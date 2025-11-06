مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: ذخایر سد‌های تامین‌کننده آب تهران هم‌اکنون در کمترین میزان ۶۰ سال اخیر قرار دارد که تاکنون چنین وضعیتی را تجربه نکرده بودیم و هم‌اکنون وضعیت منابع سطحی، قرمز و بسیار شکننده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از شرکت آب و فاضلاب استان تهران، محسن اردکانی با بیان اینکه امسال ششمین خشکسالی پیاپی را تجربه می‌کنیم و با وجود گذشت ۴۵ روز از سال آبی جدید، حتی یک قطره بارندگی در تهران رخ نداده است، ادامه‌داد: این در حالی است که در زمان مشابه سال گذشته ۲۰ میلی‌متر و در دوره مشابه درازمدت به‌طور میانگین ۳۰ میلی‌متر بارش در تهران ثبت شده است.

وی افزود: همه تلاش‌ها تاکنون بر این بوده است که به وضعیت بحران مطلق نرسیم و این در صورتی محقق خواهد شد که همکاری شهروندان در صرفه‌جویی مصرف آب تداوم یابد و با ۱۰ درصد صرفه‌جویی بیشتر و آغاز بارندگی‌ها در یکی دو ماه آینده بتوانیم از شرایط کنونی گذر کنیم.

مدیرعامل آبفای استان تهران خاطرنشان کرد: تاکنون همه اقدام‌های لازم در زمینه تامین آب انجام شده است که اجرای خط دوم انتقال آب سد طالقان به تهران، آخرین اقدام در این زمینه محسوب می‌شود.

اردکانی گفت: این خط به میزان پنج مترمکعب بر ثانیه بخشی از آب مورد نیاز تهران را تامین می‌کند، ضمن آنکه ۱۶ مترمکعب بر ثانیه نیز از منابع زیرزمینی استحصال می‌شود، اما نیاز آبی تهران ۴۰ مترمکعب بر ثانیه است و با وجود بهره‌برداری از منابع یادشده و ظرفیت سایر سدها، هم‌اکنون حدود چهار تا پنج مترمکعب بر ثانیه ناترازی بین منابع و مصارف وجود دارد که تاکنون مدیریت شده است.

وی صرفه‌جویی ۱۰ تا ۱۲ درصدی شهروندان در هفت ماهه ابتدایی امسال را در مدیریت این ناترازی بسیار موثر خواند و ضمن قدردانی از مشترکان، از آنان درخواست کرد که با ۱۰ درصد صرفه‌جویی بیشتر، خادمان خود را در شرکت آبفای استان تهران همراهی کنند، چراکه چاره‌ای جز سازگاری با شرایط اقلیمی وجود ندارد و این سازگاری با مصرف بهینه و رعایت الگوی مصرف حاصل خواهد شد.

مدیرعامل آبفای استان تهران تاکید کرد: هم‌اکنون در یک مقطع حساس و پرریسک هستیم و همکاری همه‌جانبه شهروندان برای گذر از این مقطع کارساز و موثر خواهد بود؛ بنابراین از همگان انتظار می‌رود که کمتر، کمتر و کمتر مصرف و به عبارتی بیشتر، بیشتر و بیشتر صرفه‌جویی کنیم تا از وضعیت قرمزِ بی‌آبی دور شویم.

اردکانی افزود: فراموش نکنیم که در یک رخداد بی‌سابقه، پنج خشکسالی متوالی را پشت سر گذاشته‌ایم و سال آبی گذشته نیز کم‌بارش‌ترین سال یک قرن اخیر محسوب می‌شد. ضمن آنکه از ابتدای پاییز امسال تاکنون نیز یک قطره باران در تهران دریافت نکرده‌ایم و چاره‌ای جز سازگاری با این شرایط از طریق رعایت الگوی مصرف آب نداریم.

وی اضافه‌کرد: در غیر این‌صورت، آب سد‌ها کفاف مصرف را نخواهد داد، ضمن آنکه تدابیری نظیر انتقال خط دوم آب سد طالقان و پروژه در حال اجرای علاج‌بخشی سد لار نیز از سوی مجموعه وزارت نیرو صورت گرفته و یا در حال انجام است که می‌تواند با همکاری شهروندان در مدیریت مصرف، شرایط موجود را به یک وضعیت اطمینان‌بخش و متعادل برساند.

برچسب ها: آب و فاضلاب ، کم‌آبی ، مصرف آب ، صرفه جویی
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار تهران؛
قطعی آب اهالی خیابان ایران را به دردسر انداخت
میزان پرشدگی سدهایی که آب تهران را تامین می‌کنند زیر ۱۱ درصد است
پاییز بی‌باران کردستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جوی آرام برای اغلب مناطق کشور طی ۵ روز آینده
نرخ بیکاری تهران در تابستان ۱۴۰۴ به ۶.۴ درصد رسید
میزان پرشدگی سدهایی که آب تهران را تامین می‌کنند زیر ۱۱ درصد است
برچیده شدن بساط خالی‌فروشی برخی از سکو‌های برخط طلا با آیین‌نامه جدید
آخرین اخبار
برچیده شدن بساط خالی‌فروشی برخی از سکو‌های برخط طلا با آیین‌نامه جدید
میزان پرشدگی سدهایی که آب تهران را تامین می‌کنند زیر ۱۱ درصد است
نرخ بیکاری تهران در تابستان ۱۴۰۴ به ۶.۴ درصد رسید
جوی آرام برای اغلب مناطق کشور طی ۵ روز آینده
تا ۵ روز آینده خبری از باران نیست
مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو موافقت کرد + نرخ تعرفه‌ها
معاون وزیر راه: ۸۸۷ نقطه حادثه‌خیز تا پایان سال اصلاح می‌شود
ابزار جدید سرمایه‌گذاری طلا در بورس عملیاتی شد
سهم ایران از بازار آفریقا تنها یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است
ضرورت تسریع کشت گندم دیم در مناطق سردسیر
اولین سری از خودرو‌های سهمیه جانبازان تحویل داده شد
منابع مورد نیاز مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیک تامین شد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۴ آبان ماه
تشدید برخورد با اخلالگران توزیع نهاده های دامی/ واردکنندگان متخلف از سامانه حذف می شوند
پرداخت منظم یارانه تا پایان سال ادامه خواهد داشت
امسال قیمت بنزین سهمیه‌ای ۶۰ و ۱۰۰ لیتری تغییر نمی‌کند+ فیلم
سازمان حمایت: نرخ بلیت‌های هواپیما به وضعیت قبل بازگردد
سیگنالی از کاهش درآمد‌های نفتی دریافت نمی‌شود+ فیلم
زمان واگذاری رگولاتوری به بخش خصوصی فرا رسیده است
عوارضی آزادراه تهران- شمال از مالیات بر ارزش افزوده معاف شد
۳۲ هزار مگاوات برنامه تعمیرات و بهینه‌سازی نیروگاه‌ها آغاز شد
آغاز مجدد طرح تبدیل خودرو‌های بنزینی به دوگانه‌سوز پس از دو سال وقفه
سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد دلاری در حوزه معادن/ صادرات محصولات غیرنفتی به ۱۴ میلیارد دلار رسید
آغاز پیش‌فروش محصولات سایپا از ۱۸ آبان
هوش مصنوعی وارد آزادراه شیراز-اصفهان شد
مجوز صدور و عرضه بیمه‌نامه تکمیلی حوادث طبیعی صادر شد
۷۳۰ میلیون تومان پاداش برای ۹ نفر از گزارشگران فرار مالیاتی
اعلام دستورالعمل ابلاغی طبقه‌بندی ۶ گانه بانک‌ها
پایان عملیات اجرایی راه‌آهن چابهار- زاهدان تا ۶ ماه آینده