باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - اوسمار ویرا سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری قبل از بازی تیمش مقابل تیم فوتبال استقلال خوزستان در هفته دهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: من زیاد به حاشیه‌هایی که در تیم‌های دیگر می‌افتد، کاری ندارم. سعی می‌کنم حواسم و تمرکزم روی تیم خودم باشد. تنها مسئله مهم برایم این است که بازیکنان بدانند چه می‌خواهند و بازی که تماشاگران دوست دارند را انجام بدهند. وقتی لیگ ایران را دنبال می‌کردم، متوجه شدم بازی‌ها سخت و نزدیک به‌هم شده است.

او افزود: بعضی لحظات و بازی‌ها در اذهان می‌ماند. امیدوارم آن طور که سری قبل مقابل استقلال خوزستان پیش آمد رخ ندهد و فردا به هدفمان یعنی ۳ امتیاز برسیم. این فصل لیگ ایران سخت است و استقلال خوزستان هم نشان داده چطور از مهره هایش استفاده کند.

اوسمار بیان کرد: هواداران برای ما خیلی مهم هستند. انتظارات تماشاگران دنبال قهرمانی هستند، اما این مسیر یک جاده صاف نیست. گاهی پیش و خم داریم و از هواداران درخواست داریم در این مسیر کنار ما باشند.

سرمربی پرسپولیس تصریح کرد: قبل از قبول پیشنهاد پرسپولیس روی تیم مطالعه کردم. بازیکنان را می‌شناختم و بررسی کردم. بخواهیم به آنچه که می‌خواهیم برسیم شاید مدتی طول بکشد، اما با برد این حاصل می‌شود.

او درباره وضعیت دستیارانش در کادر فنی پرسپولیس گفت: رافائل دستیار من خواهد بود که قبلا با من بوده است. وندل آنالیزور من خواهد بود و جولیانو هم بدنساز من است که دوشنبه می‌آید. بعد از بازی فردا ۳ سه روز استراحت می‌کنیم و از سه شنبه تمرینات را آغاز می‌کنیم.

اوسمار بیان کرد: از کادرفنی قبلی فقط آقای هاشمیان رفته است و بقیه هستند. کریم باقری و سید جلال حسینی را هم از قبل می‌شناسم. هیچ وقت به خودم اجازه نمی‌دهم قبل از شناخت از کسی بخواهم تغییرات بدهم.