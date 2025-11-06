غزاله رسولی بوکسور کشورمان در نخستین مبارزه خود مقابل نماینده نیجریه نتیجه را واگذار کرد و از دور مسابقات حذف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  ـ غزاله رسولی بوکسور وزن -۵۱ کیلوگرم کشورمان در مبارزه با زینب ادشینا نماینده کشور نیجریه شکست خورد و از دور مسابقات حذف شد.

دیگر نماینده بوکس بانوان کشورمان عصر امروز پنج شنبه ۱۵ آبان در وزن ۶۵ کیلوگرم مبارزه خواهد کرد.
 
برچسب ها: بوکسور ، مسابقات ورزشی
خبرهای مرتبط
شه‌بخش به نیمه‌نهایی رسید؛ حذف زودهنگام دو بوکسور ایران
شهروندخبرنگار اصفهان؛
فینال نوزدهمین دوره رقابت‌های لیگ منطقه‌ای نونهالان باشگاه‌های سراسر کشور در کاشان
قربانی هم به برنز بسنده کرد
پخش زنده دیدار حساس میلان و رم از شبکه سه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تیم ملی فوتسال ایران به فینال صعود کرد
سامیار عبدلی نخستین طلایی ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی + فیلم و عکس
مریم بربط اولین مدال‌آور ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی
تاجرنیا گزینه اول مدیریت استقلال
استقلال مذاکره‌ای با لژیونر معروف نداشته است
فرعباسی در آستانه بازگشت به دروازه استقلال
منچسترسیتی ۳-۰ لیورپول/ نمایش شکوهمند پپ در هزارمین تجربه سرمربیگری + فیلم
۷ کرسی مهم سهم ایران در کنفدراسیون اسکی روی آب آسیا
شکست نیوکاسل در شب پیروزی استون ویلا/ دایچ بالاخره برای ناتینگهام برد به ارمغان آورد
شمسایی: فوتسال خیلی سریع در دنیا در حال پیشرفت است/ مراکش تیم پرقدرت و بزرگی است
آخرین اخبار
منچسترسیتی ۳-۰ لیورپول/ نمایش شکوهمند پپ در هزارمین تجربه سرمربیگری + فیلم
استقلال مذاکره‌ای با لژیونر معروف نداشته است
فرعباسی در آستانه بازگشت به دروازه استقلال
تاجرنیا گزینه اول مدیریت استقلال
آاس رم ۲-۰ اودینزه/ گرگ‌ها صدرنشین جدید ایتالیا + فیلم
دومین مدال شنای ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی/ کسب مدال برنز در بخش تیمی
بیانیه باشگاه پرسپولیس؛ مقابل فشار و بی‌عدالتی، سکوت نخواهیم کرد
شکست نیوکاسل در شب پیروزی استون ویلا/ دایچ بالاخره برای ناتینگهام برد به ارمغان آورد
رایو وایکانو ۰-۰ رئال مادرید/ دست و پا زدن شاگردان آلونسو در باتلاق وایکاس
شمسایی: فوتسال خیلی سریع در دنیا در حال پیشرفت است/ مراکش تیم پرقدرت و بزرگی است
مریم بربط اولین مدال‌آور ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی
سامیار عبدلی نخستین طلایی ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی + فیلم و عکس
شکست ناپولی و آتالانتا/ نخستین تجربه دروسی روی نیمکت جنوا با مساوی همراه بود
۷ کرسی مهم سهم ایران در کنفدراسیون اسکی روی آب آسیا
تیم ملی فوتسال ایران به فینال صعود کرد
حذف ایدنی از مرحله سوم جام جهانی شطرنج/ مقصودلو تنها نماینده ایران در دور چهارم
تابع: اشکالات میزبانی بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در حال رفع شدن است
پاکدل: قهرمانی در ریاض به زمین مسابقه بستگی دارد
مدیرعامل استقلال فردا مشخص می‌شود؟
میزبانی شهرآورد به اراک رسید
جابه‌جایی فرسنگ‌ها مبنای حقوقی دنیا در رای تصحیحی کمیته استیناف
برگزاری دهمین دوره لیگ کشتی پادوبنی در مسکو
سرمربی دندر: نگاه جهانبخش به جام جهانی است
مارسکا: وقت بردن، همه چیز خوب است
پیام خاص کلوپ برای پپ: بالاخره از تو جلو زدم!
پارما ۲ - ۲ میلان/ شاگردان آلگری کامبک خوردند+ فیلم
چلسی ۳ - ۰ وولورهمپتون/ ردهٔ دوم جدول آبی شد+ فیلم
کری خوانی هواداران سرخابی نباید از خط قرمز عبور کند
اوسمار شجاعانه ترکیب پرسپولیس را چیده بود/ تعطیلات فیفا دی به نفع سرخپوشان است