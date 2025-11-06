باشگاه خبرنگاران جوان ـ بنابر اعلام هیئت مرکزی گزینش ارتش جمهوری اسلامی ایران، علاقه‌مندان به تحصیل در دانشگاه‌های افسری ارتش در رشته‌های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، معارف اسلامی و هنرستان (فقط جهت نیروی دریایی در رشته‌های مورد نیاز اعلامی) می‌توانند با مراجعه به وبگاه اطلاع رسانی هیئت مرکزی گزینش ارتش جمهوری اسلامی ایران به آدرس gozinesh.aja.ir با ضوابط ثبت‌نام و شرایط تحصیل در دانشگاه افسری امام علی (ع) نیروی زمینی، دانشگاه خاتم‌الانبیاء (ص) نیروی پدافند هوایی، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری نیروی هوایی، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر نیروی دریایی و دانشگاه علوم و فنون فارابی آشنا شده و نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران، اقدام کنند؛ بنابراین گزارش، ثبت نام از علاقه‌مندان شرکت در این آزمون تا ۲۹ آبان ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.