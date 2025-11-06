عضو کمیسیون آموزش مجلس می‌گوید تیم فیلترشکن‌فروش‌ها تیم عجیب‎وغریبی است که هزینه زیادی را به مردم تحمیل کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمدانور بجارزهی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره رفع فیلتر یوتیوب در دانشگاه تهران گفت: به نظر می‌رسد این گام اول در جهت رفع فیلترینگ یوتیوب است، چون باید عدالت باشد و وقتی در درون دانشگاه این اتفاق افتاده در بیرون از دانشگاه محققان، پژوهشگران و علاقمندانی نیز هستند که می‌خواهند به این نرم‌افزار دست پیدا کنند لذا امیدوارم عدالت در بیرون از دانشگاه هم اجرا شود.

 نماینده مردم چابهار، نیک‌شهر، کنارک و قصرقند در مجلس اظهار کرد: با توجه به شعار‌هایی که رئیس‌جمهور داده عزم خود را جزم کرده تا فیلترینگ را بردارد و با وجود مشکلات اقتصادی، دولت تا به امروز نتوانسته آن‌طور که شایسته و بایسته است گام بردارد لذا سعی می‌کند به این شعارش عمل کند.

این نماینده مجلس می‌گوید رئیس محترم شورای عالی فضای مجازی فیلترینگ را از یوتیوب بردارد و شاید فیلترینگ نرم‌افزار مشهور دیگری را هم بردارد.

بجارزهی درباره اینکه آیا پلتفرم‌های خارجی شروط ایران را می‌پذیرند؟، گفت: فکر می‌کنم این از تیم آقای رئیس‌جمهور برمی‌آید که بتواند آنها را قانع کند ضمن اینکه تیم فیلترشکن‌فروش‌ها تیم عجیب‎وغریبی است که هزینه بسیار زیادی را به مردم تحمیل کردند؛ کسب درآمد از فیلترشکن راه درستی نیست.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس اظهار کرد: تیم خوبی رئیس‌جهور دارد و راه را هموار می‌کند که به توافق با طرف خارجی برسد و به نظرم می‌تواند با آنها به توافق برسد و فیلترینگ را بردارد و اکثریت مجلس با دولت در این خصوص همراهی می‌کند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برچسب ها: رفع فیلترینگ ، یوتیوب ، دانشگاه تهران ، رفع فیلتر تلگرام
خبرهای مرتبط
بجارزهی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
انتظار مردم سیستان و بلوچستان از رئیس‌جمهور حل مشکلات زیرساختی است
عظیمی‌راد در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
باید برای بعد از فیلترینگ برنامه داشته باشیم/ پیامرسان‌های داخلی نباید تضعیف شوند
حجت‌الاسلام روانبخش در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
با پرداختن به فیلترینگ می‌خواهند حواس مردم را از اقتصاد و معیشت پرت کنند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۱۵ آبان
آمریکا به‌دنبال نفوذ افراد غرب‌زده در ساختار‌های رسمی ایران است
وزیر خارجه: جنگ ۱۲ روزه درس‌های بزرگی برای ما داشت/ قوی‌تر از ۲۳ خرداد هستیم
روز «هنر فرش ایرانی» در سفارت ایران در برلین برگزار شد
رفع فیلترینگ یوتیوب در دانشگاه تهران گام اول در جهت رفع فیلتر این پلتفرم است/ تیم فیلترشکن‌فروش‌ها عجیب‎وغریب است
آخرین اخبار
رفع فیلترینگ یوتیوب در دانشگاه تهران گام اول در جهت رفع فیلتر این پلتفرم است/ تیم فیلترشکن‌فروش‌ها عجیب‎وغریب است
روز «هنر فرش ایرانی» در سفارت ایران در برلین برگزار شد
وزیر خارجه: جنگ ۱۲ روزه درس‌های بزرگی برای ما داشت/ قوی‌تر از ۲۳ خرداد هستیم
آمریکا به‌دنبال نفوذ افراد غرب‌زده در ساختار‌های رسمی ایران است
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۱۵ آبان
مجلس شورای اسلامی در مسیر توسعه همکاری‌ها با پاکستان گام برمی‌دارد
نشست بقائی با نمایندگان هم‌وطنان زرتشتی، آشوری، کلیمی و ارمنی در مجلس
پزشکیان: ساختار آموزش کشور را متحول می‌کنیم تا پایه‌های اقتصاد دانش‌بنیان تقویت شود
استان‌ها باید تمرین و رزمایش پدافند غیرعامل را جدی بگیرند
پیام تسلیت رئیس‌جمهور در پی درگذشت صابر کاظمی
توجه به معیشت مردم خط قرمز دولت است
سفر غریب‌آبادی به عربستان با محوریت تقویت همکاری‌ها
ابراز همدردی ایران با اندونزی و فیلیپین
آمریکا و اروپا باید با اثبات صداقت خود اعتماد ایران را جلب کنند
پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور در پی درگذشت صابر کاظمی
تاکید پزشکیان بر ضرورت تداوم مسیر پیشرفت علمی و حمایت از رویکرد‌های دانش‌بنیان
قالیباف: همکاری‌های تجاری، سیاسی و امنیتی در سفر به پاکستان پیگیری می‌شود
قیمت بنزین و وضعیت حقوقی کارکنان دولت از جمله محور‌های تذکرات نمایندگان مجلس
تاکید عراقچی بر همکاری سازنده چین، ایران و روسیه در مقابله با یک‌جانبه‌گرایی آمریکا
عارف: تمرکز دولت بر فناوری‌های پیشرفته، مهارت آموزی و آموزش‌وپرورش است
آیت‌الله جنتی: آمریکا تمام راه‌ها را برای شکست مردم ایران امتحان کرد
قالیباف وارد اسلام‌آباد شد
نمایندگان مجلس: از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از ضابطان قانون استفاده می‌کنیم
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد اقامه می‌شود
مردم در جنگ ۱۲ روزه نشان دادند شعار سال ۵۸ پابرجاست/ ضرورت حل تورم
گزارش وزارت دفاع درخصوص جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به دولت ارائه شد
جمهوری اسلامی یک ساختار است، جلوی نفس این جوان رعنا را نگیریم
صمصامی: اسامی ۵۰۰ شرکت متخلف به دستگاه قضا ارسال شده است