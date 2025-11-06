یکصد و سی و سومین حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران روز یکشنبه (۱۸ آبان‌ماه) برگزار می‌شود. متقاضیان تا ۱۷ آبان فرصت دارند با واریز ۱۰ میلیارد ریال وجه الضمان در این حراج ثبت‌نام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ روز یکشنبه هفته آینده (۱۸ آبان ماه)، یکصد و سی و سومین جلسه حراج شمش طلا برگزار خواهد شد. متقاضیان خرید شمش طلای مرکز مبادله ایران می‌توانند با واریز مبلغ ۱۰ میلیارد ریال (یک میلیارد تومان) به عنوان وجه الضمان به ازای هر قطعه شمش طلا تا ساعت ۲۴ روز شنبه (۱۷ آبان)، در حراج این مرکز شرکت کنند.

متقاضیان خرید

طبق شیوه نامه شماره ۸ مورخ ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴، «فروشندگان عمده شمش طلا»، «تولیدکننده و سازنده فعال مصنوعات طلا» و «خرده فروشان طلای آبشده» مجاز به خرید شمش طلا در مرکز مبادله ایران هستند. متقاضیان باید دارای پروانه کسب مجاز و معتبر باشند. پروانه کسب متقاضیان خرید که توسط اتحادیه‌های طلا و جواهر صادر می‌شوند، باید در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت و قابل استعلام باشند.

شایان ذکر است، علاوه بر متقاضیان حوزه صنعت طلا، بانک عامل نیز با تایید بانک مرکزی می‌تواند در حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران خرید انجام دهد. بانک عامل می‌تواند هر بانکی باشد، اما باید دارای مجوز و تاییدیه بانک مرکزی جهت شرکت در حراج شمش طلا باشد. البته باید اشاره داشت که هر بانک که دارای مجوز از بانک مرکزی است، باید برای هر جلسه حراج، مجوز لازم برای آن حراج و در تعداد معین و مشخص را اخذ کند و این‌گونه نیست که در هر حراج که شرکت کند بتواند به هر تعداد که بخواهد شمش طلا خریداری کند.

مدارک شرکت در حراج؛ ویژه متقاضیان خرید جدید

برپایه این گزارش، متقاضی خرید جدید شمش طلا برای شرکت در حراج باید مدارک لازم را به مرکز مبادله ارز و طلای ایران ارائه دهد. این مدارک شامل «اصل نامه درخواست شرکت در حراج» منتشره در تارنمای رسمی www.ice.ir فرم شماره ۱۱ و ۱۲، «اصل کارت ملی»، «اصل تعهدنامه محرمانگی»، «شناسه یکتای پروانه کسب صادره از درگاه ملی مجوز‌های کشور»، «وکالت نامه رسمی معتبر قابل استعلام-دارای شناسه سند و رمز تصدیق»، «اصل گواهی امضا نزد دفاتر اسناد رسمی به نام مرکز مبادله ارز و طلای ایران» «آخرین نسخه اساسنامه (ویژه افراد حقوقی)» و «آخرین آگهی روزنامه رسمی (ویژه اشخاص حقوقی)» است.

همچنین مدارک مورد نیاز برای متقاضی خرید سابق، «اصل نامه درخواست شرکت در حراج- در صورت تغییر مفادنامه»، «اصل تعهد محرمانگی- در صورت تغییر مفاد تعهدنامه» و «اصل کارت ملی»، است.

متقاضی خرید سابق، شخصی است که حداقل یک جلسه در حراج شرکت کرده و همه مدارک مورد درخواست را ارائه داده باشد.

حداقل و حداکثر حجم خرید

حراج حضوری در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به دو شیوه حراج خرد و حراج عمده صورت می‌گیرد. متقاضیان خرید (سه گروه اول به غیر از بانک عامل) می‌توانند در حراج خرد حداقل یک و حداکثر پنج قطعه شمش طلای یک کیلوگرمی خرید کند؛ سقف خرید خرد در هر هفته تقویمی، صرفا پنج قطعه شمش طلای استاندارد خواهد بود. این گروه‌ها در حراج عمده نیز مجاز به خرید حداقل یک و حداکثر چهار بسته شمش طلای استاندارد هستند.

هر بسته شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران حاوی پنج قطعه شمش یک کیلوگرمی با عیار ۹۹۵ در هزار است.

گفتنی است، سقف خرید عمده در هر هفته تقویمی صرفا ۲۰ قطعه شمش طلای استاندارد است. طبق دستورالعمل و شیوه‌نامه مرکز مبادله ایران، به ازای هر هفته تقویمی، هر خریدار می‌تواند تا سقف ۲۵ قطعه شمش طلا از مرکز خریداری کند که ۲۰ قطعه آن در تالار عمده معاملات شامل چهار بسته پنج عددی و در حراج خرد شامل پنج قطعه (پنج خرید یک عددی) است.

بانک مرکزی سقف خرید شمش طلا را برای بانک‌های عامل مشخص می‌کند و این سقف در حراج ممکن است تغییر کند.

منبع: مرکز مبادله ارز و طلای ایران

