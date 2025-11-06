دانشگاه‌های افسری ارتش برای کادر افسری نیرو‌های زمینی، پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص)، هوایی، دریایی و سازمان‌های تابعه خود از بین جوانان پسر علاقه‌مند به نظامی‌گری و رزمندگی دانشجو می‌پذیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بنابر اعلام هیئت مرکزی گزینش ارتش جمهوری اسلامی ایران، علاقه‌مندان به تحصیل در دانشگاه‌های افسری ارتش در رشته‌های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، معارف اسلامی و هنرستان (فقط جهت نیروی دریایی در رشته‌های مورد نیاز اعلامی) می‌توانند با مراجعه به وبگاه اطلاع رسانی هیئت مرکزی گزینش ارتش جمهوری اسلامی ایران به آدرس gozinesh.aja.ir با ضوابط ثبت‌نام و شرایط تحصیل در دانشگاه افسری امام علی (ع) نیروی زمینی، دانشگاه خاتم‌الانبیاء (ص) نیروی پدافند هوایی، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری نیروی هوایی، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر نیروی دریایی و دانشگاه علوم و فنون فارابی آشنا شده و نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران، اقدام کنند؛ بنابراین گزارش، ثبت نام از علاقه‌مندان شرکت در این آزمون تا ۲۹ آبان ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: ارتش ، دانشگاه افسری
