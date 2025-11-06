تیم بسکتبال دانشگاه اوکلاهما استیت با حضور پارسا فلاح در اولین بازی فصل لیگ NCAA به پیروزی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - فصل ۲۰۲۵- ۲۶ لیگ بسکتبال دانشگاهی آمریکا به جریان افتاد. پارسا فلاح، ستاره ایرانی حاضر در این لیگ برای فصل جدید این رقابت‌ها راهی تیم بسکتبال دانشگاه اوکلاهما استیت شده است. 

اوکلاهما استیت که در کنفرانس Big ۱۲ حضور دارد، در اولین بازی فصل خود موفق شد با نتیجه ۹۵ بر ۷۱ از سد تیم دانشگاه اورال رابرتز عبور کند. 

پارسا فلاح در این بازی برای تیمش موفق به کسب ۱۵ امتیاز، ۸ ریباند و ۳ توپ ربایی شد.

اوکلاهما استیت در دیدار بعدی خود در لیگ NCAA، روز ۱۹ آبان به مصاف تیم دانشگاه تگزاس خواهد رفت.

برچسب ها: بسکتبال قهرمانی ، پارسا فلاح ، بسکتبال آمریکا
خبرهای مرتبط
واکنش خبرساز لبران جیمز پس از تمدید قرارداد دانچیچ با لیکرز
بازگشت ستاره NBA به تیم سابقش
لبران جیمز پیش‌فصل NBA را از دست داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
الوحدات ۱ - ۱ استقلال/ ایستادن در محل توقف ممنوع!
پیروزی منچسترسیتی مقابل دورتموند/ تساوی پرهیجان بارسلونا و چهارمین برد اینتر + فیلم
بازیکنان پرسپولیس نباید اسیر حواشی حریف اهوازی خود شوند/ حضور اوسمار روی نیمکت می‌تواند موثر باشد
حرکت پهلوانانه قهرمان المپیک؛ گرایی مدال خود را به کودک معلول اهدا کرد
مدیر اجرایی پرسپولیس خروجی جدید سرخ‌ها
به وجد آمدن گواردیولا از تاریخ سازی اژد‌های نروژی
واکنش فلیک به تساوی ناامید کننده بارسلونا
بازگشت غیرمنتظره کلوپ به دنیای فوتبال
بدمینتون همان همیشگی؛ تنیس روی میز فراتر از انتظار نبود
میرباقری: برگزاری و سطح مسابقات داخلی با رقابت‌های جهانی برابری می‌کند
آخرین اخبار
استقلال خوزستان بدون تمرین به مصاف پرسپولیس می‌رود
پیروزی یاران پارسا فلاح در اولین بازی فصل لیگ NCAA
وزیر ورزش و دبیرکل کمیته ملی المپیک وارد ریاض شدند
مدیر اجرایی پرسپولیس خروجی جدید سرخ‌ها
بازگشت غیرمنتظره کلوپ به دنیای فوتبال
میرباقری: برگزاری و سطح مسابقات داخلی با رقابت‌های جهانی برابری می‌کند
حرکت پهلوانانه قهرمان المپیک؛ گرایی مدال خود را به کودک معلول اهدا کرد
بدمینتون همان همیشگی؛ تنیس روی میز فراتر از انتظار نبود
واکنش فلیک به تساوی ناامید کننده بارسلونا
به وجد آمدن گواردیولا از تاریخ سازی اژد‌های نروژی
بازیکنان پرسپولیس نباید اسیر حواشی حریف اهوازی خود شوند/ حضور اوسمار روی نیمکت می‌تواند موثر باشد
پیروزی منچسترسیتی مقابل دورتموند/ تساوی پرهیجان بارسلونا و چهارمین برد اینتر + فیلم
الوحدات ۱ - ۱ استقلال/ ایستادن در محل توقف ممنوع!
والیبال زیر ۱۶ سال آسیا؛ پیروزی دختران ایران برابر هند
حریفان شمشیربازان ایران در جام جهانی الجزایر مشخص شدند
والیبالیست‌های ایرانی گام اول را محکم برداشتند + فیلم
بازیکنان شاخص در لیست تیم ملی امید/ تراکتور و فولاد نماینده‌ای ندارند
گزینه‌های نهایی پرسپولیس برای دربی مشخص شد
حسن یزدانی راهی استقلال شد/ ۷ میلیارد برای ۲ مبارزه
درخواست پدر صابر؛ مراسم خاکسپاری ساعت ۱۱ پنج شنبه با آداب و رسوم محلی
همکاری قلعه‌نویی با روانخواه/ امیدها به تیم‌ملی دعوت نمی‌شوند
تقوی: پیکر صابر کاظمی به خواست پدرش سریعا به زادگاهش منتقل می‌شود
اسامی ورزشکاران برای حضور در انتخابات کمیسیون ورزشکاران
اعلام اسامی داوران هفته دهم لیگ برتر فوتبال
روانخواه با تیم امید ادامه می‌دهد
تسویه کامل بدهی فدراسیون شطرنج ایران با فیده پس از هفت سال/ رشد ۴۳ درصدی ورزشکاران بیمه‌شده
دیدار رئیس فدراسیون اسکی ایران با رئیس آکادمی ورزش بلگراد برای توسعه همکاری‌های آموزشی و بین‌المللی
صابر کاظمی؛ در ماتم یک خداحافظی نابهنگام
طلوع ستاره هی بال ایران در آسمان بریزبن استرالیا؛ ولی‌زاده فینالیست مسابقات جهانی هی بال ۲۰۲۵ شد