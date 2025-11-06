قهرمان المپیک توکیو مدال خود را به یک کودک معلول اهدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالفضل پسر بدسرپرست و ورزشکاری که از ناحیه دو پا معلول است، در اینستاگرام پیامی را برای محمدرضا گرایی فرستاد و این قهرمان المپیک و جهان قول داد که او را ببیند.

محمدرضا گرایی دیشب به وعده خود عمل کرد و همراه با ساسان خوبیاری رئیس و دیگر مسئولان هیئت کشتی استان فارس به این مرکز نگهداری کودکان بدسرپرست رفت و با ابوالفضل دیدار کرد. گرایی ضمن خوش و بش با کودکان این مرکز، مدال طلای لیگ خود را به ابوالفضل اهداء کرد.

مسئولان هیئت کشتی استان فارس نیز قول حمایت از این کودکان را برای حضور در ورزش به ویژه کشتی دادند.

تبادل نظر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۳ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
خداوند دنیا رو فقط به خاطر دلسوزی شدیدش به به بچه ها و معلولا و بیمارا سرپا نگه داشته والا بخاطر عدم پرستشش توسط مردم همون بلایی که سر بقیه کرات سماوی دراورده سر زمینم در می آورد
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۰ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
روح پهلوانی
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۴ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
الحق که نان حلال خورده هستی. خدا به آقای گرایی عزت فراوان عطا کند و به خانواده محترمش .
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۸ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
آفرین
خوبی حتما به خودت برمیگرده آقای گرایی
۰
۶
پاسخ دادن
