درصدی شهروندان در هفت ماهه ابتدایی امسال را در مدیریت این ناترازی بسیار موثر خواند و ضمن قدردانی از مشترکان، از آنان درخواست کرد که با ۱۰ درصد صرفهجویی بیشتر، خادمان خود را در شرکت آبفای استان تهران همراهی کنند، چراکه چارهای جز سازگاری با شرایط اقلیمی وجود ندارد و این سازگاری با مصرف بهینه و رعایت الگوی مصرف حاصل خواهد شد.
مدیرعامل آبفای استان تهران تاکید کرد: هماکنون در یک مقطع حساس و پرریسک هستیم و همکاری همهجانبه شهروندان برای گذر از این مقطع کارساز و موثر خواهد بود؛ بنابراین از همگان انتظار میرود که کمتر، کمتر و کمتر مصرف و به عبارتی بیشتر، بیشتر و بیشتر صرفهجویی کنیم تا از وضعیت قرمزِ بیآبی دور شویم.
اردکانی افزود: فراموش نکنیم که در یک رخداد بیسابقه، پنج خشکسالی متوالی را پشت سر گذاشتهایم و سال آبی گذشته نیز کمبارشترین سال یک قرن اخیر محسوب میشد. ضمن آنکه از ابتدای پاییز امسال تاکنون نیز یک قطره باران در تهران دریافت نکردهایم و چارهای جز سازگاری با این شرایط از طریق رعایت الگوی مصرف آب نداریم.
وی اضافهکرد: در غیر اینصورت، آب سدها کفاف مصرف را نخواهد داد، ضمن آنکه تدابیری نظیر انتقال خط دوم آب سد طالقان و پروژه در حال اجرای علاجبخشی سد لار نیز از سوی مجموعه وزارت نیرو صورت گرفته و یا در حال انجام است که میتواند با همکاری شهروندان در مدیریت مصرف، شرایط موجود را به یک وضعیت اطمینانبخش و متعادل برساند.