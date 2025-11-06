تیم فوتبال استقلال خوزستان برای دیدار مقابل پرسپولیس ۱ جلسه تمرین هم نخواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های استقلال خوزستان و پرسپولیس باید در هفته به مصاف هم بروند و این در حالی است که تیم اهوازی به دلیل اعتصاب بازیکنانش تمریناتی را در هفته گذشته نداشته است.

باشگاه استقلال خوزستان از ابتدای فصل بازی‌های لیگ برتر تاکنون پرداختی به بازیکنان نداشته است و تمرینات این تیم به همین دلیل تعطیل است.

استقلال خوزستان بدون تمرین برابر پرسپولیس!

طبق برنامه اعلام شده، بازیکنان بدون برگزاری حتی یک جلسه تمرینی، امروز عازم تهران خواهند شد. این شرایط باعث شده تا دیدار جمعه استقلال خوزستان مقابل پرسپولیس، با چالش ویژه‌ای از نظر آماده‌سازی و هماهنگی تیمی مواجه باشد.

این شاید یکی از نادرترین اتفاقات تاریخ لیگ برتر باشد که تیمی با یک هفته اعتصاب کامل و بدون برگزاری حتی یک جلسه تمرینی، به مصاف تیم دیگری برود.