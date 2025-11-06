باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از خبرگزاری شهاب، «نضال ابوزید» کارشناس امور نظامی و راهبردی گفت: مقاومت همچنان به آتش بس غزه پایبند است و تاخیر در تحویل اجساد اسیران که نزد آنهاست، نیز به برخی پیچیدگیها فنی ناشی از ویرانی گسترده برجای مانده از اشغالگران اسرائیل در غزه مربوط میشود.
وی افزود: طبق آمارهای رسمی این اسرائیل است که ۱۱۹ بار آتش بس غزه را نقض کرده است و روزانه تلاش میکند که مقاومت را تحریک کند تا واکنشی نشان دهد. طرف اسرائیلی با این بهانه که مقاومت توافق را نقض کرده به دنبال از سرگیری جنگ است.
ابوزید تاکید کرد: کابینه نتانیاهو کابینه جنگ است نه صلح. نتانیاهو در معرض فشار شدید از سوی «بن گویر و اسموتریچ» برای ازسرگیری جنگ در غزه قرار دارد و این به خاطر بحرانهای داخلی است که این رژیم با آن روبهرو است از جمله آنها بحران فشارها از سمت حریدی هاست.
این کارشناس افزود: بحران طی روزهای آتی تشدید خواهد شد به ویژه درباره بودجه که کنیست قرار است آن را بررسی کند. اختلاف میان کابینه نتانیاهو و احزاب اشغال تشدید خواهد شد و نتانیاهو به سمت اتخاذ دو تصمیم سوق خواهد داد؛ یا جنگی جدید در جبهه لبنان میگشاید یا اقدام اطلاعاتی در یمن انجام میدهد تا جایگاهش را در برابر اسرائیلیها تقویت کند و یا به سمت اتخاذ تصمیم برگزاری انتخابات زودهنگام میرود.
ابوزید تشریح کرد: این بحران را در داخل کابینه نتانیاهو، مقاومت به علت پایبندی به آتش بس ایجاد کرده است.
درباره بحث حضور نیروی بین المللی که از جانب آمریکا مطرح است، خطرات و نگرانیهایی وجود دارد، زیرا میتواند از یک نیروی بشردوستانه به یک نیروی جنگی تبدیل شود. مقاومت به طور کلی با این موضوع مخالف است.
این کارشناس تصریح کرد: آنچه رسانه عبری معاریو نوشته است مبنی بر اینکه ارتش اشغالگر در داخل یکی از تونلها که ۲۰۰ مبارز حماس در آن قرار دارند، بتن ریخته است دروغ است، زیرا امکان ندارد که این تعداد مبارز مقاومت در یک تونل باشند، زیرا دکترین نظامی مقاومت بر این اساس است که شمار هر گروهی از مبارزان از ۵ تا ۱۰ نفر فراتر نمیرود. این اخبار در راستای آرام کردن اسموتریچ و بنگویر منتشر شده که جنگ رسانهای علیه نتانیاهو به سبب تصمیم خروج مبارزان مقاومت از منطقه زرد است.
ابوزید در پایان گفت: همه این بحرانها در رژیم اشغالگر؛ را مقاومت با پایبندی به آتش بس برای نتانیاهو ایجاد کرده است.
جنبش حماس روز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ با صدور بیانیهای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.
ارتش رژیم صهیونیستی نیز ظهر جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ به صورت رسمی از اجرایی شدن آتشبس در نوار غزه خبر داد و اعلام کرد: براساس توافق، نیروهای اسرائیلی در مناطق خاصی از نوار غزه مستقر خواهند ماند و رفت و آمد از جنوب به شمال نوار غزه از طریق خیابان الرشید و جاده صلاح الدین مجاز خواهد بود.
مرحله اول طرح صلح ترامپ با هدف پایان دادن به دو سال جنگ ویرانگر در غزه از ۹ اکتبر (۱۷ مهر ۱۴۰۴) آغاز شد. این طرح با میانجیگری مصر، قطر و ترکیه در شرمالشیخ به امضا رسیده است.
این درحالی است که رژیم صهیونیستی همچنان به کارشکنی در اجرایی شدن مفاد مرحله اول آتش بس و نقض مکرر آن با کشتار فلسطینیها و تخریب غزه ادامه میدهد.
منبع: ایرنا