باشگاه خبرنگاران جوان - حسین سیمایی‌صراف صبح امروز در دیدار با اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های سیستان و بلوچستان اظهار داشت: سیاست‌های جدید وزارت علوم، جایگاه دانشگاه‌ها را از نهادی صرفاً آموزشی به نهادی تاثیرگذار در تصمیم‌سازی و حل مسائل کشور ارتقا داده است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تأکید کرد: ارزیابی اعضای هیئت علمی از این پس تنها بر مبنای تعداد مقالات نخواهد بود و اثرگذاری اجتماعی به شاخص اصلی تبدیل شده است.

وی از اصلاح آیین‌نامه‌های آموزشی و پژوهشی خبر داد و گفت: در این تغییرات، حوزه علوم انسانی از فنی و مهندسی تفکیک شده و شاخص‌های اختصاصی برای سنجش عملکرد هر بخش تدوین شده است. همچنین نظام رتبه‌بندی جدید دانشگاه‌ها طراحی شده که بر خلاف مدل‌های جهانی، مسئولیت اجتماعی، نقش در توسعه منطقه و مشارکت در حل مشکلات استان‌ها را ملاک قرار می‌دهد.

نقش دانشگاه در وحدت اجتماعی و توسعه سیستان و بلوچستان

وزیر علوم با اشاره به تنوع قومی و مذهبی سیستان و بلوچستان گفت: دانشگاه‌ها در چنین استان‌هایی می‌توانند محور همبستگی، همزیستی و تقویت سرمایه اجتماعی باشند. استادان این استان با وجود کمبود امکانات، دغدغه‌ای فراتر از مطالبات صنفی دارند و خود را در قبال توسعه استان و کشور مسئول می‌دانند.

سیمایی صراف تصریح کرد: دانشگاه باید نماینده واقعی همه اقوام و مذاهب ایرانی باشد و نقش خود در ساخت آینده کشور را با همکاری استادان، دانشجویان و دستگاه‌های اجرایی ایفا کند.

وی افزود: استادانی که با پژوهش‌های خود بتوانند مشکلات اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی استان‌ها را کاهش دهند، بیش از گذشته مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

از پژوهش دانشگاهی تا حل معضل بیکاری و خشکسالی

وی تأکید کرد: سیستان و بلوچستان با وجود مشکلاتی همچون فقر، خشکسالی و آسیب‌های اجتماعی، از ظرفیت علمی ارزشمندی برخوردار است. اگر ارتباط میان دانشگاه و مدیریت اجرایی استان تقویت شود، می‌توان این ظرفیت‌ها را بالفعل کرد و زمینه‌ساز توسعه پایدار شد.

سیمایی صراف در پایان گفت: سیاست کلان وزارت علوم مبتنی بر تقویت نقش اجتماعی دانشگاه‌ها، کاربردی کردن علم و افزایش پیوند دانشگاه با جامعه و صنعت است تا علم مستقیماً در بهبود کیفیت زندگی مردم اثر بگذارد.

