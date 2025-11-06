اجرای طرح معاملات پایانی در بورس از ۲۰ آبان/ مزایای آن چیست؟+ فیلم

معاون توسعه و راهبرد بورس تهران گفت: هدف اصلی از اضافه کردن طرح معاملات پایانی به جلسه معاملاتی، ایجاد یک فرصت و امکان جدید برای سرمایه‌گذارانی است که تمایل دارند با شیوه جدیدی و با یک قیمت مشخص در این بازار معامله کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - علی عباس کریمی، معاون توسعه و راهبرد بورس تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برنامه ما اضافه کردن یک مرحله به جلسه معاملاتی عادی بورس است. تا کنون در یک جلسه معاملاتی سه مرحله داشتیم: مرحله پیش‌گشایش، مرحله گشایش و مرحله مستمر که بازار در اینجا به پایان می‌رسید. اکنون مرحله پایانی معاملاتی به این مراحل اضافه می‌شود. بازار که از ساعت ۱۲:۳۰ به پایان می‌رسد، از ساعت ۱۲:۴۵ مرحله معاملاتی جدیدی آغاز خواهد شد و تا ساعت ۱۳ ادامه خواهد داشت. این مرحله به صورت مستمر با یک قیمت پایانی انجام می‌شود و سفارش‌ها وارد و معاملات انجام می‌گیرد.

او افزود: هدف اصلی از اضافه کردن این مرحله به جلسه معاملاتی، ایجاد یک فرصت و امکان جدید برای سرمایه‌گذارانی است که تمایل دارند با شیوه جدیدی و با یک قیمت مشخص در این بازار معامله کنند. سرمایه‌گذارانی که مایل نیستند در معرض نوسانات قیمت طول روز بازار قرار بگیرند، به ویژه سرمایه‌گذاران نهادی مانند صندوق‌ها و سبدگردان‌ها، ممکن است بخواهند در یک قیمت مشخص شده در بازار معامله کنند. این فرصت برای آنها فراهم می‌شود و سایر سرمایه‌گذاران حقیقی نیز مجاز به انجام معاملات در این بازار خواهند بود.

کریمی با اشاره به اینکه این فاز معاملاتی یک سازوکار است که در بورس‌های دنیا تجربه شده و موفق بوده، افزود: این اقدام به پاسخگویی به سلایق و نیاز‌های جدید سرمایه‌گذاران کمک می‌کند و شرایطی را فراهم می‌آورد تا بورس تهران این مرحله را داشته باشد. 

او همچنین اعلام کرد که این مرحله معاملاتی از ۲۰ آبان آغاز خواهد شد و امیدواریم با آشنایی کامل سرمایه‌گذاران و فعالان بازار تا آن زمان، این مرحله معاملاتی موفق شود. این فرصت به بازار اجازه می‌دهد تا یک دوره دیگر از معاملات را تجربه کند و قطعاً افزایش نقدشوندگی را به همراه خواهد داشت.

کریمی در پایان گفت: ویژگی اصلی این بازار این است که در یک زمان کوتاه انجام می‌شود و با همان اطلاعات موجود در پایان بازار این مرحله انجام می‌گیرد. همچنین، سرمایه‌گذاران باید توجه داشته باشند که اطلاعیه‌ها و بیانیه‌هایی که در مورد زمان ورود سفارش‌ها و نماد‌هایی که وارد بازار می‌شوند منتشر می‌شود، حائز اهمیت است. نماد‌های تابلوی اصلی بازار اول وارد می‌شوند، اما اگر اقدامات نظارتی در آخر بازار انجام شود، ممکن است برخی نماد‌ها وارد بازار نشوند که این موضوع به‌طور قطع قبل از شروع بازار اطلاع‌رسانی خواهد شد. 

کریمی افزود که در آینده ممکن است این امکان برای سایر نماد‌ها و تابلو‌های دیگر نیز فراهم شود تا به کل بازار تسری پیدا کند.

