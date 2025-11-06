رئیس پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان از برگزاری بزرگ‌ترین رویداد ملی فناوری و نوآوری تاریخ استان با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و معاونان ایشان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ دکتر حبیب‌الله سالارزهی  در همایشی که با حضور وزیر علوم، معاونان وزارت، استاندار سیستان و بلوچستان، نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی، رؤسای پارک‌های علم و فناوری کشور و جمعی از مدیران ملی و استانی در سالن اجتماعات پارک برگزار شد، اظهار نمود: خوشبختانه پس از چهار دوره برگزاری موفق همایش ملی انجمن علمی پارک‌های فناوری و سازمان‌های نوآوری ایران در سایر استان‌ها، این بار سیستان و بلوچستان افتخار میزبانی این رویداد ملی را بر عهده داشت که رویدادی مهم و ارزشمند در مسیر توسعه زیست‌بوم نوآوری کشور محسوب می‌شود.

 

وی افزود: در این همایش، ۲۷ رئیس پارک علم و فناوری، رئیس صندوق پژوهش و فناوری، ۲۸ معاون پارک، ۸۵ مدیر و کارشناس و ۵۵ نماینده از شرکت‌های خصوصی از سراسر کشور حضور مؤثر و فعال دارند که این حضور گسترده بی‌تردید منشأ اثرات ارزشمندی در آینده خواهد بود.

 

رئیس پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان تأکید کرد: امروز شاهد برگزاری بزرگ‌ترین رویداد تاریخی فناوری و نوآوری استان هستیم؛ رویدادی که می‌تواند نقطه‌عطفی در جریان‌سازی و تقویت زیست‌بوم نوآوری در سطح استان و کشور باشد. امیدواریم با هم‌افزایی و هم‌دلی میان پارک‌های علم و فناوری، بتوانیم نقش مؤثری در پشتیبانی از توسعه شاخص‌های علمی، فناورانه و اقتصادی استان ایفا کرده و گام‌های مؤثری در بهبود کیفیت زندگی مردم برداریم.

 

سالارزهی در پایان خاطرنشان کرد: بی‌تردید شرکت‌کنندگان این همایش، سفیران دانش و فناوری کشور هستند که می‌توانند با همکاری و تبادل تجربه، مسیر پیشرفت استان و کشور را هموارتر سازند. پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان نیز آمادگی دارد تا با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های خود، تعامل مؤثر و پویایی با پارک‌های سراسر کشور برقرار نماید.

منبع پارک علم و فناوری استان 

برچسب ها: پارک علم فناوری ، وزیر علوم
خبرهای مرتبط
دانشگاه صنعتی بیرجند در لیست ده دانشگاه برتر کشور
مدرسه اشتغال در پارک علم و فناوری سمنان راه‌اندازی شد
تحصیل ۱۱ هزار و ۸۵۶ دانشجو در علوم پزشکی شهید بهشتی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بزرگ‌ترین رویداد ملی فناوری و نوآوری در سیستان و بلوچستان برگزار شد
آخرین اخبار
بزرگ‌ترین رویداد ملی فناوری و نوآوری در سیستان و بلوچستان برگزار شد
پلیس در تعقیب عاملان گروگانگیری در زاهدان
فعالیت ۵۸ پارک علم و فناوری و ۲۹۵ مرکز رشد واحدهای فناور در کشور
ضبط و معدوم‌سازی بیش از ۵۲۵ کیلوگرم مرغ غیربهداشتی در زاهدان