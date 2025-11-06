ورزش‌های راکتی ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین عملکرد مورد انتظار را نداشتند و بدمینتون مانند همیشه ناکام بود و از تنیس روی میز هم توقع بیشتری می‌رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - ورزش‌های راکتی ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین نتوانستند عملکرد چندان خوبی از خود نشان دهند. در بدمینتون تنها یک نماینده داشتیم که با هدایت ثریا آقایی سرمربی تیم ملی زنان در این بازی‌ها شرکت کرد. زهرا رباطی در همان بازی نخست مقابل یین یی کینگ چینی دارای رنکینگ ۵۴ جهان با نتیجه دو بر صفر شکست خورد و حذف شد.

بدمینتون ایران در این سال‌ها همواره در مسابقات آسیای میانه عنوان قهرمانی کسب کرده است و حتی بیشتر بازیکنان آن هزینه رفتن به مسابقات برون مرزی را ندارند و به دلیل عدم شرکت در مسابقات بین‌المللی عملکرد آنها هم تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته است و در نهایت سالی یکبار در مسابقات بین‌المللی بدمینتون فجر شرکت می‌کنند.

هرچند نباید فراموش کنیم که یگانه کرمانی هم تنها نماینده زنان در بازی‌های آسیایی هانگژو در همان بازی اول شکست خورد و به سرعت حذف شد. بازیکنی که اعزام او حواشی زیادی را به دنبال داشت و در نهایت به همین دلیل از تیم ملی کنار رفت. ملی‌پوشان بدمینتون با توجه به حضور قدرت‌های این رشته در آسیا نتوانسته‌اند با نبود اعزام و اردو‌های مداوم به آن سطحی که از آنها توقع می‌رفت، برسند.

همین موضوع سبب شد تا رشته بدمینتون در این سال‌ها همواره برای اعزام به مسابقات مختلف با چالش از طرف مسئولان کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان قرار بگیرد و وقتی هم بدمینتون‌بازی اعزام می‌شود در نهایت به دلیل نبود تجربه یا کم تجربگی حذف می‌شود.

بدمینتون همان همیشگی؛ تنیس روی میز فراتر از انتظار نبود.

اما رشته دیگری که نسبت به بدمینتون بیشتر از آن توقع می‌رفت، تنیس روی میز بود. درست است که همواره روسای فدراسیون‌های ورزش‌های راکتی و تنیس روی میز دلیل حذف و عدم کسب مدال را به حضور مدعیان جهانی در آسیا منوط کرده‌اند، اما تا چه زمانی باید این بهانه برای ناکامی‌ها عنوان شود. ایران هم باید یک روزی جزو مدعیان قرار بگیرد. جز این است که به تازگی بنیامین فرجی توانسته حریفان جهانی خود را کنار بزند و حتی نام نوشاد و نیما عالمیان را هم به تدریج از عرصه تنیس روی میز کمرنگ کند.

تنیس روی میز ایران در بازی‌های آسیایی جوانان با ترکیب بنیامین فرجی، مبین امیری و وانیا یاوری راهی بحرین شد و اگر بنیامین نبود عملکرد قابل دفاعی در این بازی‌ها نداشت، زیرا امیری و یاوری در این بازی‌ها به رقبای خود باختند و حذف شدند. بنیامین با کسب مدال برنز این رقابت‌ها اولین مدال آسیایی انفرادی در بازی‌های آسیایی در رده سنی جوانان را برای کشورمان به ارمغان آورد.

بنیامین مانند همیشه افتخار آفرینی می‌کند، اما با توجه به اینکه او در رده بزرگسالان توانسته بود نفر اول و دوم جهانی را شکست دهد توقع بیشتری از وی می‌رفت تا به مدال طلای این بازی‌ها برسد. هرچند کسب مدال برنز این رقابت‌ها برای اولین بار در بازی‌های آسیایی یک افتخارآفرینی است، اما از پدیده ایرانی انتظار بیشتری می‌رفت.

هرچند این مسابقات را باید به دید کسب تجربه در رده‌های پایه برای راکت بدستان نوجوان ایران دانست تا در آینده بتوانند به افتخارات بیشتری دست یابند و مسیر رشد آنها با حضور در همین مسابقات فراهم خواهد شد.

البته باید پذیرفت وضعیت فدراسیون‌های تنیس روی میز و بدمینتون به هیچ عنوان با یکدیگر قابل قیاس نیستند و تنیس روی با سرمایه گذاری روی تک ستاره‌ها و اعزام‌های زیاد توانسته حداقل روند خود را حفظ و یک ستاره مستعد را به این رشته معرفی کند.

