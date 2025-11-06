غزاله رسولی بوکسور کشورمان در نخستین مبارزه خود مقابل نماینده نیجریه نتیجه را واگذار کرد و از دور مسابقات حذف شد.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u00a0\u0640 \u063a\u0632\u0627\u0644\u0647 \u0631\u0633\u0648\u0644\u06cc \u0628\u0648\u06a9\u0633\u0648\u0631 \u0648\u0632\u0646 -\u06f5\u06f1 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u06af\u0631\u0645 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u0628\u0627\u0631\u0632\u0647 \u0628\u0627 \u0632\u06cc\u0646\u0628 \u0627\u062f\u0634\u06cc\u0646\u0627 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0646\u06cc\u062c\u0631\u06cc\u0647 \u0634\u06a9\u0633\u062a \u062e\u0648\u0631\u062f \u0648 \u0627\u0632 \u062f\u0648\u0631 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u062d\u0630\u0641 \u0634\u062f.\n\u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0648\u06a9\u0633 \u0628\u0627\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0639\u0635\u0631 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u067e\u0646\u062c \u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f1\u06f5 \u0622\u0628\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0648\u0632\u0646 \u06f6\u06f5 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u06af\u0631\u0645 \u0645\u0628\u0627\u0631\u0632\u0647 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0