قائم پناه گفت: رویکرد دولت شنیدن صدای زنان است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ معاون اجرایی رئیس‌جمهور در واکنش به حضور فعال بانوان در نشست رئیس‌جمهور پزشکیان با فرهیختگان و فعالان اجتماعی‌_فرهنگی استان کردستان، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این امر تنها نماد نیست؛ رویکرد دولت و رئیس‌جمهور است؛ شنیدن صدای زنان و میدان‌دادن به نقش‌آفرینی آنان است.

متن پیام محمدجعفر قائم‌پناه به این شرح است:

