باشگاه خبرنگاران جوان - آرش میرباقری ملیپوش دوچرخه سواری کشورمان ، در خصوص مسابقات لیگ برتر جاده اظهار داشت: مرحله دوم این مسابقات در منطقه آزاد ارس برگزار شد که خوشبختانه میزبانی بسیار خوبی را شاهد بودیم. من در مسابقات جهانی و آسیایی نیز شرکت داشتم و در مقایسه با این رقابتها، پهنای جاده و امنیت مسابقات واقعا چشمگیر بود.
وی ادامه داد: وضعیتم برای رقابت خوب نبود، زیرا قبل از این مسابقه، در رقابتهای پیست پا زده بودم و عضلات پاهایم سفت شده بود. از طرف دیگر مقداری سرماخوردگی داشتم که همین مسئله هم در عملکردم تاثیر بسیاری داشت.
ملیپوش دوچرخه سواری کشورمان با اشاره به عدم کسب مدال انفرادی در مرحله دوم لیگ، عنوان کرد: با اینکه از نظر جسمی اوضاع خوبی در مسابقات نداشتم، در همه رقابتهایی که شرکت کردم، جزو نفرات برتر بودم. در بخش تیمی تایم تریل نیز توانستیم سوم مقام سوم را کسب کنیم، اما آن رقابت هم به سختی به پایان رسید.
وی افزود: تیم ما از ابتدا یک نفر کم داشت و ۲ ورزشکار دیگر تیم نیز تا اواسط میسر موفق به همراهی شدند. شرایط به طوری پیش رفت که مسابقه را با یک نفر از اعضای تیم به پایان رساندیم و بار سنگینی روی دوش من بود. قطعا در مرحله سوم، کاستیها را جبران خواهیم کرد.
میربافری درباره سطح ورزشکاران ایرانی خاطرنشان کرد: ورزشکارانی که در لیگ ایران شرکت میکنند از نظر توان جسمی، دست کمی از ورزشکاران حاضر در مسابقات جهانی ندارند. شاید تجربه بچهها کمی پایین باشد و یا از نظر تدارکات تیمی، به اندازه تیمهای جهانی و آسیایی نباشیم، اما واقعا سطح رقابتها و ورزشکاران بالاست.