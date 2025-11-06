وزیر علوم از اصلاح آیین‌نامه‌های آموزشی و پژوهشی خبر داد و گفت: در این تغییرات، حوزه علوم انسانی از فنی و مهندسی تفکیک شده و شاخص‌های اختصاصی برای سنجش عملکرد هر بخش تدوین شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین سیمایی‌صراف صبح امروز در دیدار با اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های سیستان و بلوچستان اظهار داشت: سیاست‌های جدید وزارت علوم، جایگاه دانشگاه‌ها را از نهادی صرفاً آموزشی به نهادی تاثیرگذار در تصمیم‌سازی و حل مسائل کشور ارتقا داده است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تأکید کرد: ارزیابی اعضای هیئت علمی از این پس تنها بر مبنای تعداد مقالات نخواهد بود و اثرگذاری اجتماعی به شاخص اصلی تبدیل شده است.

وی از اصلاح آیین‌نامه‌های آموزشی و پژوهشی خبر داد و گفت: در این تغییرات، حوزه علوم انسانی از فنی و مهندسی تفکیک شده و شاخص‌های اختصاصی برای سنجش عملکرد هر بخش تدوین شده است. همچنین نظام رتبه‌بندی جدید دانشگاه‌ها طراحی شده که بر خلاف مدل‌های جهانی، مسئولیت اجتماعی، نقش در توسعه منطقه و مشارکت در حل مشکلات استان‌ها را ملاک قرار می‌دهد.

نقش دانشگاه در وحدت اجتماعی و توسعه سیستان و بلوچستان

وزیر علوم با اشاره به تنوع قومی و مذهبی سیستان و بلوچستان گفت: دانشگاه‌ها در چنین استان‌هایی می‌توانند محور همبستگی، همزیستی و تقویت سرمایه اجتماعی باشند. استادان این استان با وجود کمبود امکانات، دغدغه‌ای فراتر از مطالبات صنفی دارند و خود را در قبال توسعه استان و کشور مسئول می‌دانند.

سیمایی صراف تصریح کرد: دانشگاه باید نماینده واقعی همه اقوام و مذاهب ایرانی باشد و نقش خود در ساخت آینده کشور را با همکاری استادان، دانشجویان و دستگاه‌های اجرایی ایفا کند.

وی افزود: استادانی که با پژوهش‌های خود بتوانند مشکلات اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی استان‌ها را کاهش دهند، بیش از گذشته مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

از پژوهش دانشگاهی تا حل معضل بیکاری و خشکسالی

وی تأکید کرد: سیستان و بلوچستان با وجود مشکلاتی همچون فقر، خشکسالی و آسیب‌های اجتماعی، از ظرفیت علمی ارزشمندی برخوردار است. اگر ارتباط میان دانشگاه و مدیریت اجرایی استان تقویت شود، می‌توان این ظرفیت‌ها را بالفعل کرد و زمینه‌ساز توسعه پایدار شد.

سیمایی صراف در پایان گفت: سیاست کلان وزارت علوم مبتنی بر تقویت نقش اجتماعی دانشگاه‌ها، کاربردی کردن علم و افزایش پیوند دانشگاه با جامعه و صنعت است تا علم مستقیماً در بهبود کیفیت زندگی مردم اثر بگذارد.

منبع: تسنیم

برچسب ها: دانشگاه ، وزارت علوم
خبرهای مرتبط
۸۰ پروژه ورزشی نیمه تمام در دانشگاه‌های کشور وجود دارد
پشتیبانی دانشگاه پیام نور از دانشجویان برای شرکت در بزرگترین اجتماع اربعین حسینی
انتخاب دانشگاه دریانوردی چابهار به عنوان دبیرخانه اتحادیه دانشگاه‌ها حاشیه دریای عمان
بهره‌مندی ۱۰ هزار نفر از اولین طرح فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان
فعالیت ۵۸ پارک علم و فناوری و ۲۹۵ مرکز رشد واحدهای فناور در کشور
مطالعات دانشگاه زابل مبنای تدوین مدل اجرایی کنترل ریزگرد‌های تالاب هامون قرار می‌گیرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بزرگ‌ترین رویداد ملی فناوری و نوآوری در سیستان و بلوچستان برگزار شد
حوزه علوم انسانی از فنی و مهندسی تفکیک شد/ تدوین نظام رتبه‌بندی جدید دانشگاه‌ها
آخرین اخبار
حوزه علوم انسانی از فنی و مهندسی تفکیک شد/ تدوین نظام رتبه‌بندی جدید دانشگاه‌ها
بزرگ‌ترین رویداد ملی فناوری و نوآوری در سیستان و بلوچستان برگزار شد
پلیس در تعقیب عاملان گروگانگیری در زاهدان
فعالیت ۵۸ پارک علم و فناوری و ۲۹۵ مرکز رشد واحدهای فناور در کشور
ضبط و معدوم‌سازی بیش از ۵۲۵ کیلوگرم مرغ غیربهداشتی در زاهدان