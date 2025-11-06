اداره‌کل هواشناسی استان تهران از افزایش نسبی دما تا روز یکشنبه (۱۸ آبان) خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر پایه واکاوی الگو‌های همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده وضعیت جوی استان تهران، آسمان صاف تا کمی ابری و همراه با وزش باد ملایم پیش‌بینی می‌شود.

همچنین از بعدازظهر امروز (۱۵ آبان) به دلیل سکون نسبی جو و عدم وزش باد قابل ملاحظه، در مناطق پرتردد شهری در بعضی ساعت‌ها، افزایش نسبی آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.

بنابر اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، از روز پنج‌شنبه تا یکشنبه (۱۵ تا ۱۸ آبان) افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

آسمان تهران فردا (۱۶ آبان) صاف و غبار محلی با حداقل دمای ۱۰ و حداکثر دمای ۲۰ درجه سانتیگراد و طی شنبه (۱۷ آبان) صاف و غبار محلی با حداقل دمای ۱۱ و حداکثر دمای ۲۱ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

برچسب ها: هواشناسی ، افزایش دما
خبرهای مرتبط
تا ۵ روز آینده خبری از باران نیست
کاهش محسوس دما در زاهدان؛ سرمای پاییزی طبق پیش‌بینی‌ها از راه رسید
گرد و غبار و ناپایداری‌های جوی در هرمزگان ادامه دارد / کاهش دما از پایان هفته
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۸ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
از اینم بیشتر
همین الانم تابستونه.
۰
۰
پاسخ دادن
جوی آرام برای اغلب مناطق کشور طی ۵ روز آینده
نرخ بیکاری تهران در تابستان ۱۴۰۴ به ۶.۴ درصد رسید
وضعیت قرمز منابع آبی پایتخت/ صرفه جویی علاج کار است
برچیده شدن بساط خالی‌فروشی برخی از سکو‌های برخط طلا با آیین‌نامه جدید
میزان پرشدگی سدهایی که آب تهران را تامین می‌کنند زیر ۱۱ درصد است
اجرای طرح معاملات پایانی در بورس از ۲۰ آبان/ مزایای آن چیست؟+ فیلم
نقشه راه احیای همکاری تجاری با کویت تدوین شد
۱۸ آبان؛ برگزاری حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران
افزایش نسبی دمای تهران تا اوایل هفته آینده
آخرین اخبار
افزایش نسبی دمای تهران تا اوایل هفته آینده
۱۸ آبان؛ برگزاری حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران
نقشه راه احیای همکاری تجاری با کویت تدوین شد
اجرای طرح معاملات پایانی در بورس از ۲۰ آبان/ مزایای آن چیست؟+ فیلم
وضعیت قرمز منابع آبی پایتخت/ صرفه جویی علاج کار است
برچیده شدن بساط خالی‌فروشی برخی از سکو‌های برخط طلا با آیین‌نامه جدید
میزان پرشدگی سدهایی که آب تهران را تامین می‌کنند زیر ۱۱ درصد است
نرخ بیکاری تهران در تابستان ۱۴۰۴ به ۶.۴ درصد رسید
جوی آرام برای اغلب مناطق کشور طی ۵ روز آینده
تا ۵ روز آینده خبری از باران نیست
مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو موافقت کرد + نرخ تعرفه‌ها
معاون وزیر راه: ۸۸۷ نقطه حادثه‌خیز تا پایان سال اصلاح می‌شود
ابزار جدید سرمایه‌گذاری طلا در بورس عملیاتی شد
سهم ایران از بازار آفریقا تنها یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است
ضرورت تسریع کشت گندم دیم در مناطق سردسیر
اولین سری از خودرو‌های سهمیه جانبازان تحویل داده شد
منابع مورد نیاز مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیک تامین شد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۴ آبان ماه
تشدید برخورد با اخلالگران توزیع نهاده های دامی/ واردکنندگان متخلف از سامانه حذف می شوند