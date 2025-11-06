باشگاه خبرنگاران جوان _ هادی حق‌شناس امروز در نشست با جمعی از مدیران صنایع گیلان، با اشاره به شرایط کم‌سابقه گرمای تابستان امسال اظهار داشت: تابستان گذشته برای گیلان استثنایی بود؛ به‌گونه‌ای که در ۵۰ روز متوالی، دمای هوا بالای ۳۰ درجه ثبت شد و چنین وضعیتی در تاریخ استان بی‌سابقه است.

وی افزود: سال گذشته ناترازی مصرف انرژی کشور در برخی روزها به ۱۰ هزار مگاوات رسید، اما امسال این میزان به حدود دو تا سه هزار مگاوات کاهش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد که اجرای سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف و گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی خورشیدی، نتایج مثبتی به همراه داشته است.

استاندار گیلان در ادامه با اشاره به وضعیت بارندگی‌ها گفت: در ۴۵ روز اخیر، ۲۰ استان کشور حتی یک میلی‌متر بارش نداشته‌اند، اما گیلان با وجود کاهش نسبی، وضعیت مطلوب‌تری نسبت به میانگین کشوری دارد. با این حال، میانگین بارندگی در پاییز امسال حدود ۱۰۰ میلی‌متر بوده که تنها یک‌سوم حد معمول فصلی است.

حق‌شناس تصریح کرد: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد زمستان پیش‌رو از نظر دما در حد میانگین بلندمدت خواهد بود، با این حال همه دستگاه‌های اجرایی باید برای صرفه‌جویی و مدیریت مصرف انرژی آماده باشند تا در تأمین گاز بخش خانگی و نیروگاهی با مشکل روبه‌رو نشویم.

وی بر ضرورت توسعه استفاده از انرژی خورشیدی تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و منابع تجدیدپذیر می‌تواند بخش مهمی از ناترازی مصرف را جبران کرده و پایداری شبکه انرژی را در فصل سرد تضمین کند. در این راستا، طرح‌هایی برای نصب سامانه‌های خورشیدی در ساختمان‌های اداری و مدارس استان در دست بررسی است.

استاندار گیلان همچنین به برگزاری اجلاس بین‌المللی پیش‌رو در رشت اشاره کرد و افزود: هدف از این اجلاس، صرفاً برگزاری یک رویداد تشریفاتی نیست؛ بلکه ایجاد مسیرهای تازه برای رونق تولید، توسعه بازرگانی خارجی و افزایش صادرات استان است.

وی ادامه داد: برخی از کشورهای همسایه خارج از حوزه خزر همچون کشور پاکستان نیز برای حضور هیأتی از استانداران و بازرگانان خود در این اجلاس اعلام آمادگی کرده‌اند و در صورت نهایی شدن، پرواز مستقیم لاهور–رشت برقرار خواهد شد که می‌تواند به گسترش روابط تجاری و گردشگری دو طرف کمک کند.

حق‌شناس در پایان با تأکید بر تعامل دولت و بخش خصوصی گفت: تحقق پروژه‌های بزرگ مانند نیروگاه‌های بخش خصوصی، نیازمند برنامه‌ریزی کارشناسی و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و مشارکت جمعی واحد‌های تولیدی است تا بتوانیم با عبور از بحران ناترازی انرژی از ظرفیت‌های اقتصادی و انرژی استان به بهترین شکل بهره‌برداری کنیم.

منبع: روابط عمومی