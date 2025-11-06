«هنر فرش ایرانی» با حضور تعداد زیادی از سفرا و دیپلمات‌های مقیم آلمان و جمعی از علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر اصیل ایرانی در سالن همایش‌های سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در مراسم «هنر فرش ایرانی»، مجید نیلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان، فرش ایرانی را نماد هنر، صبر و شکیبایی و ذوق ایرانیان دانست و بر نقش مهم آن در معرفی فرهنگ غنی ایران به جهانیان تأکید کرد. سفیر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نقش فرش ایران در توسعه مناسبات تاریخی دو کشور، تشکیل خانه مشترک فرش ایران و آلمان را فرصتی برای افزایش و تسهیل تعاملات در این حوزه دانست.

کمانی، رئیس مرکز ملی فرش ایران، در پیام ویدیویی خود به این مراسم، ضمن اشاره به جایگاه تاریخی، هنری و اقتصادی فرش دستباف ایرانی و حضور دیرینه فعالین فرش ایرانی در آلمان، از تلاش هنرمندان و بافندگان کشور برای حفظ اصالت و نوآوری در این هنر کهن سخن گفت.

در این مراسم، فرش‌های نفیس و ارزشمندی از مناطق مختلف ایران به نمایش درآمد که جلوه‌ای از تنوع فرهنگی و هنری سرزمین ایران را به نمایش گذاشت و با استقبال زیاد شرکت کنندگان مواجه شد.

برگزاری کارگاه طراحی نقشه‌های فرش ایرانی توسط دو نفر از اساتید به نام این رشته و نمایش کلیپی از زیبایی‌های فرش ایرانی نیز از دیگر بخش‌های جذاب این برنامه بود.

در ادامه مراسم، برخی از مهمانان با زدن گره دوستی بر دار قالی، نمادی از پیوند فرهنگی و دوستی میان ملت‌ها را رقم زدند.

فرش ایرانی به عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین نماد‌های فرهنگ و هنر ایران، همواره در جهان جایگاه ویژه‌ای داشته و از دیرباز نماد ذوق، خلاقیت و صبر هنرمندان ایرانی به‌شمار می‌رود. آلمان نیز از دیرباز مرکز اصلی حضور تجار و بازرگانان فرش ایرانی در سطح اروپا بوده است.

برچسب ها: فرش ایرانی ، وزارت خارجه
