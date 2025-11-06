باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمدانور بجارزهی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره رفع فیلتر یوتیوب در دانشگاه تهران گفت: به نظر میرسد این گام اول در جهت رفع فیلترینگ یوتیوب است، چون باید عدالت باشد و وقتی در درون دانشگاه این اتفاق افتاده در بیرون از دانشگاه محققان، پژوهشگران و علاقمندانی نیز هستند که میخواهند به این نرمافزار دست پیدا کنند لذا امیدوارم عدالت در بیرون از دانشگاه هم اجرا شود.
نماینده مردم چابهار، نیکشهر، کنارک و قصرقند در مجلس اظهار کرد: با توجه به شعارهایی که رئیسجمهور داده عزم خود را جزم کرده تا فیلترینگ را بردارد و با وجود مشکلات اقتصادی، دولت تا به امروز نتوانسته آنطور که شایسته و بایسته است گام بردارد لذا سعی میکند به این شعارش عمل کند.
این نماینده مجلس میگوید رئیس محترم شورای عالی فضای مجازی فیلترینگ را از یوتیوب بردارد و شاید فیلترینگ نرمافزار مشهور دیگری را هم بردارد.
بجارزهی درباره اینکه آیا پلتفرمهای خارجی شروط ایران را میپذیرند؟، گفت: فکر میکنم این از تیم آقای رئیسجمهور برمیآید که بتواند آنها را قانع کند ضمن اینکه تیم فیلترشکنفروشها تیم عجیبوغریبی است که هزینه بسیار زیادی را به مردم تحمیل کردند؛ کسب درآمد از فیلترشکن راه درستی نیست.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس اظهار کرد: تیم خوبی رئیسجهور دارد و راه را هموار میکند که به توافق با طرف خارجی برسد و به نظرم میتواند با آنها به توافق برسد و فیلترینگ را بردارد و اکثریت مجلس با دولت در این خصوص همراهی میکند.