وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به نیروهای ارتش این رژیم دستور داد تا منطقه مرزی با مصر را منطقه نظامی بسته اعلام کنند.

یسرائیل کاتز، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به نیروهای ارتش این رژیم دستور داد تا منطقه مرزی اراضی اشغالی با مصر را منطقه نظامی بسته اعلام کنند و «قوانین درگیری را برای حمله به هر طرف غیرمجازی که از منطقه ممنوعه عبور میکند، تنظیم کنند تا به اپراتورها و قاچاقچیان پهپادها ضربه بزنند.» دفتر کاتز روز پنجشنبه در بیانیهای این موضوع را اعلام کرد.
دستور کاتز در پی ادعای تلاشهای متعدد در طول سال گذشته برای قاچاق سلاح و مواد مخدر از طریق مرز مصر با استفاده از پهپادها صادر شده است.
علاوه بر این، کاتز در مورد موضوع تهدیدات پهپادی با دیوید زینی، رئیس شین بت گفتوگو کرد و توافق شد که این آژانس امنیتی «موضوع تهدیدات قاچاق سلاح از طریق پهپادها در مرز اسرائیل و مصر را به عنوان یک تهدید تروریستی» در نظر بگیرد.
منبع: تایمز اسرائیل