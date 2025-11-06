علی داوودی نماینده کشورمان به عنوان عضو کمیسیون ورزشکاران انجمن همبستگی ورزش کشور‌های اسلامی انتخاب شد.  

باشگاه خبرنگاران جوان - انتخابات کمیسیون ورزشکاران انجمن همبستگی ورزش کشور‌های اسلامی (ISSA) امروز برگزار و با رایزنی‌های صورت گرفته توسط کادر سرپرستی کشورمان، علی داوودی تنها نماینده ایران، منتخب کمیسیون ورزشکاران این انجمن شد. 

علی داوودی که بعنوان پرچمدار کاروان ایران در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی نیز انتخاب شده بود، بدلیل آسیب دیدگی نتوانست در این دوره از بازی‌ها حضور داشته باشد که با دیپلماسی موثر و موفق کادر سرپرستی کشورمان و حمایت ورزشکاران، نماینده شایسته کشورمان برای عضویت در کمیسیون ورزشکاران ISSA انتخاب شد. 

گفتنی است ۷ عضو دیگر این‌کمیسیون نمایندگان کشور‌های الجزیره، مصر، فلسطین، گامبیا، کویت، قطر، و قزاقستان بودند که طی انتخابات امروز در مقر دبیرخانه این انجمن در شهر ریاض، انتخاب شدند.

برچسب ها: علی داوودی ، بازی های همبستگی کشورهای اسلامی
تبادل نظر
