باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت دفاع کره جنوبی روز پنجشنبه، یک هفته پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که این زیردریایی در ایالات متحده ساخته خواهد شد، به خبرگزاری فرانسه گفت که وزیر دفاع کره جنوبی فکر میکند ساخت یک زیردریایی هستهای در داخل کشور «معقول» خواهد بود.
ترامپ اعلام کرده بود که کره جنوبی این زیردریایی را در یک کارخانه کشتیسازی در فیلادلفیا «همینجا در ایالات متحده آمریکا» خواهد ساخت، جایی که فناوری هستهای جزو حساسترین و بهشدت محافظتشدهترین اسرار نظامی است.
این خبر پس از آن منتشر شد که سئول اعلام کرد دو کشور پس از دیدار ترامپ با لی جائه میونگ، رئیسجمهور کره جنوبی به توافق گستردهای در زمینه سرمایهگذاری و کشتیسازی رسیدهاند.
منتقدان استدلال میکنند که با توجه به اظهارات ترامپ، واشنگتن ممکن است سئول را برای سرمایهگذاری در کارخانه کشتیسازی فیلادلفیا در ازای حمایت ایالات متحده برای ساخت این کشتی تحت فشار قرار دهد.
اما وزارت دفاع کره جنوبی، آن گیو-بک، روز چهارشنبه گفت که ساخت این زیردریایی در داخل کشور معقول است.
وقتی از سوی قانونگذاران مجلس ملی پرسیده شد که آیا او معتقد است که باید در داخل کشور ساخته شود، آن پاسخ داد: «ما معتقدیم که با توجه به اینکه بیش از ۳۰ سال فناوری و تحقیق جمعآوری کردهایم، این منطقی است.»
برخلاف زیردریاییهای دیزلی که باید مرتباً برای شارژ باتریهای خود به سطح آب بیایند، زیردریاییهای هستهای میتوانند مدت زمان بسیار بیشتری در زیر آب بمانند.
وون چونگ-دائه، مقام ارشد وزارت دفا کره جنوبی این هفته گفت که «ساخت یک زیردریایی هستهای با فناوری خودمان امکانپذیر است.»
وی افزود، سئول انتظار دارد در صورتی که سئول «سوخت زیردریایی را از طریق مشورت با ایالات متحده» تأمین کند و ساخت آن را تا اواخر دهه ۲۰۲۰ آغاز کند، کشتی اصلی را تا اواسط یا اواخر دهه ۲۰۳۰ به آب بیندازد.
اظهارات او پس از اظهارات یکی از دستیاران ریاست جمهوری منتشر شد که گفته بود سئول «مجوز مواد اولیه» را از واشنگتن درخواست و دریافت کرده است، بدون اینکه به فناوری زیردریایی ایالات متحده اشاره کند.
کارخانه کشتیسازی فیلادلفیا از سال گذشته توسط شرکت کشتیسازی هانوا اوشن کره جنوبی اداره میشود، اما وزیر آن روز چهارشنبه گفت که این کارخانه «در حال حاضر فاقد فناوری، نیروی کار و امکانات کافی است.»
رئیس جمهور لی این هفته گفت که به محض رشد قابلیتهای نظامی خود کره جنوبی، «بار دفاعی آمریکا در هند و اقیانوسیه نیز کاهش خواهد یافت.»
منبع: خبرگزاری فرانسه