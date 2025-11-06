وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به نیروهای ارتش این رژیم دستور داد تا منطقه مرزی با مصر را منطقه نظامی بسته اعلام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یسرائیل کاتز، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به نیروهای ارتش این رژیم دستور داد تا منطقه مرزی اراضی اشغالی با مصر را منطقه نظامی بسته اعلام کنند و «قوانین درگیری را برای حمله به هر طرف غیرمجازی که از منطقه ممنوعه عبور می‌کند، تنظیم کنند تا به اپراتور‌ها و قاچاقچیان پهپاد‌ها ضربه بزنند.» دفتر کاتز روز پنجشنبه در بیانیه‌ای این موضوع را اعلام کرد.

دستور کاتز در پی ادعای تلاش‌های متعدد در طول سال گذشته برای قاچاق سلاح و مواد مخدر از طریق مرز مصر با استفاده از پهپاد‌ها صادر شده است.

علاوه بر این، کاتز در مورد موضوع تهدیدات پهپادی با دیوید زینی، رئیس شین بت گفت‌و‌گو کرد و توافق شد که این آژانس امنیتی «موضوع تهدیدات قاچاق سلاح از طریق پهپاد‌ها در مرز اسرائیل و مصر را به عنوان یک تهدید تروریستی» در نظر بگیرد.

منبع: تایمز اسرائیل

برچسب ها: مصر ، رژیم صهیونیستی
