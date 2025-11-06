رئیس گروه دوستی- پارلمانی ایران و پاکستان در دیدار با همتای پاکستانی خود ضمن تقدیر و تشکر از مواضع قاطعانه دولت و ملت پاکستان در محکومیت تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به ایران گفت: مواضع روشن و شفاف پاکستان در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی این کشور را زبانزد سایر کشور‌ها کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از مجلس، فداحسین مالکی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان در مجلس شورای اسلامی با سید نوید قمر همتای پاکستانی خود در مجلس ملی پاکستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

فداحسین مالکی در این دیدار گفت: ما به عنوان نمایندگان دو ملت ایران و پاکستان تمام تلاش خود را به کار گرفته تا بتوانیم آینده روشنی را ترسیم کنیم تا در این راستا توافقات میان دو کشور در سریع‌ترین زمان ممکن عملیاتی و اجرایی شوند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه سران دو کشور در جلسات گذشته افق تجاری مشخصی را تعریف کردند که سطح مبادلات تجاری و اقتصادی به ۱۰ میلیارد دلار برسد، اما در حال حاضر این رقم نزدیک به ۳ میلیارد دلار است، افزود: ما باید از تمام راهکار‌های ممکن برای افزایش سطح مبادلات استفاده کنیم چراکه با توجه به ظرفیت‌های مرزی که میان دو کشور وجود دارد، این سطح از مبادلات تجاری و اقتصادی جوابگوی دو ملت ایران و پاکستان نیست.

وی با اشاره به اینکه در سفر رئیس جمهور ایران به پاکستان ۱۲ سند همکاری میان دو کشور امضا که مقرر شد این اسناد در سریع‌ترین زمان ممکن پیگیری و اجرایی شود، گفت: همچنین موضوع تهاتر در این سفر مطرح و مقرر شد لیست کالا‌های مورد نیاز از طرف دو کشور آماده و ارائه شود که این موضوع از طرف ایران آماده شده و ما منتظر طرف پاکستانی هستیم تا لیست کالا‌های مورد نیاز را ارائه کند تا سند اجرایی شود.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: ما مرز‌های مشترک بسیاری داشته و باید با استفاده از بازارچه‌ها و داد و ستد‌های مرزی بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم. اما متاسفانه در حال حاضر هیچ استفاده‌ای از این ظرفیت مهم نشده از طرفی نیز باید بتوانیم سطح مبادلات تجاری میان دو کشور را از طریق دریا نیز پیگیری کنیم که لازم است گروه‌های دوستی پارلمانی بتوانند موضوع مبادلات تجاری از طریق دریا را پیگیری کنند از طرفی نیز باید موضوع افزایش خطوط پروازی میان ایران و پاکستان در مناطق مرزی ایران به ویژه در زاهدان چابهار و ایرانشهر نیز پیگیری شود تا بتوانیم از این ظرفیت نیز استفاده کنیم.

مالکی ضمن تقدیر و تشکر از مواضع قاطعانه دولت و ملت پاکستان در محکومیت تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به ایران گفت: مواضع روشن و شفاف پاکستان در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی این کشور را زبانزد سایر کشور‌ها کرده است.

سید نوید قمر رییس گروه دوستی پارلمانی پاکستان و ایران در مجلس ملی پاکستان نیز در این دیدار ضمن تبریک پیروزی ملت ایران بر رژیم صهیونیستی گفت: در این سفر مباحث مختلفی از جمله بحث مبادلات تجاری و اقتصادی میان دو کشور در دیدار روسای مجلس دو کشور مطرح شد که بسیاری از مسائل روی میز است و باید بتوانیم مواردرا پیگیری کرده تا به مرحله عملیاتی و اجرا برسد.

وی افزود: موضوع بازارچه‌ها و داد و ستد‌های مرزی بسیار مهم است و ما باید این مورد را در دستور کار قرار دهیم تا دولت‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن این موضوع را عملیاتی کنند.

سید نوید قمر یادآور شد: موارد مطرح شده در این سفر، باید از دولت‌ها پیگیری و مطالبه شود بنابراین لازم است که دیدار‌های دوجانبه میان نمایندگان دو کشور سالی یک بار انجام شود تا موارد در سریع‌ترین زمان ممکن پیگیری و عملیات شود.

در این نشست محمدنور دهانی، رحمدل بامری، مهرداد گودرزوند چگینی و فضل الله رنجبر نیز حضور داشتند.

برچسب ها: ایران و پاکستان ، مجلس شورای اسلامی
