پس از وقفه ۱۲ ساله، سیزدهمین نشست کمیسیون مشترک بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و کویت با هدف تقویت همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری میان دو کشور همسایه به کار خود پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مروه بداح الجعیدان، معاون وزارت تجارت و صنعت کویت و محمد دهقان دهنوی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، سند نهایی نشست را امضا کردند.

در مراسم اختتامیه محمد توتونچی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کویت و شماری از مسئولان گمرکات و بنادر دو کشور حضور داشتند.

خانم الجعیدان در سخنان پایانی خود اعلام کرد که مذاکرات این نشست بر محور تامین امنیت غذایی و سلامت مواد غذایی متمرکز بود؛ موضوعی که هدف آن تضمین پایداری زنجیره تأمین و ارتقای ایمنی کالا‌های غذایی مبادله‌شده میان دو کشور است.

وی افزود: گفت‌و‌گو‌ها همچنین شامل توسعه همکاری در بخش‌های تجاری، اقتصادی، سرمایه‌گذاری و حمل‌ونقل (زمینی، هوایی و دریایی) بود. افزون بر این، دو طرف بر تقویت همکاری‌های صنعتی، آموزش‌های حرفه‌ای و تبادل تجربه در زمینه توسعه منابع انسانی ماهر تاکید کردند.

الجعیدان تصریح کرد: این مباحث، افق‌های جدید و پایه‌های عملی تازه‌ای برای تعمیق همکاری‌های دوجانبه ایجاد کرده و زمینه رابرای همکاری میان بخش‌های دولتی و خصوصی دو کشور گشوده است.

وی با تاکید بر پایبندی کویت به پیگیری اجرای توافق‌های حاصل‌شده، اظهار داشت: این تلاش‌ها در راستای منافع مشترک و تقویت روابط دوستانه میان دو ملت ادامه خواهد داشت.

همچنین دهقان دهنوی، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران که برای برگزاری کمیسیون مشترک بازرگانی و فنی در کویت به سر می‌برد، دیدار‌های جداگانه‌ای با رئیس کل گمرکات، ریاست موسسه بنادر و رئیس اتاق بازرگانی و تجارت کویت داشت. در این ملاقات‌ها موضوعات مرتبط با حوزه‌های گوناگون در بخش‌های گمرکی، بنادر و همکاری تجار ایرانی با همتایان کویتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

