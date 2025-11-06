وزیر خارجه در نشست پرسش و پاسخ دانشگاه بوعلی سینای همدان تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه ناچار به مقاومت بودیم ، باید ثابت می کردیم حمله به ایران به هیچ نتیجه ای نمی رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی روز پنجشنبه در نشست " نقشه راه سیاست خارجی پساجنگ" که به همت بسیج دانشجویی و با همکاری انجمن اسلامی و جامعه اسلامی در دانشگاه بوعلی سینا برگزار شد، یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه از جمله دانشمندان هسته‌ای که ار سوی رژیم جنایتکار صهونیستی ترور شده و به شهادت رسیدند را گرامی داشت و افزود: دانشمندان هسته‌ای ما در خانه‌های خود در کنار خانواده ظالمانه ترور شدند که یاد همه آنها را گرامی می‌داریم.

وی ادامه داد: جنگ ۱۲ روزه درس‌های بزرگی برای ما داشت و ما به توانمندی‌های خودمان بیشتر ایمان آوردیم و نقاط ضعف و قوت خود و دشمن را شناختم و اکنون قوی‌تر به مسیر خود ادامه می‌دهیم.

عراقچی با بیان اینکه جنگ ۱۲ روزه نبرد تکنولوژی‌ها بود، این جنگ منحصر‌به‌فرد بود چرا که بدون داشتن مرز مشترک جنگیدیم و این تنها از طریق تکنولوژی مقدور بود، جنگنده‌های آنها از یک طرف و موشک‌های ما از سوی دیگر، افزود: قدرت ما در جنگ ۱۲ روره در صنایع دفاعی و موشکی ظهور و بروز پیدا کرد و این موشک‌های ما بود که آسمان و فضای دشمن را در اختیارمان قرار داد.

وی افزود: با وجود لایه‌های پدافندی که دشمن صهیونیستی با کمک آمریکا و اروپا داشت، موشک‌های ما که دستاورد و ساخت خودمان بود از لایه‌های این پدافند عبور کرد و به طور دقیق اهداف خورد.

عراقچی عنوان کرد: برای نخستین بار موشک‌های ما در یک جنگ واقعی به کار گرفته و نقاط ضعف و قوت آن شناسایی شد، ما امروز وضعیت بهتری از ۲۳ خرداد داریم.

وی ادامه داد: در این نظام بین المللی که هنوز قانون جنگل در آن حاکم است و مصداق آن رفتار آمریکایی هاست، باید خود را در برابر هجوم دشمن قوی و قدرتمندتر کنیم.

وزیر امورخارجه گفت: بر اساس آیات قرآن و روایتی از حضرت علی علیه السلام، علم سرآمد قدرت است.

عراقچی افزود: مسیر ما پایبندی در تحقق اهداف ملی با اتکا به توانمندی‌های خودمان است و هرچقدر خود را در زمینه دفاعی اقتصادی علمی و سایر حوزه‌ها تقویت کنیم در عرصه‌های بین المللی سربلندتر هستیم.

وی بیان کرد: اگر به علم دست پیدا کرد می‌توان قدرت را به دست آورد و به دشمن غلبه کرد بنابراین رمز قدرت علم است و ما این را در جنگ ۱۲ روزه به نمایش گذاشتیم.

عراقچی افزود: توانمندی علمی دانشمندان موجب حفظ کشور شد و این توانمندی خود را در صنعت دفاعی کشور خود را نشان داد.

وزیر امور خارجه بیان کرد: ادوات نظامی دفاعی وارداتی در جنگ ۱۲ روزه آنقدر تاثیرگذار نبود، اما تسلیحات داخلی که خودمان ساخته بودیم بسیار اثر گذار بود.

وی یادآوری کرد: چهار روز اول جنگ به دنبال حمله دشمن به مراکز پدافندی، ترور دانشمندان و فرماندهان، دشمن فکر کرد جمهوری اسلامی دست خود را به نشانه تسلیم بلند می‌کند، رییس جمهور آمریکا ۲ روز بعد از جنگ توییت زد "ایران را خالی کنید"، سپس توییت دوم ترامپ "تسلیم بی قید و شرط ایران" بود.

عراقچی بیان کرد: آنها که روز چهارم جنگ می‌گفتند تسلیم بی قید و شرط روز دوازدهم پیام دادند "آتش بست بی قید و شرط " البته ما در این جنگ جانانه دفاع میکردیم و گفتیم که باید تهاجم را متوقف کنید.

وزیر امور خارجه اصافه کرد: چه چیزی ایران را نجات داد؟ توانمندی علمی و دفاعی خودمان، اراده فرزندان این سرزمین، انسجام ملی، درایت رهبری در تعیین سریع جانشین برای فرماندهان، تعیین راهرد مقاومت، اراده دولت و دیپلماسی موجب نجات کشور شد.

عراقچی در ادامه در پرسش به سوال یکی از دانشجویان حاضر در این مراسم که پرسید چه مواردی را برای بازدارندگی از تجاوز دشمنان درنظر دارید، گفت:: کشور باید در حوزه دفاعی همواره بازدارندگی داشته باشد و ما باید در شرایطی قرار گیریم که کسی فکر حمله به کشور ما را نداشته باشد که یکی از مهم‌ترین بازدارندگی‌ها مساله دفاعی و نظامی است.

اتحاد و همدلی مردم دشمن را در جنگ ۱۲ روزه غافلگیر کرد

وی همچنین به نقش مردم و جامعه در بازدارندگی اشاره کرد و گفت: بزرگترین غافل گیری دشمن این بود که در جنگ ۱۲ روزه مردم با یک اتحاد و انسجام قوی در برابر دشمن ایستادند.

وزیر امور خارجه ادامه داد: بازدارندگی اقتصادی یکی از مهمترین موارد است که باید در حوزه تاب آوری در شرایط بحران ها، آمادگی داشته باشیم.

وی افزود: بازدارندگی دیپلماتیک اهمیت زیادی دارد و در جنگ ۱۲ روزه، بیش از ۱۲۰ کشور حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی را محکوم و از ملت ایران حمایت کردند؛ به جز شورای امنیت که وضعیت آن مشخص است.

عراقچی با اشاره به تلاش‌های دیپلماتیک برای محکومیت حمله به ایران از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا در جنگ ۱۲ روزه، گفت: ۱۲۱ کشور عضو جنبش عدم تعهد از موضع چین و روسیه در قبال ایران حمایت کردند.

وی در ادامه در خصوص پرسش دانشجویان در خصوص ارتباط با شرق و غرب، گفت: نگرانی از ضربه نخوردن از شرق و غرب دغدغه درستی است که در این راستا شعار ما "نه شرقی و نه غربی" بوده است، این به معنای رابطه نداشتن با شرق و غرب نیست بلکه به معنای عدم اتکا به آنان است.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه ما به شرق اتکا نمی‌کنیم بلکه به مردم و خدا اتکا و اعتماد می‌کنیم، افزود: البته در ارتباط با شرق ما منافع کشورمان را دنبال می‌کنیم و در مورد غرب هم هر چند رفتار آنها خلاف آن را ثابت کرده، اما ما فرصت را از دست نمی‌دهیم.

عراقچی افزود: ایران در مذاکرات زمان ریاست جمهوری روحانی و سپس شهید رییسی در این جهت اقدام کرد چرا که اگر منافع ما در مذاکره با غرب تامین شود، یک لحظه هم دریغ نمی‌کنیم.

وی ادامه داد: در این راستا با برخی از کشور‌ها از جمله چین و روسیه مشارکت راهبردی داریم و در همان چهارچوب به همکاری می‌پردازیم.

وزیر امور خارجه درباره کریدور زنگزور نیز اظهار کرد: کریدور‌هایی در اطراف ایران و داخل کشور وجود دارد که در اتصالات بین المللی و تقویت اقتصاد ایران نقش جدی دارد، ایران در مسیر و کریدور خوبی قرار گرفته و باید از این ظرفیت استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: ایران هیچگاه تغییر مرزها، ژئوپولتیک مرز‌ها و حضور نیرو‌های خارجی در مرز‌های خود را نمی‌پذیرد.

وزیر امور خارجه با اشاره به موافقت‌ها و مخالفت‌های دانشجویان حاضر در این مراسم با مذاکرات، گفت: مذاکره از ابزار‌های اساسی برای رسیدن به منافع ملی و حفظ امنیت ملی و رسیدن به خواسته‌های هر کشور است.

عراقچی ادامه داد: برای رسیدن به خواسته‌ها و مطالبات از دیگران ۲ راه وجود دارد، یک جنگ و دیگری مذاکره، مذاکره همیشه راه کم خطرتر و کم هزینه‌تر است.

وی افزود:‌از جنگ هم البته نباید ترسید که اگر بترسید حتما جنگ بر شما تحمیل می‌شود، بهترین راه برای مقابله با جنگ آماده بودن برای آن است، اما حدالامکان همه برای رسیدن به اهداف مسیر مذاکره را دنبال می‌کنند منگر آنکه هزینه مذاکره از جنگ بیشتر باشد.

وزیر امور خارجه ادامه داد: نفس مذاکره محل تردید نیست، چگونگی و هدف مذاکره مورد سوال است، مذاکره با آمریکا را در جا‌های مختلف امتحان کردیم و تاکنون هیچ وقت نتیجه مثبت نگرفتیم، در مورد برجام که اشاره شد واقعیت این است که برجام را با حسن نیت مذاکره و توافق کردیم و با وجود همه اختلاف نظر‌ها نهایتا توسط شورای عالی امنیت ملی و مجلس تصویب شد و ما به آن متعهد بودیم، اما امریکا از آن خارج شد و تحریم‌ها را بازگرداند.

وزیر امور خارجه گفت: در زمان دولت شهید رییسی برای احیای برجام مذاکره شد و سپس مذاکره دیگری برای تبادل زندانیان آمریکایی در قبال آزادسازی پول‌های بلوکه شده در کره جنوبی صورت گرفت، اما آمریکا به تعهد خود عمل نکرد، در دوره اخیر پنج دوره مذاکره کردیم، دور ششم هم تنظیم شده بود که حین مذاکره جنگ راه افتاد.

پرچم مذاکره و دیپلماسی را هیچ وقت زمین نگذاشته‌ایم 

عراقچی گفت:‌ما هیچ گاه پرچم مذاکره و دیپلماسی را زمین نگذاشتیم و می‌گوییم آمریکا اگر آمادگی دارد از موضع برابر و برای رسیدن به منافع متقابل وارد یک مذاکره شرافتمندانه شود ما نیز اماده‌ایم ولی این تجربه و روحیه را در آمریکایی‌ها نمی‌بینیم.

وی با بیان اینکه در قضیه اسنپ بک نیز پیشنهاد‌هایی مطرح شد برای جلوگیری از اعمال آن، اما طرف آمریکایی زیاده خواه بود، به آنها گفتیم مذاکره با دیکته فرق دارد، ما آماده دستور شنیدن نیستیم.

وزیر امور خارجه گفت: این آمریکا بود که برجام و مذاکره خیانت کرد، نباید دشمن را گم کرد، دشمن دنبال ایجاد شکاف و شکستن انسجام داخلی ماست، باید مراقبت توطئه دشمنان که دنبال حمله به اتحاد ما هستند، باشیم، مسایل کوچک را نباید به یک دوقطبی بزرگ تبدیل کنیم، باید مسایل خود را با آرامش و حفظ انسجام ملی حل کنیم.

عراقچی افزود: میدان و دیپلماسی در جنگ ۱۲ روزه بهترین نمونه اتحاد را از خود نشان دادند، ما در دفاع از حقانیت و مشروعیت دفاع از خود همه تلاش مان را به کار گرفتیم و نیرو‌های مسلح نیز مشغول کار خود و دفاع از میهن اسلامی بودند، اکنون نیز این همکاری به بهترین شکل وجود ندارد و نقطه ضعفی نداریم.

عراقچی همچنین یادآور شد:‌تضمیم گیری در سطوح بالا و بسیار مهم با شوری عالی امنیت ملی است و وزارت خارجه نیز مجری است البته این مساله نافی مسوولیت‌های وزارت خارجه در اموری که برعهده دارد، نیست.

وی درباره همکاری‌های خارجی ایران نیز گفت: جمهوری اسلامی ایران با روسیه و چین همکاری نزدیک و راهبردی دارد و دشمنان می‌کوشند این همکاری‌ها را از میان ببرند. برخی رفتار‌ها در داخل می‌تواند سبب دوگانگی شود و این همان چیزی است که دشمن در پی آن است.

وزیر امور خارجه با اشاره به جایگاه منطقه‌ای ایران افزود: جمهوری اسلامی در عرصه جهانی و منطقه‌ای به اجماع تازه‌ای دست یافته است، سیاست ایران تقویت و گسترش همکاری با کشور‌های همسایه است و هرچند اختلاف‌هایی وجود دارد، اما روابط رو به گسترش است.

عراقچی با بیان اینکه در رخداد‌های اخیر منطقه، بسیاری از کشور‌ها در کنار ایران ایستادند در حالی که عده‌ای ایران را می‌خواستند به عنوان تهدید در منطقه معرفی کنند، افزود: پس از حمله رژیم صهیونیستی به قطر، کشور‌هایی منطقه دریافتند که تهدید اصلی منطقه همان رژیم صهیونیستی است و امروز گرایش به همکاری بیشتر با ایران اسلامی به عنوان یک دوست و شریک منطقه‌ای افزایش یافته است.

وزیر امور خارجه ایران در ادامه به سوالات برخی دانشجویان در رابطه با ماندن یا رفتن از NPT اشاره کرد و گفت بیان مسایلی درباره NPT و خارج شدن از آنو بی توجهی به فتوای رهبری، موضوع و خواسته عجیبی است، ماندن در این پیمان ابعاد مختلف دارد که می‌تواند امنیت ملی را تهدید یا تقویت کند بنابراین در سطوح بالا در این باره صحبت شده و تصمیم ما اکنون بودن به عنوان عضو متعهد در ان. پی. تی است و در این راستا هیچگاه فتوا رهبری را نادیده نمی‌گیریم، این مساله احساسی نیست بلکه نیازمند کار کارشناسی است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: وزیر امور خارجه ، جنگ ۱۲ روزه
Iran (Islamic Republic of)
اعتراف ترامپ: من مسئول حمله اسرائیل به ایران بودم
۱۳:۱۳ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
اعتراف ترامپ: من مسئول حمله اسرائیل به ایران بودم
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
و این در حالی است که متأسفانه مذاکره ایران با آمریکا از سال 1392 تاکنون به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است.
و این در حالی است که متأسفانه مذاکره ایران با سه کشور اروپایی از سال 1392 تاکنون به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۵ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
الکی
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۰۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
با لامپ زنون هدلایت برخورد کنید واقعأ راننده طرف کور میشه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
تروریست ها تحت حمایت آمریکا، کشورهای اروپایی، عربستان سعودی، امارات، ترکیه و اسرائیل هنوز هم در سوریه فعالیت می کنند.
۱۶:۱۴ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
تروریست ها تحت حمایت آمریکا، کشورهای اروپایی، عربستان سعودی، امارات، ترکیه و اسرائیل هنوز هم در سوریه فعالیت می کنند.
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۰ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
تروریست ها تحت حمایت آمریکا، کشورهای اروپایی، عربستان سعودی، امارات، ترکیه و اسرائیل هنوز هم در سوریه، عراق، منطقه خاورمیانه و جهان فعالیت می کنند.
Iran (Islamic Republic of)
ترامپ تروریست‌پرور است و ادعای مبارزه با تروریسم آنها دروغ است
۱۵:۵۹ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
ترامپ تروریست‌پرور است و ادعای مبارزه با تروریسم آنها دروغ است
ترامپ اعتراف کرد که شهید سلیمانی ما را به شهادت رساند و شهدای هسته‌ای ما از جمله شهیدان طهرانچی و عباسی را آنها به شهادت رساندند. ترامپ تروریست و تروریست پرور است و دروغ است که می‌خواهند با تروریسم مبارزه کنند.
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
و این در حالی است که متأسفانه مذاکره ایران با غرب از سال 1392 تاکنون به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است.
۱۵:۱۵ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
و این در حالی است که متأسفانه مذاکره ایران با غرب از سال 1392 تاکنون به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است.
۳
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۹ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
فقط یه چیز براتون تفهبم بشه برای مردم کافیه،اونم اینکه مذاکره وبرجام آب درآسیاب دشمن ریختنه،والسلام
۵
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۱ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
جنگنده و پدافند به روز بخرید اونم از چین نه روسیه ی خائن
۷
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۶ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
اگر پوتین نبود ازنیروگاه بوشهر خبری نبود گول اصلاح طلبان را نخور آنها میخواهند همه راه ها برای ایران بسته شود بجز تسلیم دربرابر ترامپ هیچ راهی نباشد شاید چین مارا بفروشد ولی روسیه ابدا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۰ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
الانم از نیروگاه بوشهر خبری نیست نیروگاهی قدیمی با هزینه چندین نیروگاه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۱ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
آمریکا با حملات نظامی در یمن قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند
واشنگتن با اجرای عملیات نظامی در یمن، اصول حقوق بین‌الملل را نقض کرده و موجب رنج و تلفات سنگین غیرنظامیان شده است.
۳
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۶ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس به طور رسمی، مستقیم، علنی و آشکار می گویند آمریکا دشمن و شیطان است سئوال اینجاست که اگر آمریکا دشمن و شیطان بوده است که پس چرا عراقچی و... از سال 1392 تاکنون با دشمن و شطان مذاکره، گفت وگو، ملاقات، دیدار و همه جانبه همکاری می کنند و هنوز هم و باز هم ادامه می دهند شرم آور و تاسف بار است.
نیروهای تروریستی آمریکایی از سال 2003 تاکنون در عراق، قطر و منطقه خاورمیانه چه غلطی می کنند؟ دلیل و علت حضور نیروهای تروریستی آمریکایی در عراق، قطر و منطقه 1- مبارزه با حکومت نظام جمهوری اسلامی، ترور نظامیان ایرانی 2 - کمک، حمایت و پشتیبانی نظامی از تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری های و سایر گروه های تروریستی 3 - غارت نفت عراق 4 - حمایت از رژیم صهیونیستی
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
تورم،مالیات فقرا به اغنیا
۱۲:۲۹ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
برای ما هم داشت!ازجمله اینکه بعد جنگ بیخودی همه چی چندبرابر گرون میشه به پاس نجابت مردم!
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۵ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایر سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار از سال 1359 تاکنون حامی و مروج اصلی تروریسم درعراق، منطقه و جهان بوده است.
عراقچی: ورود بازرسان آژانس برای نظارت بر تعویض سوخت نیروگاه بوشهر است/ همکاری ایران با خیانتکاران و جنایتکاران باز هم شروع شده است.


حضور بازرسان آژانس در کشور خیانت به مردم است و هم خیانت به خون شهیدان محسوب می شود
پزشکیان، عراقچی، رئیس مجلس شورای اسلامی و هم دیگر نمایندگان مجلس در خانه باید در جنگ 12 روزه نگاه کنند و شرم کنند.
مشکل ایران با آمریکا با مذاکره حل نمی‌شود/ ایالات متحده پای تعهداتش نمی‌ایستد
هزینه کردن برای ادامه مذاکره خیانت به مردم و کشور محسوب می شود
آمریکایی‌ها و هم اروپایی ها در مذاکره و توافق هسته ای برجام برخلاف وعده‌های خود عمل کردند
مکر مجلس کار با آژانس را تعلیق نکرده بود پس اینها از کجا آمده اند.
واقعا اشتباه بزرگی را مرتکب می‌شوند که این جاسوسان اسرائیل را به ایران راه می‌دهید .منتظر عواقب نا مطلوب آن باشید .
متن شکایت ایران از گروسی منتشر شد؛ گروسی دقیقا چه خیانتی به ایران کرد
مذاکرات ایران و اروپا در ژنو باز هم بدون نتیجه به پایان رسید که این مذاکرات نتیجه‌ای نداشته است.
آمریکایی‌ها و هم اروپایی ها در مذاکره و توافق هسته ای برجام برخلاف وعده‌های خود عمل کردند
توضیح عراقچی درمورد ماموریت بازرسان آژانس در ایران باز هم غلط و اشتباه است و این در حالی است که بازرسان آژانس در ایران برای آمریکا، اروپا و اسرائیل جاسوسی می کردند.
اولین تیم بازرسان آژانس خیانتکار باز هم برای جاسوسی به آمریکا جنایتکار، سه کشور اروپایی جنایتکار و اسرائیل جنایتکار به ایران بازگشت
مردم ایران از سال 1392 تاکنون مذاکره با آمریکا را بی فایده می دانند.
مردم ایران از سال 1392 تاکنون مذاکره با اروپا را بی فایده می دانند.
بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی وارد ایران شده اند و قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس رعایت نشده است.
عملکرد دولتمردان ایرانی در مذاکره از سال 1392 تاکنون غلط و اشتباه است و هم مذاکره از سال 1392 تاکنون هم به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است.

خروج ازNPT یکی از گزینه های ایران در پاسخ به فعالسازی مکانیسم ماشه است/ و باز هم 100 درصد فقط دروغ است.
فعال شدن مکانیسم ماشه بهترین گزینه فقط ساخت سلاح اتمی است.
انفجار در بندر شهید رجایی کار اسرائیل بود
۴
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۸ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
ایران باید از سیاست‌های آمریکا و اروپا و هم آژانس فاصله بگیرد چون به خاطر که آمریکا، اروپا، آژانس، هر سه سگ دست نشانده رژیم صهیونیستی هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۵ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
آمریکایی ها از هیچ ظلمی علیه ملت ایران دریغ نکرده اند
آمریکایی ها در طول این سال ها از هیچ ظلم و ناجوانمردی علیه ملت ایران دریغ نکرده اند و حتی جلوی خرید دارو برای کودکان ایرانی را گرفته اند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۵ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
و این در حالی است که متأسفانه مذاکره ایران با غرب از سال 1392 تاکنون به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۱ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
بعد از دو سال جنایات بی‌امان صهیونیست‌ها مجبور شدند که آتش بس را بپذیرند، اما رژیم صهیونیستی پایبند به هیچ یک از قوانین نیست و به معنای دقیق کلمه وحشی است؛ این رژیم از آغاز آتش بس که دو هفته از آن نمی‌گذرد، تاکنون ۸۰ مرتبه آتش بس را نقض کرده است و ۹۷ فلسطینی را شهید و ۲۲۰ نفر را مجروح و بسیاری ازمنازل و اردوگاه‌های فلسطینی‌ها را ویران کرده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۱ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
زینب (س)، شخصیت بزرگی است که فاطمه (س) ثانی است و عاشورای حسینی به این شیرزن قهرمان مدیون است چرا که او در روز عاشورا پرستار امام معصوم شد و نامگذاری این روز به نام «پرستار» اقدام بسیار خوبی است. پرستاران قشر خدمتگزاری هستند که بخشی از پروسه درمان بر عهده آنهاست. امیدواریم که مسئولان ان شاءالله بیش از گذشته به زندگی و معیشت آنها رسیدگی کنند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۲ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
این آزادی مایه خوشحالی است، اما مایه بد حالی نیز است چراکه فرانسه در این عرصه به عنوان عامل رژیم صهیونیستی عمل کرد.
Iran (Islamic Republic of)
پزشکیان خودش متأسفانه از همان ابتدا از جنایت های ترامپ جنایتکار و مزدورانشان دفاع و حمایت کرده است
۱۱:۴۲ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
پزشکیان خودش متأسفانه از همان ابتدا از جنایت های ترامپ جنایتکار و مزدورانشان دفاع و حمایت کرده است
۳
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۷ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
حمله نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار به تأسیسات هسته ای ایران، اجرای قانون جنگل بود.
حمله نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار به تأسیسات هسته ای ایران مصداق بارز اجرای قانون جنگل بود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۷ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
بمباران تأسیسات، توان هسته‌ای بومی ایران را از بین نمی‌برد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۷ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
ادعای وزیر خارجه سوریه: مشکل ما با ایران مداخله در جنگ بود/ سئوال اینجاست که پس نیروهای آمریکا، ترکیه و اسرائیل در خاک سوریه چه غلطی می کنند؟
کمک، حمایت و پشتیبانی ترکیه جنایتکار از تروریست ها حمایت آمریکا، کشورهای اروپایی، ناتو، عربستان سعودی، امارات، ترکیه و اسرائیل یکی از بزرگترین چالش‌ها در سوریه است.
ترکیه جنایتکار از سال 2011 تاکنون از تروریست ها در سوریه، عراق و منطقه همه جانبه حمایت می کند و همچنان نیز ادامه می دهد.
حمله هوایی اسرائیل به سوریه، اجرای قانون جنگل بود.
حمله هوایی اسرائیل به سوریه مصداق بارز اجرای قانون جنگل بود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۸ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
حرف مفت نزن ،تهمت و افترا جرم است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۶ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
کمک و حمایت ایران از مردم سوریه و هم دولت سوریه غلط و اشتباه بود.
مردم بی سوریه در سال 1403 به همراه تروریست ها تحت حمایت دولت اردوغان به ایران توهین، بی احترامی و خیانت کردند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۲ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
به لحاظ جامعه شناسی سیاسی باید بپذیریم که کشور سوریه قریب به دو دهه است که به دلیل کینه‌توزی اپوزیسیون خاندان اسد به محل تسویه‌حساب قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شده و بر همین اساس دولت سوریه با بحران توزیع مواجه شده بود. لذا عملا دولت و قانون در اقصی نقاط این کشور راه به جایی نمی‌برد و سوریه به وضعیت پیشاجامعه سقوط کرده بود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۲ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
سرنوشت امروز سوریه و تجاوز زمینی و هوایی رژیم صهیونیستی که منجر به نابودی همه زیرساخت‌های نظامی و اقتصادی و اشغال این سرزمین ظرف چند روز شده، واقعیت هزینه بیشتر سازش نسبت به مقاومت را برای همه کسانی آشکار کرده که نسخه سازش را می‌پیچیدند؛ وضعیت اسفناکی که در موضوع سوریه با تبلیغات رسانه‌ای باعث شد تا مردم و ارتش به ‌جای تقابل با معارضان، در حقیقت به تماشای سقوط خودشان بنشینند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۳ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
البته دفاع از حرم حضرت زینب (س) و همچنین حراست از عمق استراتژیک و دسترسی کریدوری به مدیترانه و لبنان از دیگر دلایل منطقی چنین حضور بوده و این حضور به معنای عدم نقد نسبت به شیوه حکمرانی خاندان اسد در سوریه نبود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۵ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
علت حضور ایران در سوریه چه بود؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۵ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
شرط ایران برای حمایت از بشار اسد چه بود؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۵ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
ایران از دولت اسد حمایت نکرد؟ چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۸ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
زنان و دختران سوری می‌ترسند از خانه بیرون بروند/ سوال اینجاست که پس نیروهای نظامی ارتش ترکیه جنایتکار به رهبری اردوغان جنایتکار از سال 2011 تاکنون در سوریه چه غلطی می کنند؟
این در حالی است که رژیم تروریستی جولانی تحت حمایت دولت وحشی ترکیه جنایتکار با شعار آزادی و برابری برای همه شهروندان سوری قدرت را در این کشور به دست گرفت.
حامیان اصلی تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی چه کسانی هستند؟
1 - آمریکا جنایتکار
2 - انگلیس جنایتکار
3 - فرانسه جنایتکار
4 - آلمان جنایتکار
5 - عربستان سعودی جنایتکار
6 - امارات جنایتکار
7 - ترکیه جنایتکار
8 - رژیم صهیونیستی جنایتکار
9 - سازمان های بین المللی هم همه جانبه حامیان اصلی تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی همکاری می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
داعش مورد حمایت آمریکا و متحدانش در افغانستان، عراق و سوریه نابود نشده است و باز هم تهدیدی برای منطقه است
اگر شیوع تروریسم در منطقه به نفع هیچ کشوری نیست سوال اینجاست که پس چرا برخی کشورهای عربی و اسلامی به همراه آمریکا، اروپا و ناتو از تروریسم در عراق، سوریه و منطقه همه جانبه حمایت می کنند.
و این در حالی است که نیرو‌های ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا جنایتکار از سال 1393 تاکنون از تروریست های داعش در عراق و هم در سوریه کمک، حمایت و پشتیبانی نظامی می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
سئوال اینجاست که نیروهای تروریستی آمریکایی از سال 2011 تاکنون در سوریه چه غلطی می کنند؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۹ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
سئوال اینجاست که نیروهای ترکیه جنایتکار از سال 2011 تاکنون در شمال سوریه چه غلطی می کنند؟
سئوال اینجاست که نیروهای اسرائیل جنایتکار از سال 2011 تاکنون در جنوب سوریه چه غلطی می کنند؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۲ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
و این در حالی است که رژیم صهیونیستی جنایتکار در خرداد ماه سال 1404 با کمک، حمایت و پشتیبانی جمهوری آذربایجان باکو جنایتکار به شهرهای ایران تجاوز و حمایت کرده است.
نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در پایگاه قطر به تأسیسات هسته ای ایران حمله کرده است.
عملکرد و رفنار دولت پزشکیان همکاری همه جانبه با خیانتکاران و جنایتکاران به نفع مردم ایران و کشور ایران نیست و از سال 1403 تاکنون هم نبوده است.
۱
۲
پاسخ دادن
